ドイツ ケルン - 2026年4月14日 - Technogymは本日、Google Cloudとの複数年にわたるコラボレーションを発表しました。

この協業により、Googleの最新の生成型AI技術がTechnogym AI Ecosystemに統合されます。このパートナーシップは、エンドユーザーに優れたパーソナライズされたトレーニング体験を提供するTechnogym AI Coachと、業界のプロフェッショナルの業務を自動化・最適化するために設計されたTechnogym AI Assistantの機能を大幅に強化します。





Technogym Ecosystem (1)





Technogymの40年にわたる科学研究とグローバルデータバンク、そしてGoogle Cloudの高度なAI機能を活用することで、両社はフィットネスおよびウェルネス分野におけるエージェント型AI革命の先駆者として協業します。Google CloudのAI技術の統合により、Technogym AI Ecosystemは、超パーソナライズされたウェルネスの新たな基準を確立し、健康長寿を促進し、「健康」の時代を切り開くための力をさらに強化します。

今回の提携は、以下の3つの主要分野にフォーカスしています。









● さらに高度で予測機能に優れたTechnogym AI Coach

GoogleのGemini AIモデルを統合することで、Technogym AI Coachの対話型インターフェースは予測機能が向上し、ユーザーはテキスト、画像、音声を通して自然な対話が可能になります。例えば、ユーザーは「Wellness Age」を向上させる方法を質問したり、トレーニングやリカバリーに関するパーソナライズされたアドバイスを受け取ったりできます。AI Coachはユーザーデータを精密なプログラムに変換し、ユーザーの進捗状況やニーズに合わせて自動的に調整します。また、ワンクリックでワークアウトプランをデジタル化し、様々なタッチポイント間でワークアウトをシームレスに追跡することで、ユーザー体験を簡素化します。この高度なパーソナライゼーションは、すべてのユーザーの健康データを厳重に保護する、安全なエンタープライズグレードの環境で提供されます。





Technogym Ecosystem (2)





● オペレーターとトレーナー向けの新しいAI Assistant

Technogym AI Assistantは、Google CloudのAIテクノロジーを活用してワークフローを効率化し、生産性を向上させます。このアシスタントは、ワークアウトプログラムの作成、スタッフの業務タスクの自動化、ユーザー行動に関するより深いインサイトの提供を行い、離脱の兆候を特定し、顧客維持率の向上を支援します。これにより、トレーナーは画面を見る時間を減らし、より価値の高いコーチングや人間的なつながりに集中できるようになり、新しいサービスによる収益増加にもつながります。









● AIの精度、予測性、効果を高める独自のデータプラットフォーム

Technogymは、Google Cloud上にデータプラットフォームを構築し、BigQueryを活用することで、AIイニシアチブのための強固で拡張性の高い基盤を確立しました。AIアーキテクチャ全体は、Google CloudのエンタープライズAIプラットフォームを中心に構築されています。これにより、TechnogymはGoogleのGeminiモデルを利用して、最先端のエージェント型AIを含む高度なAIアプリケーションを構築・展開できる安全な環境が提供されます。





Technogym Ecosystem (3)





「うまく機能し始めたら、それはもう時代遅れだ。Technogymでは、これが私たちのモットーです」と、Technogym の創業者兼CEOネリオ・アレッサンドリは述べています。「Technogym独自のAIエコシステムを基盤として、Google Cloudとの協業とGemini AIモデルの統合を通じてイノベーションを継続し、エンドユーザーとパートナー企業に、よりパーソナライズされた魅力的なウェルネス体験を提供できるようになります。」

「ウェルネス業界が超パーソナライズされたエージェント型体験へと移行する中、Google Cloudは、この変革を推進するために必要な高度なAIテクノロジーを提供する最前線に立っています」と、Google Cloudイタリア担当カントリーマネージャーのラファエレ・ジガンティーノ氏は述べています。「Technogymは、当社のAIテクノロジーを活用し、エージェント型未来に向けてデータを準備することで、イノベーションを加速させ、フィットネス業界における顧客エンゲージメントの新たな基準を確立しています。」









【Technogymについて】 ＜ https://www.technogym.com ＞

1983年にイタリアで設立。フィットネス、スポーツ、健康のためのスマートエキップメントおよびデジタルテクノロジーにおける世界的リーディングブランドです。Technogymは、ネットワーク接続型スマートエキップメント、デジタルサービス、オンデマンドトレーニング体験、アプリで構成される包括的なエコシステムを提供し、あらゆるエンドユーザーが自宅、ジム、外出先など、いつでもどこでも完全にパーソナライズされたトレーニング体験にアクセスできます。

世界100ヵ国以上の100,000ヶ所のウェルネスセンターと500,000軒の住宅で、7,000万人以上の人々がTechnogymでトレーニングを行っています。ミラノ‐コルティナ2026大会を含む10回のオリンピック公式フィットネス機器サプライヤーを務め、世界中のスポーツチャンピオンやセレブリティも注目するブランドです。また「The World's 50 Best Hotels 2023」のランキングにおける上位35位の全てのホテルにおいてTechnogymが導入されており、世界を旅する人々のウェルネス向上をサポートしています。