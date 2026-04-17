ラジオ番組「めざせ！北海道！！」船内公開録音イベントを開催

株式会社商船三井さんふらわあ

株式会社商船三井さんふらわあ（代表取締役社長：牛奥 博俊）は、ラジオ日本の番組「めざせ！北海道！！」の船内特別イベントとして、公開録音を実施します。

「めざせ！北海道！！」は、月曜19:00から放送している、当社が冠を務めるラジオ番組です。パーソナリティのEXILE松本利夫さんと週替わりのゲストが、知られざる北海道の観光地や「さんふらわあ」の最新情報を発信しています。

本イベントでは、パーソナリティのEXILE松本利夫さん、ゲストにLDH所属アーティストのLeolaさんをお招きし、公開録音を実施します。また、公開録音では、Leolaさんによるスペシャルミニライブも予定しており、船旅ならではの特別な体験をお楽しみいただけます。

■船内イベント（予定）

対象便

2026年5月30日（土） 苫小牧発 夕方便

イベント内容

2026年5月30日（土）21:00～ 公開録音

2026年5月31日（日）10:30～ スペシャルイベント

＊当日ご乗船のお客様はどなたでも無料で参加可能です。

＊観覧席は先着順になります。

＊運航状況など諸事情により実施内容は予告なく変更になる可能性がございます。

■番組概要

番組名：めざせ！北海道！！(https://www.jorf.co.jp/?program=mezase)

放送日時：月曜19:00～19:30（最終週を除く）

放送局：ラジオ日本（関東地区で放送）

出演：EXILE松本利夫 ほか