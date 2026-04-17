株式会社バンダイ キャンディ事業部(本社：東京都台東区)では、板型チョコレートをパキパキ割って恐竜のチョコを型抜く「キャラパキ 発掘恐竜チョコ」と、株式会社不二家のマスコットキャラクター「ペコちゃん」との初となるコラボレーションスイーツ『掘って楽しい♪ペコちゃんキャラパキ 発掘恐竜パフェ』(税込 626円)を2026年4月27日(月)より全国の不二家洋菓子店で発売いたします。(発売元：株式会社不二家)





本商品は、バンダイの人気商品である「キャラパキ 発掘恐竜チョコ 大袋」を使用した、遊び心満載のスイーツです。食べる過程の中でまるで探検気分で“発掘体験”を味わえる、子どもも大人も夢中になれるスイーツをぜひお楽しみください。





掘って楽しい♪ペコちゃんキャラパキ 発掘恐竜パフェ： https://www.fujiya-peko.co.jp/cake/item/10630.html





掘って楽しい♪ペコちゃんキャラパキ 発掘恐竜パフェ





■「掘って楽しい♪ペコちゃんキャラパキ 発掘恐竜パフェ」

ココアスポンジにチョコクリームとシャンテリークリームを重ね、地層を表現。上面には「キャラパキ 発掘恐竜チョコ 大袋」や恐竜の卵に見立てた生ミルキー、チョコチップを飾りました。中に潜んだ「モグッと誕生！恐竜エッグチョコ」を掘り当てるのも楽しい、ワクワク感のあるパフェデザートです。本コラボレーション限定の描き下ろし“恐竜に乗ったペコちゃん”をあしらったカップと紙製ピックにも、ぜひご注目ください。









■「キャラパキ 発掘恐竜チョコ 大袋」について

「キャラパキ」シリーズとは、板型チョコレートをパキパキ割ってキャラクターのチョコを型抜く“遊び”要素が詰まったバンダイオリジナル菓子です。2017年から販売を開始し、子どもを中心に人気を集め、シリーズ累計出荷数は2億個を突破しています(2025年9月時点)。「キャラパキ 発掘恐竜チョコ 大袋」は“化石”をデザインした「キャラパキ 発掘恐竜チョコ」のファミリーパックです。チョコのデザインは全16種あります。

商品ページ： https://www.bandai.co.jp/candy/products/2025/4570117925993000.html





キャラパキ 発掘恐竜チョコ 大袋





■「モグッと誕生！恐竜エッグチョコ」について

卵型のチョコレートの中に恐竜の形をしたいちご味のグミが入った、「まるで口の中で恐竜が孵化する」のを楽しめるエンターテインメント菓子で、2021年から発売しています。グミの種類はレアを含めて全14種類あり、ティラノサウルスやトリケラトプスなど様々な恐竜をラインナップ。それぞれの恐竜たちをデフォルメして愛らしく再現したデザインが特徴です。

商品ページ： https://www.bandai.co.jp/candy/products/2025/4570117925962000.html





モグッと誕生！恐竜エッグチョコ





※「キャラパキ」「発掘恐竜」はバンダイの登録商標です。









■商品概要

・商品名 ：掘って楽しい♪ペコちゃんキャラパキ 発掘恐竜パフェ

( https://www.fujiya-peko.co.jp/cake/item/10630.html )

・価格 ：税込 626円

・生産エリア：日本

・発売日 ：2026年4月27日(月)より発売

・販売ルート：全国の不二家洋菓子店

・発売元 ：株式会社不二家





※画像はイメージです。

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※不二家洋菓子店で販売する商品は一部の不二家レストランでも販売します。

※イートインスペースでの飲食には標準税率(10％)が適用され、掲載の税込価格とは異なります。

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