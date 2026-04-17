初動リサーチにも、訴訟の戦略策定にも。「D-Books research PLUS」に新機能追加！

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第一法規株式会社


まずは無料トライアル！（2週間） :
https://www.daiichihoki.co.jp/d1-law/d-books-research-plus/index.html?utm_source=prtimes

第一法規株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：田中 英弥）は、生成AIによる検索機能搭載のリサーチツール「D-Books research PLUS」をバージョンアップいたしました。



今回のバージョンアップでは、弁護士のリサーチにおける「関連情報の調査」や「事務所内での情報共有」を促進する機能を実装。これまでの生成AIによる柔軟な検索性に加え、リサーチ実務のさらなる効率化を実現しました。



◆サジェスト機能

キーワード検索入力欄に入力すると、自動で入力候補が提示される！候補を選択することで検索結果画面へ遷移し、スムーズな検索をサポート！




◆レコメンド機能

読みたい書籍をクリックすると、その書籍を読んだユーザーが他にも読んでいる書籍をレコメンド表示！関連性の高い書籍を発見しやすいから、本当に欲しい情報を逃さない！




◆共有機能

書籍の閲覧画面の「共有」ボタンをクリックするだけで、「現在表示中のページのURL」もしくは「書籍全体のURL」をコピー！「D-Books research PLUS」ユーザーであればいつでもどこでも確認できるから、ナレッジ共有がスムーズに！




◆関連法令リンク（※）

書籍の閲覧画面において、本文中の法令リンクより、書籍の内容現在の該当法令にワンクリックでジャンプ！過去法令をもう一度調べ直す手間がなく、円滑なリサーチを実現！



書籍の閲覧画面から法令リンクをクリック

書籍の内容現在の法令へリンク

（※）本機能は「D1-Law.com 現行法規［履歴検索］」をご契約中のお客様がご利用いただける機能です。


◆この他にもこんな機能が追加に！

・しおり機能


・ページ内検索機能　ほか




2週間の無料トライアルで、ぜひ「D-Books research PLUS」をご体験ください。


皆様のお問合せをお待ちしております。



無料トライアルはこちら！（2週間） :
https://www.daiichihoki.co.jp/d1-law/d-books-research-plus/index.html?utm_source=prtimes


【会社概要】


会社名：第一法規株式会社


所在地：東京都港区南青山2-11-17


代表者：代表取締役社長 田中英弥


設立：昭和18年2月3日 (創業明治36年)


事業内容：


1. デジタル商品の企画・販売


2. 加除式法規書の出版・販売


3. 学術書、実務書の出版・販売


4. 専門雑誌の出版・販売


5. 特別受注出版物等の編集・印刷


6. 地方公共団体の地域施策に関する調査事業


URL：https://www.daiichihoki.co.jp


お問合せはこちらから :
https://www.daiichihoki.co.jp/d1-law/d-books-research-plus/index.html?utm_source=prtimes