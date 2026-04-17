甲子園出場記念タオルが全販売の52%超え！老舗タオル屋「神野織物」１年間の販売データーを初公開！

神野織物株式会社

1899年（明治32年）創業、120年以上にわたってタオル・手ぬぐいの卸売・企画製造を営む神野織物株式会社（本社：大阪府吹田市、代表取締役：辻 良岳）は、2025年3月から2026年3月までの販売データに基づき、オリジナルデザインタオル製品の「販売数量ランキングベスト10」を公開いたします。

スポーツやアーティストのイベント規模が年々拡大する中、どのような製品が選ばれたのでしょうか。 老舗の視点から最新の市場動向を分析しました。

■販売数量ランキングベスト10（2025年3月～2026年3月）

第1位：甲子園出場記念タオル（52.1%）

第2位：企業・法人・個人向け（10.5%）

第3位：フェス・ライブ・イベント関連（8.5%）

第4位：アーティスト・芸能人関連（7.8%）

第5位：官公庁関連（6.9%）

第6位：スポーツ関連（甲子園を除く）（4.4%）

第7位：学校関連（3.1%）

第8位：アニメ・キャラクター・玩具関連（2.8%）

第9位：地域活動・伝統芸能関連（2.4%）

第10位：ファッション・アパレル関連（1.1%）

■分析概要

本ランキングは、対象期間中の販売データからお客さまの業界を分類し、整理したものです。なお、同一数量の製品については同順位として扱っています。

■「オリジナルタオルの最新トレンド」とその背景

今回の集計では、「甲子園出場記念タオル」カテゴリーが全体の約52%を占め、単独で過半数に達する圧倒的な結果となりました。



甲子園出場記念タオルは、学校名や校章、そして選手の写真をイラスト化してプリントしたオリジナルタオルです。当社のサービスでは、以下の2通りのデザイン作成が可能です。

- 豊富なテンプレートから選ぶ方法- お客様の手書きイメージをもとに、プロのデザイナーが形にする方法

カラーバリエーションも全18色の中から自由に組み合わせることができ、少ない数量から生産可能で、追加生産などにも対応しています。



今回のランキングは、甲子園というコンテンツの集客力と購買意欲の高さが示される結果となりました。大会時期前後の需要の集中に加え、一生の思い出として手元にタオルを残したいという「記念消費」の高まりが圧倒的な受注数につながりました。

■今後の展開

神野織物では今回のデータを参考に、小ロット・短納期ニーズだけでなく、「全校応援用タオル」や「部単位」「大会単位」など、大人数の方も使える記念タオルの生産も強化して参ります。また、伝統的な技法と最新のデザインを融合させた、次世代のオリジナル製品企画にも注力してまいります。

【会社概要】

会社名：神野織物株式会社

本社所在地：〒564-0082 大阪府吹田市片山町4-33-40

代表者：代表取締役 辻 良岳

http://www.e-kanno.com/