米軍が認めた【世界的銃器メーカー『SIG SAUER』】の実銃用パーツや実物光学機器が登場！160年以上の歴史で培われた技術が生んだガンパーツ。圧倒的リアルと操作性を実現したアクセサリーが新規発売！

特殊部隊が納得した ”本物志向” のパーツでエアソフトガンをアップデート

有限会社ライラクス

エアソフトガンのカスタムにおいて重要な「視認性」「操作性」「拡張性」を高次元で実現するSIG SAUER製アクセサリーシリーズ。光学機器からグリップ、ストックに至るまで、実銃メーカーならではの設計思想を反映し、リアル志向ユーザーの期待に応えます。

注目の新規取扱い商品

好評発売中

装備で差がつく時代へ。求められる“リアル×実用”の両立

ROMEO-RS COMPACT ダットサイト https://laylax.com/products/0798681703371 \36,000（税抜）ROMEO-RS PRO ダットサイト https://laylax.com/products/0798681704682 \34,000（税抜）TANGO-MSR COMPACT ライフルスコープ (1-6X24MM) https://laylax.com/products/0798681720170 \95,000（税抜）TREAD HANDSTOP KIT ハンドストップ https://laylax.com/products/0798681598854 \10,300（税抜）GRIP, MCX, RATTLER PDW, SCREW, BLK グリップ https://laylax.com/products/0798681596171 \6,700（税抜）CROSS PRS WEIGHTED GRIP グリップ https://laylax.com/products/0798681666898 \10,500（税抜）MCX/M400 REDUCED ANGLE PISTOL GRIP, BLACK https://laylax.com/products/0798681663439 \8,400（税抜）MCX/M400 REDUCED ANGLE PISTOL GRIP, COYOTE https://laylax.com/products/0798681663446 \8,400（税抜）MCX/MPX THIN FOLDING STOCK 2.0 https://laylax.com/products/0798681721177 \51,000（税抜）Low Profile QD Socket 1913 https://laylax.com/products/0798681523832 \4,400（税抜）MCX/MPX FOLDING MAGPUL SL-K STOCK AND ADAPTER - FDE https://laylax.com/products/0798681677580 \61,000（税抜）MCX-SPEAR LT 300BLK 10 INCH HANDGUARD https://laylax.com/products/0798681678389 \101,000（税抜）

サバゲーやミリタリー趣味において、エアソフトガン本体だけでなく周辺アクセサリーの完成度が重要視されています。

SIG SAUERアクセサリーシリーズは、視認性を高めるスコープやドットサイト、操作性を向上させるグリップ、安定性を強化するストックなど、ユーザーの課題を解決するために設計されたアイテム群。

「狙いやすさ」「扱いやすさ」「見た目の説得力」を一気に引き上げ、サバイバルゲームを次のレベルへと導きます。

実用性を追求した光学機器と操作系パーツ

ROMEOシリーズのレッドドットサイトは、コンパクトながら高い視認性を確保。3MOAドットにより、サバゲーでの素早いエイムをサポートします。

TANGO-MSR 1-6倍率スコープは、近距離から中距離まで対応可能な可変倍率仕様。BDCレティクルとイルミネーション機能により、素早いターゲット捕捉を実現します。

MCX/MPX用フォールディングストックや軽量ハンドガードは、取り回しと機動力を重視するユーザーに最適です。

自分だけの一挺を作り上げる楽しさを提供します。

完成度の高い装備が、プレイを変える

SIG SAUERアクセサリーは、単なるカスタムパーツではなく、プレイスタイルそのものを進化させるツールです。

サバゲー初心者のステップアップにも、上級者のさらなる追求にも応える本シリーズ。リアルな外観と確かな性能を兼ね備えた装備で、ワンランク上の体験を実現してください。

今すぐチェックして理想のカスタムを実現

SIG SAUERアクセサリーは、エアソフトガンの性能と外観を大きく引き上げる必須アイテム。

あなたのスタイルに最適なパーツを選び、サバゲーやシューティング体験をさらに充実させましょう。

詳細は公式サイトでご確認ください。

https://laylax.com/pages/sig-sauer

ライラクスとは？

サバイバルゲームグッズ、エアソフトガンのカスタムパーツなどの企画製造販売を行うライラクスは全世界のエアガンファンによる投票Airsoft Players Choice Awardにてパーツメーカーとして初の殿堂入りを果たすなど国内外のホビーショップ、エアガン専門店で販売されているブランドです。

■主要取扱ブランド

・SIG SAUER

・KRYTAC

・KRISS USA

・MECHANIX WERE

・LANCER TACTICAL

・MAGPUL

・MIDWEST INDUSTRIES

・HKarmy

■公式アカウント

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