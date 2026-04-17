「TONAL（トーナル）」“美しく働く”を叶える通勤バッグコレクションを発売

MARK STYLER株式会社「働く私に、ちょうどいい上質。」きちんと似合う、洗練された通勤バッグ

MARK STYLER株式会社（代表取締役社長：秋山正則、本社：東京都渋谷区）が運営する“ STANDARD WARDROBE”を掲げるレディースブランド「TONAL（トーナル）」は、美しく働く女性のための通勤リュックを、2026年4月より予約販売を開始し、2026年5月中旬より順次発売いたします。

【公式オンラインストア】

https://tonal-japan.com/ap/s/v/?sort=rk+desc,fsdt+desc&fq=kw:tn_260417_oribag&pi=p_sp_tn_260415_oribag&aid=tn_260415_oribag&aid=TN_instagram&utm_source=instagram&utm_medium=social&utm_campaign=TN_story&utm_term=260415_02&utm_content=story(https://tonal-japan.com/ap/s/v/?sort=rk+desc,fsdt+desc&fq=kw:tn_260417_oribag&pi=p_sp_tn_260415_oribag&aid=tn_260415_oribag&aid=TN_instagram&utm_source=instagram&utm_medium=social&utm_campaign=TN_story&utm_term=260415_02&utm_content=story)

商品詳細

ブラックベージュ

商品名：サテンツイルリュック

価格：20,900円（税込）

カラー：ブラック・ベージュ

■ サイズ

・高さ：39.5cm

・幅：27.5cm

・マチ：11.5cm

通勤シーンに求められる機能性と、洗練されたデザイン性を兼ね備えたバックパック。

内部には、ノートPCが収まるクッションポケットを備え、両サイドにはボトルや折りたたみ傘を立てて収納できるゴム仕様のポケットを配置。外側にはスリムポケットを備え、さっと取り出したい小物の収納にも便利です。さらに背面には文庫本サイズの隠しポケットを配し、背負ったままスムーズに出し入れが可能です。

日々の通勤を快適にサポートします。

詳細を見る :https://tonal-japan.com/ap/item/i/m/6526219003?aid3=rcmenu_EC_list

ブラックブラウンベージュ

商品名：【OUTDOOR別注】バックルリュック

価格：15,400円（税込）

カラー：ブラック・ブラウン・ベージュ

■ サイズ

・高さ：40cm

・幅：32cm

・マチ：14.5cm

・持ち手：51～94.5cm

ツヤのあるツイル素材とゴールドパーツが上品な印象の、TONAL別注リュック。

コンパクトながら収納力に優れ、PCやA4サイズも対応可能です。外側4つ・内側1つの計5ポケットを備え、背面ファスナーからメイン収納へアクセスできる設計で背負ったまま荷物の出し入れが可能。

通勤はもちろん、デイリーからアクティブなシーンまで幅広く活躍します。

詳細を見る :https://tonal-japan.com/ap/item/i/m/6526119003?aid3=rcmenu_EC_list

TONALについて

STANDARD WARDROBE

シンプルなのに洗練された。

そんなモードテイストをベースに、オンタイムからオフタイムまでトータルで提案。

飾らない自分を大切にしながら、都会的な感性を持つワーキングウーマンへ。

「STANDARD WARDROBE」をキーワードに、

上質で着心地の良いアイテムをTONALは提案し続けます。

TONALは、"STANDARD WARDROBE"をコンセプトに、

働く女性へ向けた洗練されたスタイルを提案するブランドです。

ベーシックでありながら、今の時代にフィットするシルエット設計と上質な素材使いにこだわり、

オン・オフ問わず活躍するアイテムを展開しています。

【公式オンラインストア】

https://tonal-japan.com/?aid3=menu_logo(https://tonal-japan.com/ap/s/v/?sort=rk+desc,fsdt+desc&fq=kw:tn_260417_oribag&pi=p_sp_tn_260415_oribag&aid=tn_260415_oribag)

【Instagram】

https://www.instagram.com/tonal_official/ (@tonal_official)