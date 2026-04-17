初動リサーチにも、訴訟の戦略策定にも。「D-Books research PLUS」に新機能追加！

第一法規株式会社まずは無料トライアル！（2週間） :https://www.daiichihoki.co.jp/d1-law/d-books-research-plus/index.html?utm_source=prtimes

第一法規株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：田中 英弥）は、生成AIによる検索機能搭載のリサーチツール「D-Books research PLUS」をバージョンアップいたしました。

今回のバージョンアップでは、弁護士のリサーチにおける「関連情報の調査」や「事務所内での情報共有」を促進する機能を実装。これまでの生成AIによる柔軟な検索性に加え、リサーチ実務のさらなる効率化を実現しました。

◆サジェスト機能

キーワード検索入力欄に入力すると、自動で入力候補が提示される！候補を選択することで検索結果画面へ遷移し、スムーズな検索をサポート！

◆レコメンド機能

読みたい書籍をクリックすると、その書籍を読んだユーザーが他にも読んでいる書籍をレコメンド表示！関連性の高い書籍を発見しやすいから、本当に欲しい情報を逃さない！

◆共有機能

書籍の閲覧画面の「共有」ボタンをクリックするだけで、「現在表示中のページのURL」もしくは「書籍全体のURL」をコピー！「D-Books research PLUS」ユーザーであればいつでもどこでも確認できるから、ナレッジ共有がスムーズに！

◆関連法令リンク（※）

書籍の閲覧画面において、本文中の法令リンクより、書籍の内容現在の該当法令にワンクリックでジャンプ！過去法令をもう一度調べ直す手間がなく、円滑なリサーチを実現！

書籍の閲覧画面から法令リンクをクリック書籍の内容現在の法令へリンク

（※）本機能は「D1-Law.com 現行法規［履歴検索］」をご契約中のお客様がご利用いただける機能です。

◆この他にもこんな機能が追加に！

・しおり機能

・ページ内検索機能 ほか

2週間の無料トライアルで、ぜひ「D-Books research PLUS」をご体験ください。

皆様のお問合せをお待ちしております。

無料トライアルはこちら！（2週間） :https://www.daiichihoki.co.jp/d1-law/d-books-research-plus/index.html?utm_source=prtimes

【会社概要】

会社名：第一法規株式会社

所在地：東京都港区南青山2-11-17

代表者：代表取締役社長 田中英弥

設立：昭和18年2月3日 (創業明治36年)

事業内容：

1. デジタル商品の企画・販売

2. 加除式法規書の出版・販売

3. 学術書、実務書の出版・販売

4. 専門雑誌の出版・販売

5. 特別受注出版物等の編集・印刷

6. 地方公共団体の地域施策に関する調査事業

URL：https://www.daiichihoki.co.jp

お問合せはこちらから :https://www.daiichihoki.co.jp/d1-law/d-books-research-plus/index.html?utm_source=prtimes