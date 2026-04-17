【経営者必見】「営業トークスクリプト」を無料提供開始！成約率を左右する“伝え方の型”を一目で整理
株式会社ルミッション（本社：東京都港区）は、
年商1億～100億規模の中小企業・成長企業の経営者向けに、
営業現場で成果につながる伝え方を整理できる
「営業トークスクリプト（無料）」を提供する
無償支援プログラムを開始しました。
本スクリプトでは、
アプローチ・ヒアリング・提案・切り返し・クロージング・フォローまでの一連の流れを整理し、
「営業担当によって成果に差がある」
「商品説明はしているのに成約につながらない」
といった経営者の悩みを、
“営業トーク設計という視点で体系的に可視化”します。
■無料配布の背景｜なぜ「営業成果が安定しない」のか
多くの企業では、以下のような状態に陥っています。
・営業担当ごとに成果の差が大きい
・ヒアリングが浅く、提案が刺さらない
・説明はしているが魅力が伝わっていない
・断られた後の切り返しが弱い
・営業が属人化しており再現性がない
これらの問題の本質は、
営業の“トーク設計”がされていないことにあります。
営業は単なる会話ではなく、
「関係構築 → 悩みの把握 → 価値提案 → 不安解消 → 成約」
という流れで成り立っています。
この流れが設計されていない場合、
どれだけ商品力があっても成果は安定せず、
営業は“個人任せ”になります。
本スクリプトは、
営業成果を“偶然”ではなく“必然”に変える設計ツールです。
■「営業トークスクリプト」とは
本スクリプトは、
営業から成約までの会話の流れを分解し、課題と改善ポイントを整理するフレームワークです。
主な内容（一部）
・最初のつかみ・アプローチの設計
・信頼関係を築く話し方
・悩みを引き出すヒアリング設計
・商品価値を伝える提案トーク
・よくある断り文句への切り返し
・価格への不安を減らす伝え方
・クロージングの流れ
・商談後フォローの設計
・営業担当ごとの差をなくす共有方法
チェックを進めることで、
・営業成果が伸びない原因
・ボトルネックとなっている会話工程
・改善すべき優先順位
・具体的な打ち手
が明確になります。
■トークスクリプトで分かること
・どの場面で顧客が離脱しているか
・成約につながらない原因
・ヒアリング・提案・クロージングの改善余地
・再現性のある営業モデル
・成果につながる伝え方の流れ
“話がうまいかどうか”ではなく、
“伝わる型を持っているかどうか”が最大の価値です。
■受け取った経営者の声（一例）
・「営業のどこに問題があるか分かった」
・「伝え方を変えただけで反応が変わった」
・「営業担当によるバラつきが減った」
・「成約までの流れが整理できた」
中には、
「売れる会話の設計図が手に入った」
と評価する経営者もいます。
■なぜ“無料”で配布するのか
株式会社ルミッションは、
単発の営業テクニックではなく、
継続的に成果が出る営業の仕組みづくりを重視しています。
・再現性のある営業導線
・属人化しない営業の型
・売上につながる伝え方の設計
その第一歩として、
営業トークを整理するスクリプトを
無償で提供しています。
■無償配布プログラムの流れ
1．「社長の分身」無料登録（30秒）
2．経営個別相談（無料）
3．営業トークスクリプトをダウンロード
▶ 無料チェックリスト受け取りはこちら
https://lp.lumission.world/
※先着対応のため、受付数に達し次第終了する場合があります。
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■今後の展開
・営業テンプレートの拡充
・業種別の営業スクリプト開発
・成約率改善支援の強化
・営業と集客の統合支援
■会社概要
会社名：株式会社ルミッション
所在地：東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー7F
事業内容：中小企業向け経営支援・コンサルティング
公式サイト：https://lumission.world/jp/