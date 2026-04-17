株式会社 ホテル京阪（本社：大阪市中央区 社長：西川 正浩）が運営するホテル京阪 京橋 グランデ（所在地：大阪市都島区）では、２０２６年３月より８階客室２０室をリニューアルし、モデレートルームとして販売を開始いたしました。 リニューアルに際しては、近隣の大阪城ホールや大阪ビジネスパークでのイベントやコンサートに参加されるお客様やビジネスのお客様の利用を想定した設備を追加しております。 ※１）シモンズ社製のソファーベッドを配し、最大２ベッドでの利用が可能 ２）照明設備を追加し、室内の照度アップ ３）電気口の増設（ＵＳＢポート含む） ４）冷蔵冷凍庫の設置 ５）４３インチにサイズアップした４Ｋ対応テレビの設置 京橋駅直結というアクティブな立地特性を活かし、お仕事終わりの癒しのオフタイムから、大切な人と心地よく語らうリラックスシーンまで、多様なお客様お一人お一人のニーズに柔軟に応える空間を追求いたしました。 お客様のスタイルに寄り添う新しい客室で、心満たされるひとときをご体感ください。

■モデレートルーム

広さ：１７㎡ ベッドサイズ：シングルベッド 幅１１０ｃｍ ソファーベッド 幅９０ｃｍ ご利用人数：１～２名

■宿泊プラン

【NEW OPEN】リニューアル記念先行プラン！ 大阪城ホール徒歩圏内＆大阪・京都へも好アクセス（朝食付） https://go-keihanhotelgroup.reservation.jp/ja/hotels/keihan-kyoubashi/plans/10181196 【NEW OPEN】リニューアル記念先行プラン！ 大阪城ホール徒歩圏内＆大阪・京都へも好アクセス（食事なし） https://go-keihanhotelgroup.reservation.jp/ja/hotels/keihan-kyoubashi/plans/10181183

■場所

ホテル京阪 京橋 グランデ 所在地： 大阪市都島区東野田町２丁目１-３８ アクセス： 京阪電車京橋駅直結、JR、Osaka Metro京橋駅すぐ 連絡先： ０６－６３５３－０３２１ ＵＲＬ： https://www.hotelkeihan.co.jp/kyobashi/

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