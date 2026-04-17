新サービスの名称は「スグハル」に決定！「すぐに＋貼る」でシールの困りごとを即時解決。ロゴデザインに込めた「レスキュー」の想い。
株式会社イワタシールが展開する新サービスの名称が「スグハル」に正式決定いたしました。
名称の由来は、その名の通り「届いてすぐに貼れる」というアクションそのものです。緊急の修正対応において、お客様が最も求めているのは「解決までのスピード」であると考え、この名前を採用しました。
あわせて公開したコミュニケーションロゴには、シールの素材感を象徴する「めくれた端」のデザインを取り入れています。また、太く力強いフォントは、企業のピンチを救うヒーローとしての頼もしさを表現しています。私たちは「スグハル」を通じて、日本中のオフィスから印刷ミスによる絶望を無くしていくことを目指します。
https://iwataseal.com/
●有限会社イワタシール
〒463-0081 愛知県名古屋市守山区川宮町84番地
052-793-2552 9：00～18：00 土日祝休み
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347130/images/bodyimage1】
配信元企業：有限会社イワタシール
名称の由来は、その名の通り「届いてすぐに貼れる」というアクションそのものです。緊急の修正対応において、お客様が最も求めているのは「解決までのスピード」であると考え、この名前を採用しました。
あわせて公開したコミュニケーションロゴには、シールの素材感を象徴する「めくれた端」のデザインを取り入れています。また、太く力強いフォントは、企業のピンチを救うヒーローとしての頼もしさを表現しています。私たちは「スグハル」を通じて、日本中のオフィスから印刷ミスによる絶望を無くしていくことを目指します。
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●有限会社イワタシール
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