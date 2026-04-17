アーティゾン美術館、京橋の文化を巡る「京橋ARTさんぽMAP」を制作・4月23日より配布開始

公益財団法人石橋財団アーティゾン美術館

公益財団法人石橋財団アーティゾン美術館（東京都中央区、館長：石橋𥶡）は、京橋エリアの美術や歴史に関するスポットを紹介する「京橋ARTさんぽMAP」を制作しました。本MAPは、都市開発に伴う街並みの移り変わりと、江戸時代から現代までの文化の積み重ねが息づく京橋の魅力を豆知識とともに紹介するものです。2026年4月23日よりアーティゾン美術館および京橋各所で配布します。

監修に千葉県立美術館館長の貝塚健氏、執筆に美術ライター浦島茂世氏を迎え、専門的かつ親しみやすい内容となっています。

「京橋ARTさんぽMAP」表紙

MAPの概要と主な掲載内容

アーティゾン美術館から歩いて回れる範囲にある見どころスポットを、関連する所蔵作品とともに紹介しています。裏面には詳細な地図と「モデルコースと巡り方のヒント」が掲載され、美術鑑賞の前後に地図を片手に街歩きを楽しめます。

・江戸時代に改良された京橋の地形

・歴史を重ねた「京橋」の変遷

・アーティゾン美術館所蔵作品との関連紹介

・芸術家と街の関係性

・モデルコースと巡り方のヒント

MAPは館内および京橋エリアで無料配布するほか、公式サイトよりPDF版もダウンロード可能です。

https://www.artizon.museum/wp-content/uploads/2026/04/2604_KyobashiSanpoMAP.pdf

【配布場所】＊4月23日配布開始

アーティゾン美術館１階ロビー

TODA BUILDING ３階 APK ROOM https://www.todabuilding.com/spaces/apk-room/

ほか

＊状況により配架がない場合がございます。

「京橋ARTさんぽMAP」表面「京橋ARTさんぽMAP」裏面

監修：貝塚健（千葉県立美術館館長／元アーティゾン美術館学芸員）

1959年生まれ。1989年より石橋財団ブリヂストン美術館(現アーティゾン美術館)学芸員として活動。専門は日本近代美術史。担当した主な展覧会に藤島武二展、岡鹿之助展、青木繁展など。2023年千葉県立美術館館長に就任。

執筆：浦島茂世（美術ライター）

時間を見つけては国内外の美術館やギャラリーを訪問中。著書に『改訂新版 東京のちいさな美術館めぐり』、『カラー版 パブリックアート入門』など。ラジオやテレビ出演、まち歩きツアー「まいまい東京」ガイドなどで町なかアートの面白さを説く。

関連番組

中央FM「京橋彩区のアートな広場」第43回「京橋ARTさんぽMAP」で楽しい街歩きを

ラジオ番組「京橋彩区のアートな広場」では、京橋彩区* でアートに携わる様々なゲストをお招きして、街区で展開される多彩な展覧会・アートイベントについてご紹介し、アートに親しむきっかけをお届けしています。

第43回放送では、本MAP監修の千葉県立美術館館長・元アーティゾン美術館学芸員、貝塚健氏と、執筆を担当した美術ライター、浦島茂世氏に出演いただき、「京橋ARTさんぽMAP」を活用した楽しい街歩きについてお話しいただきます。

ラジオ放送日：本放送 2026年4月21日[火] 7:00～8:00／再放送 2026年4月25日[土] 20:00～21:00

ポッドキャスト公開日：2026年4月27日[月]

https://kyobashi-saiku.tokyo/radio/

京橋彩区とは

アーティゾン美術館の所在するミュージアムタワー京橋とTODA BUILDINGの2つのビルで構成され、「アートと文化が誰にも近い街」をコンセプトとする街区です。東京駅八重洲口から徒歩5分、銀座・日本橋にもほど近い京橋に位置し、両ビルの低層部にはミュージアム、ギャラリー、イベントホールなどを構え、足元には中央通りに面する間口120mの緑豊かな広場が広がります。

https://kyobashi-saiku.tokyo/

アーティゾン美術館

公益財団法人石橋財団アーティゾン美術館は、1952年に創設されたブリヂストン美術館を前身とし、名前も新たに2020年に開館しました。旧美術館と同じ東京・京橋の地に、約２倍の展示面積と最新の設備を伴い、さらに古代美術、印象派、日本の近世美術、日本近代洋画、20世紀美術、そして現代美術まで視野を広げ、美術の多彩な楽しみを提供します。

住所：〒104-0031 東京都中央区京橋1-7-2

アクセス：JR東京駅（八重洲中央口）、東京メトロ銀座線・京橋駅（6番、7番出口）、東京メトロ・銀座線/東西線/都営浅草線・日本橋駅（B1出口）から徒歩5分

Tel: 国内 050-5541-8600 海外 047-316-2772（ハローダイヤル）

公式サイト https://www.artizon.museum/

X https://x.com/artizonmuseumJP(https://x.com/artizonmuseumJP)

Instagram https://www.instagram.com/artizonmuseum/

Youtube https://www.youtube.com/@artizonmuseum4837