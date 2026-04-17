「花がいっぱい　ねこもいっぱい！」をテーマに、ねこ達と花のあるしあわせな時間を表現した「11ぴきのねこ」シリーズ 新作ステイショナリー発売！

日本出版販売株式会社

日本出版販売株式会社（東京・神田／代表取締役社長：富樫建）のグループ会社、株式会社学研ステイフル（東京・千代田区／代表取締役社長：青木紀明）は、「11ぴきのねこ」シリーズ新作ステイショナリーを2026年4月16日(木)より発売いたします。

二ャゴニャゴとにぎやかなねこ達のまわりには、絵本に出てくるカラフルな花々がいっぱい！

花と個性豊かな11ぴきのねこ達が織りなす、見ているだけで心がほぐれるデザインに、キラキラ輝く銀箔押しをアクセントにした文具シリーズです。

■ダイカット付箋セット

ちょっとしたメッセージを書き込むのに便利なダイカット付箋です。台紙は二つ折りで、手帳のカバーなどに差し込めるので持ち歩きにも便利。

■箔押しステッカー

スマホやパソコン、スーツケースなど、さまざまなアイテムのデコレーションに最適なダイカットステッカーです。銀箔押しをあしらったデザインが特徴で耐光・防水加工が施されています。

■メッセージぽち袋

ちょっとしたお礼やお小遣いを渡すときにぴったりな、メッセージ付きのぽち袋です。

「ほんのきもち」「ありがとう」「おめでとう」「お礼」の4種類をラインナップ。

気持ちも一緒に伝えられるアイテムです。

■メッセージメモ

▼の部分を折ることで、書いたメッセージをさりげなく隠せるメモです。

ひとこと添えたいときや、内容を見せたくない場面にも使いやすく、気持ちをそっと伝えられます。

■ブックマーカー

読書のおともにねこたちを。丈夫で長持ちしやすいPET製です。読書好きな方へのプレゼントにもおすすめです。

■フレークシール

ほんのり透ける質感のマスキングテープ素材を使った、貼ってはがせるタイプのシール。10種類の柄がたっぷり40枚入っています。手帳やノートのデコレーションはもちろん、オリジナルアレンジも楽しめます。

■箔押しレターセット

便箋には上品な銀箔押しを施し、特別感あふれるデザインに仕上げました。花々に囲まれたねこたちのやさしい表情が、見る人の心を癒してくれます。

■アクリルキーホルダー

花や星に囲まれた中央のねこがゆらゆらとゆれる仕様で、動きのあるかわいらしさを楽しめます。

■スクエアポーチ・ポーチ

ごちゃごちゃしがちな小物を入れるのに便利なサイズ感で、日々の持ち歩きに大活躍。両タイプとも引き手がアクセントになっており、内側には小物整理に便利なポケットが付いています。

思わず微笑んでしまうような、ねこたちの魅力的な表情は、ふっと心を和ませてくれます。

「11ぴきのねこ」シリーズならではの、明るく賑やかな世界観をぜひお楽しみください。

■商品情報

ダイカット付箋セット 全4種類 税込528円

箔押しステッカー 全4種類 税込418円

メッセージぽち袋 全4種類 税込330円

メッセージメモ 全2種類 税込572円

ブックマーカー 全4種類 税込275円

フレークシール 全3種類 税込550円

箔押しレターセット 全2種類 税込660円

アクリルキーホルダー 全3種類 税込968円

スクエアポーチ 全2種類 税込2,288円

ポーチ 全2種類 税込2,618円

●販売店：全国の文具・雑貨店、学研ステイフル公式オンラインショップなど

・楽天公式オンラインショップ https://item.rakuten.co.jp/gakkensf/c/0000000915/

・学研ステイフルYahoo！ショップhttps://store.shopping.yahoo.co.jp/gakkensf/a3b1a3b1a4.html

●公式ホームページ https://www.gakkensf.co.jp/

●公式インスタグラム https://www.instagram.com/gakken_stationery_toy/