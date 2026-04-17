アセンションインターナショナル株式会社(本社：東京都台東区、代表取締役：呉 婉慈)が運営するライフスタイルショップ『HOWMORE LIVING(ハウモア リビング) 丸ビル店』は、「私に、地球に、幸せなこと」をテーマに、インテリアやスキンケア、ベビー＆キッズを中心としたアイテムを展開しています。

このたび、2026年4月17日に3周年を迎え、丸ビル店・蔵前本店および公式Web Storeにて、2026年4月17日(金)～5月31日(日)の期間、記念フェアを開催いたします。





ライフスタイルショップ『HOWMORE LIVING 丸ビル店』は、このたびオープン3周年を迎えました。

日頃よりご愛顧いただいている皆さまへ、心より感謝申し上げます。





丸ビル店 3rd Anniversary





■丸ビル店3周年！オリジナル牛乳パックメモパッドをプレゼント

「3rd Anniversary Event」では、『HOWMORE LIVING』のロゴ入り特製メモパッドを、蔵前本店、丸ビル店の両店舗と、公式Web Storeで5,000円(税込)以上お買い上げいただいたお客様へプレゼントいたします。

数量限定となりますので、ぜひお早めにご来店ください。





3rd Anniversary Gift





●牛乳パックメモパッド

牛乳パックの再生紙を使用した環境にやさしいオリジナルメモパッド。

資源の有効活用と廃棄物削減に貢献するサステナブルなアイテムです。

200枚綴りの大容量仕様により、日常使いからビジネスシーンまで幅広くご活用いただけます。









■HOWMORE LIVING独自の「12の商品選定基準」について

代表の呉は、創業当初より「どうすればもっと自然を愛し、環境と寄り添いながら、人生を楽しめるのか」を問い続け、「私に、地球に、幸せなこと」をブランドのテーマとして掲げてきました。

この想いのもと、日々の暮らしの中で無理なく心地よく、持続可能な選択へとつながる取り組みを大切にしています。

当社の商品をお選びいただくことは、単なる消費にとどまらず、誰かの暮らしや社会にそっと寄り添う、小さな一歩につながるものと考えています。健康や環境への配慮も、特別なことではなく、日々のささやかな選択の積み重ねから生まれるものです。

『HOWMORE LIVING』では、環境負荷や安全性、背景にあるストーリーを大切にしながら商品を選び、その一つひとつが暮らしに心地よさと安心をもたらすことを目指しています。家族との時間や自分と向き合うひとときの中で、「これでよかった」と感じていただけることを何より大切にしています。

その選択が、ご自身の暮らしだけでなく、作り手や環境にもやさしい未来へとつながっていくことを願っています。





12 SELECTION CRITERIA





■『HOWMORE LIVING』12の商品選定基準

1. ウェルビーイング：「自分」や「環境」、「周りの人々」を幸せにするもの

2. 社会支援：環境や社会支援に直接結びつくもの

3. 自然環境保護：地球の未来を考えた素材や形、包装のもの

4. サステナブル：持続使用可能、修理可能なもの

5. 再利用：資源を再生・有効活用し、不用品の新価値を創るもの

6. 動物にやさしく：開発・製造過程で動物実験を行っていないもの

7. フェアトレード：途上国と公正に取引され、かつ、一般市場価格と同等価格なもの

8. 安全基準クリア：日本国内、国際的な安全基準をクリアしたもの

9. 地方応援：地方応援、伝統文化継承のサポートをするもの

10. ハンドメイド：手作り・手仕事・自家製で作られたもの

11. ナチュラル：天然成分・天然素材・自然農法・無添加・自然由来のもの

12. オーガニック：国内外の各認証機関にて認証済みの素材のもの









■母の日に…心を込めて贈るHOWMORE LIVING GIFTのご紹介





Happy Mother's Day





店舗・数量限定で「母の日特別ギフトセット」をご用意いたしました。日頃の感謝の気持ちを込めて、大切な方へ心温まるギフトを贈りませんか。暮らしに寄り添う上質なアイテムを詰め合わせ、特別なひとときを演出します。母の日の贈り物としてはもちろん、ご自身へのご褒美にもおすすめのセットです。





Happy Mother's Day Gift





●母の日特別ギフトセット

【HOWMORE LIVING/白翡翠カッサ＆マッサージローラー & SEVIN London/Face, Body & Hair Oil 100ml】

販売価格：14,000円(税込)





Happy Mother's Day Gift 1





・HOWMORE LIVING/白翡翠カッサ＆マッサージローラーセット

白翡翠のカッサプレートとマッサージローラーを組み合わせた美容ケアセット。





「流す・押す・ほぐす」のアプローチで、顔や身体のこわばりをやさしくゆるめ、血行やリンパの巡りを整えるサポートをします。

ひんやりとした白翡翠の質感が肌を心地よくクールダウンし、使用後は、すっと軽くなるような心地よさが期待できます。美容液やオイルとの併用で、スキンケア時間をより豊かにします。ご自宅用にもギフトにもおすすめです。









Happy Mother's Day Gift 2





・SEVIN London Porcelain White Face, Body & Hair Oil 100ml

マルチパーパスオイルは、植物由来オイルを贅沢にブレンドし、肌と髪にうるおいとツヤを与えます。オリーブやホホバなどを配合し、ビタミンや抗酸化成分を豊富に含む軽やかな使い心地が特長です。全身の保湿やマッサージにもおすすめです。

香りは「Porcelain White」。ホワイトジャスミンやイランイランが調和した、上品でやわらかなフローラルが広がります。「Porcelain White」のほか、全4種の香りからお選びいただけます。





上記以外にも「母の日特別ギフトセット」をご用意しております。

【HOWMORE LIVING/白翡翠カッサプレート & SEVIN London/Face, Body & Hair Oil 100mll】

販売価格：12,000円(税込)





【HOWMORE LIVING/白翡翠マッサージローラー & SEVIN London/Face, Body & Hair Oil 100ml】

販売価格：12,800円(税込)





●母の日に贈る、感謝を伝える上質ギフト

HOWMORE LIVING厳選 直輸入ブランド「SEVIN London」コレクション









■SEVIN London/セヴィン ロンドン





SEVIN London





[SEVIN London ブランドストーリー]

2016年創業。キプロスの自然とロンドンのミニマルな美学が融合したライフスタイルブランドです。創設者セヴィン・エルシンが自身の赤ちゃんのケアをきっかけに、「大切な人に安心して使えるものを」という想いでブランドを立ち上げました。天然由来成分を中心に敏感肌にも配慮し、サステナブルな素材やパッケージを採用しています。香り、質感、色合いなど五感に響くディテールにこだわり、都会の喧騒の中でも心がほどけるような穏やかな時間を届けます。





SEVIN London





・SEVIN London Bath Oil

SEVIN London バスオイルは、心と身体をやさしく整えるアロマティックなケアアイテムです。天然由来の保湿オイルを贅沢にブレンドし、ブランドを象徴する香りをまとわせた処方で、自宅にいながらスパのようなリラックスタイムを演出します。植物由来成分を豊富に配合し、乾燥した肌にうるおいを与えながら、緊張をやわらげ、しっとりとなめらかな肌へ導きます。湯船に数滴垂らすだけで、やさしく広がる香りとともに、穏やかで満たされたバスタイムをお楽しみいただけます。





SEVIN London





・SEVIN London SCENTED CANDLE

英国で一つひとつ丁寧に手作業で作られているキャンドルは、サステナブルな植物由来のソイワックスをベースに、クリーンな燃焼を促すようコットンウィックを採用しています。彫刻のようなスクエアフォルムと、コンクリートのような質感をもつ耐熱性素材やメタリック素材のベースが特徴です。ヴィーガン対応・クルエルティフリーのエシカルなものづくりにもこだわっています。気分やシーンに合わせて、4種類の香りからお選びいただけます。









【公式LINEアカウント開設およびポイントカードサービス開始のお知らせ】

これまで紙のポイントカードをご利用いただいておりましたが、2026年4月より公式LINEアカウントの運用を開始いたしました。それに伴い、従来の紙のポイントカードは、公式LINEのショップカードへ移行させていただいております。

今後は、より身近で快適なお買い物体験をお届けできるよう、サービスの充実に努めてまいります。





●切り替え特典

移行期間中にLINEへの切り替えを行っていただいたお客様には、切り替え特典として「10％OFFクーポン」を配布いたします。





●公式LINEお友だち追加特典

公式LINEにお友だち追加で、「お友だち追加ありがとう500円OFFクーポン」をプレゼントいたします。





●新ショップカードのポイント制度

新しいショップカードでは、来店やご購入に応じてポイントが貯まります。

また、ご利用状況に応じて特典が広がるVIPカード制度も導入し、継続的にご利用いただくほど、充実したサービスをご提供いたします。









■HOWMORE LIVING Archive Market Vol.1 Spring 2026 ― Baby & Kidsとの暮らし 開催のお知らせ





Archive Market Vol.1





春のイベント「HOWMORE LIVING Archive Market Vol.1」を、2026年4月24日(金)～4月30日(木)までの7日間、蔵前本店より徒歩3分のイベントスペースにて開催いたします。

本イベントでは「Spring 2026 ― Baby & Kidsとの暮らし」をテーマに、アーカイブアイテムを中心としたベビー＆キッズ向け商品をご用意いたします。Konges Slojd、nobodinoz、organic zoo、garbo&friends、ANGEL DEARなど人気ブランドを、最大70％OFFの特別価格でご提供。やさしく心地よい春の暮らしをご提案いたします。

さらに、公式LINEショップカードのWポイント特典もご用意しております。ぜひこの機会にお立ち寄りください。





・開催日時：2026年4月24日(金)～4月30日(木)

・開催場所：台東区蔵前3丁目15-2 海保ビル1F









【展開直輸入ブランドのご紹介】

■Konges Slojd/コンゲススロイド





Konges Slojd





Konges Slojdは、2014年にエミリー・コンゲによってデンマーク・コペンハーゲンで設立されたブランドです。ブランド名は創立者の名前「Konges」と、優れた職人技を意味する古いスウェーデン語「Slojd」に由来しています。

オーガニックコットンやリサイクル素材を用い、環境に配慮しながら、美しさと耐久性を兼ね備えた製品を展開。やわらかな手触りと高い安全基準を備えたアイテムは、子どもたちだけでなく、次の世代へと受け継がれるものづくりを大切にしています。北欧らしい洗練されたデザインも魅力のひとつです。









■nobodinoz/ノーバディノーズ





nobodinoz





スペイン・バルセロナ発のライフスタイルブランド nobodinoz は、2012年にMurielle(ミュリエル)とRoman Bressan(ロマン・ブレッサン)により設立されました。「暮らしに美しく調和するプロダクト」をコンセプトに、高品質で独創的なデザインを展開しています。ベビー・キッズアイテムから家具まで幅広く揃い、すべて子どもの視点と専門家の知見をもとにデザインされています。オーガニックコットンをはじめとした環境配慮素材を使用し、バルセロナでの生地生産を中心に高品質とサステナビリティを両立しています。世代を超えて愛用されるものづくりを追求するブランドです。





HOWMORE LIVING





このたびの3周年を迎えることができたのも、日頃よりご愛顧いただいているお客様のおかげです。これからもHOWMORE LIVINGは、自然や環境に配慮した安心・安全な商品と、日常にそっと寄り添う温もりあるアイテムを提供してまいります。

お子さまとのお出かけの合間や、お仕事帰りのひとときに、ふらりと立ち寄り、心がふっとほどける-そんな時間をお過ごしいただけたら嬉しく思います。

今後も、大人も子どもも楽しめるライフスタイル提案を通じて、お客様の毎日をより豊かで幸せなものにできるよう努めてまいります。どうぞ引き続きご愛顧賜りますようお願い申し上げます。





◆HOWMORE LIVING蔵前本店

〒111-0051 東京都台東区蔵前3-22-7

TEL：03-5846-9797





HOWMORE LIVING 蔵前本店





◆HOWMORE LIVING丸ビル店

〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-4-1 丸ビル4F

TEL：03-6665-9995





HOWMORE LIVING 丸ビル店





◆HOWMORE LIVING Web Store

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