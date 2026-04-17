【経営者必見】「営業トークスクリプト」を無料提供開始！成約率を左右する“伝え方の型”を一目で整理

株式会社ルミッション

株式会社ルミッション（本社：東京都港区）は、

年商1億～100億規模の中小企業・成長企業の経営者向けに、

営業現場で成果につながる伝え方を整理できる

「営業トークスクリプト（無料）」を提供する

無償支援プログラムを開始しました。

本スクリプトでは、

アプローチ・ヒアリング・提案・切り返し・クロージング・フォローまでの一連の流れを整理し、

「営業担当によって成果に差がある」

「商品説明はしているのに成約につながらない」

といった経営者の悩みを、

“営業トーク設計という視点で体系的に可視化”します。

■無料配布の背景｜なぜ「営業成果が安定しない」のか

多くの企業では、以下のような状態に陥っています。

・営業担当ごとに成果の差が大きい

・ヒアリングが浅く、提案が刺さらない

・説明はしているが魅力が伝わっていない

・断られた後の切り返しが弱い

・営業が属人化しており再現性がない

これらの問題の本質は、

営業の“トーク設計”がされていないことにあります。

営業は単なる会話ではなく、

「関係構築 → 悩みの把握 → 価値提案 → 不安解消 → 成約」

という流れで成り立っています。

この流れが設計されていない場合、

どれだけ商品力があっても成果は安定せず、

営業は“個人任せ”になります。

本スクリプトは、

営業成果を“偶然”ではなく“必然”に変える設計ツールです。

■「営業トークスクリプト」とは

本スクリプトは、

営業から成約までの会話の流れを分解し、課題と改善ポイントを整理するフレームワークです。

主な内容（一部）

・最初のつかみ・アプローチの設計

・信頼関係を築く話し方

・悩みを引き出すヒアリング設計

・商品価値を伝える提案トーク

・よくある断り文句への切り返し

・価格への不安を減らす伝え方

・クロージングの流れ

・商談後フォローの設計

・営業担当ごとの差をなくす共有方法

チェックを進めることで、

・営業成果が伸びない原因

・ボトルネックとなっている会話工程

・改善すべき優先順位

・具体的な打ち手

が明確になります。

■トークスクリプトで分かること

・どの場面で顧客が離脱しているか

・成約につながらない原因

・ヒアリング・提案・クロージングの改善余地

・再現性のある営業モデル

・成果につながる伝え方の流れ

“話がうまいかどうか”ではなく、

“伝わる型を持っているかどうか”が最大の価値です。

■受け取った経営者の声（一例）

・「営業のどこに問題があるか分かった」

・「伝え方を変えただけで反応が変わった」

・「営業担当によるバラつきが減った」

・「成約までの流れが整理できた」

中には、

「売れる会話の設計図が手に入った」

と評価する経営者もいます。

■なぜ“無料”で配布するのか

株式会社ルミッションは、

単発の営業テクニックではなく、

継続的に成果が出る営業の仕組みづくりを重視しています。

・再現性のある営業導線

・属人化しない営業の型

・売上につながる伝え方の設計

その第一歩として、

営業トークを整理するスクリプトを

無償で提供しています。

■無償配布プログラムの流れ

1．「社長の分身」無料登録（30秒）

2．経営個別相談（無料）

3．営業トークスクリプトをダウンロード

▶ 無料チェックリスト受け取りはこちら

https://lp.lumission.world/

※先着対応のため、受付数に達し次第終了する場合があります。

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■今後の展開

・営業テンプレートの拡充

・業種別の営業スクリプト開発

・成約率改善支援の強化

・営業と集客の統合支援

■会社概要

会社名：株式会社ルミッション

所在地：東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー7F

事業内容：中小企業向け経営支援・コンサルティング

公式サイト：https://lumission.world/jp/