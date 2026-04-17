マリオット・インターナショナルのサステナビリティ方針を背景に日本国内における環境配慮型ホテルアメニティの提供を開始

株式会社ミヨオーガニック

株式会社ミヨオーガニック（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役：山本美代、以下「MiYO ORGANIC」）は、世界最大級のホテルグループであるマリオット・インターナショナル（以下「マリオット」）の日本市場におけるソロディストリビューターとして、環境配慮型ホテルアメニティの提供を開始したことをお知らせいたします。

本取り組みは、マリオットがグローバルで推進するサステナビリティ戦略「Serve 360：あらゆる角度からの社会貢献」に基づく、脱炭素、資源循環、責任ある調達といった方針を背景としたものです。当社は、日本国内のホテル運営に適した形で、環境負荷低減と快適な宿泊体験を両立するアメニティの供給体制を構築してまいります。

マリオット・インターナショナルのサステナビリティへの取り組み

マリオット・インターナショナルは、国連のSDGsに沿った包括的なサステナビリティ戦略「Serve 360」を掲げ、気候変動対策、資源循環、社会的包摂、責任ある調達といった地球規模の課題に対して、世界各地で取り組みを進めています。

日本市場における環境配慮型アメニティ提供について

- 脱炭素・気候変動への対応マリオットは、2050年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロにする「ネット・ゼロ」を目標に掲げ、SBTi（Science Based Targets initiative）に参画しています。日本国内においても、東京マリオットホテルやウェスティンホテル仙台などで再生可能エネルギーの導入が進むほか、世界各地の施設でソーラーパネルやエネルギー管理システム（EMS）の導入が行われています。- 廃棄物削減と資源循環（脱プラスチック）「2025年までに埋め立て廃棄物を45％削減、食品廃棄物を50％削減」という具体的な目標のもと、客室アメニティの分野でも大きな転換が進められています。シャンプー等のミニボトルを廃止し、備え付けのポンプ式容器へ切り替えることで、年間数億本規模のプラスチックボトル削減を実現する。さらに、プラスチック製ストローやマドラーの廃止、木製・竹製アメニティへの切り替え、紙製ランドリーバッグの導入など、使い捨てプラスチック削減の取り組みが拡大しています。- 責任ある調達と地域社会への配慮輸送によるCO2排出を抑えるため、地域調達の推進や、持続可能な原材料の使用にも注力しています。近年では、日本国内のホテルにおいても、環境マネジメントや持続可能な運営を評価する国際的な環境認証 Green Key の取得を目指す施設が増えるなど、ホテル業界全体でサステナビリティへの取り組みが広がっています。

当社は、こうしたマリオットのサステナビリティ方針を背景に、環境配慮型アメニティを提供します。

今回提供を開始するアメニティは、以下の点を重視して設計されています。

- プラスチック使用量の削減（紙・竹など再生可能素材の活用）- 必要なものだけを使える個別包装設計- 宿泊客の使い心地・品質への配慮

当社は、日本における専属ディストリビューターとして、マリオットのブランド基準と日本市場のニーズを両立させながら、ホテル運営における環境負荷低減を支援してまいります。

導入実績について

既に「ザ・リッツ・カールトン」「JWマリオット」「ウェスティンホテル」をはじめとする、国内のマリオット・インターナショナル系列の多くの宿泊施設にて、当社の製品が採用されています。具体的な導入実績一覧は、下記よりご覧いただけます。

■MiYO ORGANIC 導入実績：https://miyo-organic.com/pages/case

今後の展望

ホテル業界におけるサステナビリティは、単なる環境配慮にとどまらず、宿泊体験の質や企業価値そのものを左右する重要な要素となっています。当社は今後も、環境・社会に配慮した製品開発と供給を通じて、ホテルとゲスト、そして地域社会をつなぐ持続可能な仕組みづくりに貢献してまいります。

MiYO ORGANICについて

環境に配慮したライフスタイルを実現する日本発のサステイナブルブランド”MiYO ORGANIC（ミヨオーガニック）”。自社開発したオーガニックな竹製歯ブラシを中心に、竹綿棒、竹ヘアコームなどの地球に優しいホテルアメニティを展開しています。ラグジュアリーとサステイナビリティを両立させられるような心地よい使い心地を追求し、2022年にグッドデザイン賞を受賞。使い捨てではなくお客様のギフトになるようなアメニティを展開しています。これまでに250万本以上を販売し、25t以上のプラスチックを削減してきました。また、お客さまに捨てられたアメニティは付加価値のあるものに生まれ変わらせるアップサイクルの取り組みにも挑戦しています。ゴミを出さない仕組みを作り、消費の仕方を考えるきっかけとなり、「美しい地球を、次の世代へ」残していける社会を目指しています。2025 年には、社会や環境に配慮した事業活動において一定の基準を満たした企業のみに与えられる 国際的な認証制度である B Corp認証を取得しました。

https://miyo-organic.com/

会社概要

会社名 ：株式会社ミヨオーガニック

所在地 ：466-0064 愛知県名古屋市昭和区鶴舞1丁目2番32号STATION Ai内

MiYO ORGANIC公式HP：https://miyo-organic.com/

Trash to Treasure公式サイト：https://www.trash2treasure-upcycle.com/

問い合わせ先：https://x.gd/FdVLu