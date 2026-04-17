書籍『５ルート　努力が報われるキャリア戦略』4月17日発売

株式会社日本能率協会マネジメントセンター

株式会社日本能率協会マネジメントセンター（代表取締役社長：張 士洛、東京都中央区、以下JMAM〔ジェイマム〕）は、書籍『５ルート 努力が報われるキャリア戦略(https://pub.jmam.co.jp/book/b673584.html)』を2026年4月17日（金）全国の書店、ネット書店にて発売します。

■本書の内容

転職や起業、リスキリングだけがキャリアアップの選択肢ではない！

求職者支援から組織マネジメント、経営まで経験した著者が気づいた、

仕事や組織で一目置かれる人が選び取っているキャリアのパターンを一挙公開。



近年は管理職待遇に対する不満などから意図的にキャリアアップしない「静かな退職」を選択する人も一部にいますが、多くの人々は生活の糧を得るため、家族を養うため、何より自分自身の充足のため、出世をはじめとしたキャリアアップを目指して働いています。



しかし、そのために働いているのに、

「同僚と同じ働きをしているのに評価に差をつけられている」

「トラブルを起こさず成果を出しているのに報われていないと感じる」

といった、「報われない思い」を抱えることはないでしょうか。こうした感情は、せっかくのキャリアアップしたいという熱意を失わせてしまいます。

一方でキャリアの停滞を打破するために、転職や起業、あるいはリスキリングなどによって今あるキャリアや環境を手放すことに抵抗感を覚える人もいまだ多いことでしょう。キャリアアップを目指すなら、なるべく成功度を高めたい、きちんと成功に結び付く努力にしたいと考えるのは至極当然です。



本書は、こうした今のキャリアに悩む方に向け、キャリアの成功率を少しでも高められる「５つのキャリア戦略ルート」を紹介し、背中を押します。

これまで数千人のキャリアに向き合ってきた著者は、仕事や組織で一目置かれてキャリアアップを果たしている人には、努力や才能だけでは説明できない「勝ち筋」とも言えるキャリア選択があることに気が付きました。

ポイントは「辺境」「熱い場所」「見初められる」「プラスα」「出戻る」の5つ。これらのキャリアルートに対し、著者や周囲の実体験を交えつつ、各ルートの経営者の心理や具体的で再現性のある方法まで解説しています。



キャリアへの停滞感や次の一歩が踏み出せないときに読みたい1冊です。

■書籍概要

タイトル：５ルート 努力が報われるキャリア戦略

著 者：斉藤 裕亮

発 売 日 ：2026年4月17日（金）

価 格：1,760円（税込）

出 版 社 ：株式会社日本能率協会マネジメントセンター

頁 数：228ページ

判 型：四六

ISBN ：9784800594280

■目次

序章 組織で一目置かれる人が通ってきた「５ルート」

第１章 ルート１：「辺境」に出る

第２章 ルート２：「熱い場所」に身を置く

第３章 ルート３：見初められる

第４章 ルート４：「プラスα」を持つ

第５章 ルート５：出戻る

終章 根（Root）は深く、道（Route）は軽やかに

■著者プロフィール

斉藤 裕亮（さいとう ゆうすけ）

経営者・投資家。

立命館大学卒業後、リクルート入社。「リクルートエージェント」「リクナビNEXT」などの主要事業に携わり、12年間にわたり中途採用支援および組織マネジメントに従事。数多くの個人と企業の意思決定の現場に立ち会う。現在は国内外で建築関連企業5社のオーナーを務める。

自身の経営経験に加え、規模・業種を問わず多様な経営者と仕事をともにする中で、「選ぶ側」が人を引き上げるときの本音や判断基準を間近で見てきた。一方で、「選ばれる側」にある多くのビジネスパーソンのキャリアの行方もつぶさに観察。選ぶ側と選ばれる側、その双方の視点が、独自の知見のよりどころとなっている。

著書に『英語挫折を繰り返した！陰キャなのにリクルート営業マンになってしまった人の英会話術』（東洋経済新報社）、『英語は連想ゲームでどんどん伝わる」（WAVE出版）、『苦手な客を味方に変える営業の極意』（明日香出版社）がある。

■紙面のご紹介

節目のたびに主体的に道を選びなおしてきた人ほど、強くしなやかに伸びることができる

■ご購入はこちらから

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4800594286

楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18555084/