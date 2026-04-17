



〇東日本旅客鉄道株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：喜勢 陽一、以下「ＪＲ東日本」）と株式会社ビジュアルボイス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：別所 哲也、以下「ビジュアルボイス」）とNTTドコモビジネス株式会社 (旧 NTTコミュニケーションズ株式会社、本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小島 克重、以下「NTTドコモビジネス」)は、３社の連携により新しい旅の楽しみ方を推進します。

〇JR東日本とビジュアルボイスは、新幹線車内で初となるショートショート※の書き方講座を開催します。講師として、現代ショートショートの旗手、田丸雅智（たまるまさとも）先生をお招きします。

〇旅の目的地である山形にまつわる物語作成体験を通じて、到着前に山形について深く考えてもらうことで、旅をより楽しんでもらうことを目的としています。

〇ショートショートの書き方講座を体験できる旅行商品は、(株)JR東日本びゅうツーリズム＆セールスで発売します。

〇さらに、NTTドコモビジネスをはじめとするNTTグループの様々な技術を用いた新しい新幹線乗車体験をトライアルでお楽しみいただけます。





※ショートショートとは、短い文章で少し不思議な物語を紡ぎだす短編小説のこと。

※ビジュアルボイスは、国際短編映画祭ショートショート フィルムフェスティバル & アジア（SSFF & ASIA）の企画運営やショートフィルムの製作事業を展開。映像のみならず短編小説や脚本などを公募するBOOK SHORTS も展開。このたび、5/25-6/30まで開催のSSFF ＆ ASIA2026の機会にあわせ、本ツアーを実施いたします。





１ 旅行商品について

・商品名：「つばさ」車内で田丸先生のショートショートの書き方講座を体験

物語を作る新幹線旅！山形を“想像してから”旅してみませんか

・出発日：2026年６月14日（日）、日帰り

・募集人数：38名

・旅行代金：おとな1名 20,000円

・行程

・発売日：202６年４月20日（月）14時

・申込先：(株)JR東日本びゅうツーリズム＆セールス「日本の旅、鉄道の旅」サイト

https://link.jrview-travel.com/wiujs

・企画・実施：(株)JR東日本びゅうツーリズム＆セールス





2 旅行商品のおすすめポイント

（１）新幹線車内での「ショートショートの書き方講座」

ショートショートとは、短い文章で少し不思議な物語を紡ぎだす短編小説です。この物語づくりが誰でもできるようになる、ショートショートの書き方講座を新幹線車内で開催します。ショートショート作家の田丸雅智氏を講師にお迎えし、新幹線の車内で旅の目的地である山形を題材にした少し不思議な物語をぜひ一緒に考えてみませんか。





（２）山形駅社員から「旬」の見どころ紹介

山形県の地理や風土、文化を中心に、広く山形県の見どころを山形駅社員からご紹介します。

山形の見どころを物語に反映させてオリジナルのストーリーを作ることで、新幹線の車内からより深く山形の魅力を楽しむことができます。





３ 新しい新幹線乗車体験のトライアル

本トライアルでは、NTTドコモビジネスをはじめとしたNTTグループ各社が連携し、新幹線車内という移動空間に最適化した「コンテンツ視聴×音響」体験を一体で提供します。NTTソノリティによるPSZ技術※1の提供、NTTドコモビジネスによる視聴環境の提供（音響技術、コンテンツ体験設計）で、乗車時間そのものを価値ある体験へとアップデートすることをめざします。本トライアルは2席限定とし、ご参加のお客さまには交代でご利用いただきます。









【乗車体験のイメージ】

画像は生成AIで作成













※1 PSZ技術とは、NTTコンピュータ＆データサイエンス研究所が開発したNTTの特許技術「PSZ（パーソナライズドサウンドゾーン）」。音声が自分の耳元のみに広がり、周囲への音漏れを気にせず快適に楽しめる技術。周囲と共存しながらもプライベートな音響空間を実現することが可能。









1987年の発足以来、鉄道インフラを基盤に、東日本エリアを中心とした事業を展開しています。鉄道を中核とするモビリティ事業と、日常の暮らしを支える生活ソリューション事業を通じて、地域や社会とのつながりを大切にしながら、持続可能な社会の実現に向けた取り組みを進めています。

https://www.jreast.co.jp/





映像を通じて新たな価値を創出する「モノガタリカンパニー」。米国アカデミー賞公認・アジア最大級の国際短編映画祭「ショートショート フィルムフェスティバル & アジア（SSFF & ASIA）」の運営を核に、世界中のクリエイターと繋がるネットワークを構築。単なる映像制作に留まらず、企業の想いを物語として構築する「ブランデッドムービー」の企画・プロデュースや、自治体の課題解決、映像配信プラットフォームの運営など、多角的な事業を展開。ストーリーの力で人々の心を動かし、社会や企業の未来を彩る新しい視聴体験を共創しています。

https://v-voice.jp/









法人向け総合ICT事業を担うNTTドコモビジネスは、企業と地域が持続的に成長できる自律・分散・協調型社会を支える「産業・地域DXのプラットフォーマー」として「つなごう。驚きを。幸せを。」をスローガンに、人と人をつなぎ、コミュニティをつなぎ、さまざまなビジネスをつなぐことで、新たな価値を生み出し、豊かな社会の実現をめざします。

https://www.ntt.com/









お客さまとのリアルな顧客接点と、ＪＲ東日本グループのネットワークを活用した地域との接点という、唯一無二のユニークなスタイルを持つ観光流動創造会社です。これからも強い信念と情熱を持って、私たちにしかできないことや新しいビジネスモデルをつくり、企業としての個性を磨き続けることで旅の素晴らしさと感動をお客さまと地域へお届けしていきます。

https://www.jre-vts.com/