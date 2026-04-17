【OMO5函館】混雑を避けて日本三大夜景の函館山山頂へ直行！「函館山夜景ダイレクトバス」2026年4月20日より運行開始

星野リゾートホテルから函館山山頂まで直行する「函館山夜景ダイレクトバス」

函館ならではの海鮮や函館山の夜景、歴史ある街並みとディープなご近所の魅力を楽しみ尽くす「街ナカ」ホテル「OMO5函館（おも） by 星野リゾート」は、2026年4月20日～11月10日（予定）の期間、ホテル前から函館山山頂まで直行する「函館山夜景ダイレクトバス」を運行します。函館観光の目的第1位（＊1）である山頂からの夜景鑑賞において、日没前後の混雑回避は大きな課題です。本サービスでは、混雑が緩和される時間帯にホテルから山頂へノンストップで結ぶことで移動のストレスを解消し、夜の街歩きや夕食もゆったり楽しめる滞在を提案します。車内では「OMOレンジャー」がガイドを務め、移動時間を函館観光の楽しみが広がる体験へと変えます。2026年からは乗車人数を1日最大180名まで拡大し、より多くの方に体験いただけるようになりました。

＊1：函館市観光動向調査（令和4年度）

背景

函館を訪れる旅行者の79.5％が函館山からの夜景を観光の目的として挙げるなど（＊1）、函館山から望む夜景は函館が世界に誇る観光資源です。近年の観光需要の回復に伴い、山頂エリアやロープウェイは連日多くの賑わいを見せており、函館観光の活況を象徴する光景となっています。一方で、ロープウェイの混雑や待ち時間が課題となっており旅行者の負担となっていました。そこでOMO5函館では、この賑やかな時間帯とは異なる「混雑を避けて楽しむ新しい夜景の楽しみ方」を提案したいと考えました。函館山は、日没から少し時間を置くことで、街の灯りがより鮮やかに浮かび上がり、山頂も比較的落ち着いた雰囲気の中で絶景と向き合える贅沢な時間へと変化します。私たちはこの落ち着いた時間帯に着目しました。ホテルから山頂まで直行することで、移動のひとときも旅のコンテンツとして楽しみ、かつ山頂での夜景観賞の時間をゆったりと過ごしていただく。そんな、函館の夜を心ゆくまで満喫できる「スマートな夜景体験」をお客様に届けたいという想いから、本サービスの継続と拡大を決定しました。

＊1：函館市観光動向調査（令和4年度）

函館夜景 提供：函館市

特徴1 乗車率95％超の人気「函館山夜景ダイレクトバス」が最大1日180名まで拡大

OMO5函館オリジナルラッピングバス

「日本三大夜景（＊2）の一つである函館山に直行する「函館山夜景ダイレクトバス」を運行します。本サービスは、2025年に1日1便（大型バス）で試験的に実施したところ、乗車率が95％を超える人気コンテンツとなり、利用者アンケートでは93％の方が満足したと回答しました。そのため、2026年は乗車人数を1日最大4便180名まで拡大し「函館山夜景ダイレクトバス」を運行します。

＊2：一般社団法人 夜景観光コンベンション・ビューローが認定。他は、神戸市（摩耶山）、長崎市（稲佐山）

特徴2 移動時間も観光体験に。OMOレンジャーが案内する夜景と街歩きの楽しみ方

函館山の山頂まで、函館の街を愛するOMOレンジャーがガイド

ホテルから函館山山頂までの所要時間はおよそ20分。車内には、街を知り尽くした「OMOレンジャー」が同乗します。山頂での見どころはもちろん、地元目線で選んだ「夜景の一風変わった楽しみ方」を提案。さらに、函館の街を知り尽くしたOMOレンジャーならではの、翌日の街歩きが楽しみになる情報も交えてガイドします。このバスに乗ることで、山頂までの時間は単なる移動ではなく、函館観光の深みが増す特別な体験へと変わります。

「函館山夜景ダイレクトバス」概要

期間：2026年4月20日～11月10日（予定）

時間：18:00～22:00の間で運行（所要時間90分）

料金：2,000円

予約：公式サイトにて要予約

対象：宿泊者限定

集合場所：フロント

※参考：函館山夜景観賞の後はローカルリズムナイト「夜の輝き ハコダテアワー」でアフター夜景を満喫

山頂からの夜景を楽しんだ後は、OMOベースで開催中の「夜の輝き ハコダテアワー」へ 。函館の街の明かりをイメージしたステンドグラスが光り輝き、まるで夜景の中にいるような幻想的な空間が広がります 。館内では、五稜郭タワーから復活した手回しオルガンの優しい音色や、２種のきらきらメロンソーダなどの限定メニューも楽しめます 。眠る直前まで函館の夜のきらめきに包まれる、特別なひとときです。

１日２回開催される手回しオルガンの演奏会２種のきらきらメロンソーダと北海道セレクトソフトクリーム

OMO5函館（おも） by 星野リゾート

OMOベース

四季を通じて海の幸に恵まれ、開港の歴史とともに、現在も数多く残る歴史的建造物と異国情緒を感じる、道内屈指の観光地「函館」。「百二十%ハコダテ」をコンセプトに、函館ならではの海鮮や函館山の夜景、歴史ある街並みとディープなご近所の魅力をまるごと楽しみ尽くす滞在を提供します。

所在地 ：〒040-0063 北海道函館市若松町24-1

電話 ：050-3134-8095（OMO予約センター）

客室数 ： 245室・チェックイン：15:00／チェックアウト：11:00

宿泊料金 ： 1泊31,000円～（1室あたり、税・サービス料込、朝食付き、入湯税・宿泊税別）

アクセス ：函館駅（JR函館本線）より徒歩約5分

URL : https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/omo5hakodate/

「OMO（おも）」とは？

「OMO」は星野リゾートが全国に展開する「テンションあがる『街ナカ』ホテル」。街をこよなく愛

するスタッフが地域の方々と仕掛ける、新感覚のホテル。思いもよらない魅力に出会い、知らず知らず

のうちにその街までお気に入りに。現在18施設を展開。2026年1月に「OMO5横浜馬車道」、4月に「OMO7横浜」が開業しました。

URL：https://hoshinoresorts.com/ja/brands/omo/

OMOブランドは全国に18施設を展開