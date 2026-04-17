初動リサーチにも、訴訟の戦略策定にも。「D-Books research PLUS」に新機能追加！
まずは無料トライアル！（2週間） :
https://www.daiichihoki.co.jp/d1-law/d-books-research-plus/index.html?utm_source=prtimes
第一法規株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：田中 英弥）は、生成AIによる検索機能搭載のリサーチツール「D-Books research PLUS」をバージョンアップいたしました。
今回のバージョンアップでは、弁護士のリサーチにおける「関連情報の調査」や「事務所内での情報共有」を促進する機能を実装。これまでの生成AIによる柔軟な検索性に加え、リサーチ実務のさらなる効率化を実現しました。
◆サジェスト機能
キーワード検索入力欄に入力すると、自動で入力候補が提示される！候補を選択することで検索結果画面へ遷移し、スムーズな検索をサポート！
◆レコメンド機能
読みたい書籍をクリックすると、その書籍を読んだユーザーが他にも読んでいる書籍をレコメンド表示！関連性の高い書籍を発見しやすいから、本当に欲しい情報を逃さない！
◆共有機能
書籍の閲覧画面の「共有」ボタンをクリックするだけで、「現在表示中のページのURL」もしくは「書籍全体のURL」をコピー！「D-Books research PLUS」ユーザーであればいつでもどこでも確認できるから、ナレッジ共有がスムーズに！
◆関連法令リンク（※）
書籍の閲覧画面において、本文中の法令リンクより、書籍の内容現在の該当法令にワンクリックでジャンプ！過去法令をもう一度調べ直す手間がなく、円滑なリサーチを実現！
書籍の閲覧画面から法令リンクをクリック
書籍の内容現在の法令へリンク
（※）本機能は「D1-Law.com 現行法規［履歴検索］」をご契約中のお客様がご利用いただける機能です。
◆この他にもこんな機能が追加に！
・しおり機能
・ページ内検索機能 ほか
2週間の無料トライアルで、ぜひ「D-Books research PLUS」をご体験ください。
皆様のお問合せをお待ちしております。
無料トライアルはこちら！（2週間） :
https://www.daiichihoki.co.jp/d1-law/d-books-research-plus/index.html?utm_source=prtimes
【会社概要】
会社名：第一法規株式会社
所在地：東京都港区南青山2-11-17
代表者：代表取締役社長 田中英弥
設立：昭和18年2月3日 (創業明治36年)
事業内容：
1. デジタル商品の企画・販売
2. 加除式法規書の出版・販売
3. 学術書、実務書の出版・販売
4. 専門雑誌の出版・販売
5. 特別受注出版物等の編集・印刷
6. 地方公共団体の地域施策に関する調査事業
URL：https://www.daiichihoki.co.jp
お問合せはこちらから :
https://www.daiichihoki.co.jp/d1-law/d-books-research-plus/index.html?utm_source=prtimes