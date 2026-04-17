歯科材料メーカーの株式会社松風は、歯をテーマにした絵本が無料で読める歯の知育サイト「はいく」( https://8iku.com )上で、歯の大切さを考えていただくことを目的に、歯に関する俳句・川柳の募集を実施いたしますので、お知らせいたします。





受付期間は、2026年4月18日(土)から2026年7月20日(月・祝)で、入賞作品は「はいく」の語呂に合わせて2026年8月19日(水)に発表いたします。なお、入賞者には図書カード、同サイト上で掲載している歯をテーマにした絵本(非売品)のほか、歯医者さんでのエピソード賞の入賞者には「メルサージュ セルフケア」歯磨剤も贈呈いたします。

また、ご応募いただいた句の数に応じた金額分(1句につき10円分)のオーラルケアアイテムをあしなが育英会に寄贈いたします。たくさんのご応募をお待ちしております。





歯の俳句川柳









■「はいく」とは

「はいく」は、こどもと保護者が一緒に絵本を読み、親子で歯に対する知識を深めていただくことを目的に運営している歯の知育サイトです。最大の特長は無料で読める松風オリジナルの絵本で、歯科医師の監修のもと制作しています。歯に関するWEBサイトが多く存在する中、知識の提供にとどまらず、楽しく学びながら、歯科治療・予防を身近に感じていただけるサイト作りを目指しています。





親子で学べる歯の知育コンテンツ「はいく」： https://8iku.com

「はいく」公式Instagram ： https://www.instagram.com/888iku/









■募集概要

募集内容： 「歯」に関する俳句・川柳

※自作で未発表の作品に限ります。

※一人何作品でもご応募いただけます。

※俳句・川柳のどちらでご応募いただいても審査に影響はございません。

※入選作品の著作権はすべて株式会社松風に帰属します。

受付期間： 2026年4月18日(土)～2026年7月20日(月・祝)

※当日消印有効

発表 ： 2026年8月19日(水)に、「はいく」ホームページ等で発表します。





【応募方法】

◆WEBでの応募

「はいく」ホームページ上のお申し込みフォームから必要項目をご記入のうえ、送信ください。

お申し込みフォームURL： https://8iku.com/haiku/





◆郵送での応募

ハガキに必要項目をご記入のうえ、下記宛先までご送付ください。

必要項目： 医院・歯科技工所名(団体名)、氏名、ペンネーム(任意)、

郵便番号、住所、電話番号、俳句・川柳、希望する絵本のタイトル

宛先 ： 〒605-0983 京都市東山区福稲上高松町11

株式会社松風 営業企画課「歯の俳句」応募係

※歯科医療従事者以外の方は、医院名(団体名)は不要です。

学校などの団体応募は団体名を記載ください。

※ペンネームでの発表を希望される場合のみ、ペンネームを

ご記入ください。

※希望する絵本のタイトルの記載がない場合は、こちらで

選ばせていただきます。





◆FAXでの応募

パンフレットの応募フォームに必要項目をご記入のうえ、下記FAX番号まで送信ください。パンフレットは下記URLからダウンロードください。

FAX番号 ： 075-561-1198

パンフレットURL： https://we.kinkosonline.jp/view/shofu1922/7665475/





【賞・賞品】

◆最優秀賞(1名)

図書カード10,000円分及びオリジナル「はいく」絵本5冊セット※





◆優秀賞(2名)

図書カード5,000円分及びオリジナル「はいく」絵本3冊セット※





◆佳作(5名)

図書カード1,000円分及びオリジナル「はいく」絵本1冊※





◆歯医者さんでのエピソード賞(1名) 歯医者さんでのできごとを詠んだ句の中から選考

図書カード1,000円分、オリジナル「はいく」絵本1冊※

及び「メルサージュ セルフケア」歯磨剤5本セット





※賞品の対象となる絵本は次の5作品です。賞品の絵本はこちらからお選びください。

「おくちパトロール隊VSむし歯ニンジャ」「ぼくのヒーローマッハマン！」

「おばあちゃんのハミガッキー」「わくわく歯医者さん！」「トゥース・フェアリーはごきげんななめ」





はいく絵本





【注意事項】

応募者の方の個人情報は、入選作品の発表時に氏名又はペンネーム、都道府県名及び医院・歯科技工所名(団体名)を添えて公表するほか、賞品の発送、本件に関する諸連絡にのみ利用させていただきます。









■「メルサージュ セルフケア」歯磨剤とは

歯科医院でケアした健やかなお口をご家庭で維持することを目的に開発した歯磨剤。トータルケア用、歯周病予防用、審美用、知覚過敏症状予防用、むし歯予防用を揃え、患者様の症状に合わせてお選びいただけます。





メルサージュ セルフケア









【会社概要】

会社名 ： 株式会社松風

代表者名 ： 代表取締役社長 社長執行役員 高見 哲夫※

コード番号： 7979(東京証券取引所プライム市場)

所在地 ： 〒605-0983 京都市東山区福稲上高松町11

設立年月日： 1922(大正11)年5月15日

事業内容 ： 歯科材料及び歯科用機器の製造・販売

資本金 ： 59億6895万円

URL ： https://www.shofu.co.jp/





※「高」ははしごだか





＜企画に関するお問合せ先＞

株式会社松風 営業部営業企画課

TEL： 075-778-5482

(8:30～12:00、12:45～17:00 土日祝を除く)