こちらは、「共同通信PRワイヤー」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「共同通信PRワイヤー」までご連絡をお願い致します。
大和ネクスト銀行の「応援定期預金」 17回目の寄付金贈呈について
株式会社大和ネクスト銀行（以下、大和ネクスト銀行）は2026年4月に、2025年10月～2026年3月分の「応援定期預金」の寄付金を応援先へ贈呈しましたので、お知らせいたします。
2017年11月より取り扱いを開始した応援定期預金は、今回で17回目の寄付金贈呈となります。今回約787万円を寄付し、累計の寄付金額は約12,237万円となりました。
今後とも“社会課題解決に貢献できる預金”である“大和ネクスト銀行「応援定期預金」”をよろしくお願い申し上げます。
記
●累計寄付金額
※2021年度上期および2021年度下期の寄付金額は、大和ネクスト銀行開業10周年を記念したチャリティイベントの寄付金合算後の金額。
●「応援定期預金」の商品概要 （詳しくは大和ネクスト銀行のウェブサイトをご確認ください）
＊応援定期預金のお預入れは、お客さまによる寄付行為ではありません。そのため、寄付を証する書面等の発行はありません。税制等について、詳しくはお客さまご自身で公認会計士・税理士にご相談ください。
●株式会社大和ネクスト銀行（代表取締役社長：下村直人）について
「“貯蓄から資産形成へ”の潮流の中、大和証券グループの銀行として、お客さまの資産形成ニーズに沿った商品・サービスを提供すること」および「銀行の公共的使命を全うするため、健全な業務運営、安定的な経営基盤の維持・強化に努め、社会からの揺るぎない信頼を確立すること」を経営方針として、2011年に開業した大和証券グループ本社が100%出資する銀行です。
以上