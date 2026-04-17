World Road株式会社（所在地：東京都港区麻布十番、代表：市川太一）は、先般のコーポレートサイト全面リニューアルに続き、3つの主要サービスそれぞれの専用のページを更新いたしました。「World Roadに何を頼めるのか」をより直感的に理解いただけるよう、各サービスの内容・特徴・支援の進め方を詳細に記載しています。

① CSO／サステナビリティ推進代行・代表

企業のESG・SDGs戦略を、外部パートナーとして伴走支援するサービスです。戦略立案から社内浸透、コンテンツ制作まで一気通貫で対応します。サステナビリティ担当者がいない・リソースが足りないという企業様に特にご活用いただいています。

② ブランドの夢／カルチャー広報支援

https://www.worldroad.org/cso

企業のカルチャーを言語化し、共感を生むクリエイティブへと昇華するサービスです。「伝えたいことはあるけど、うまく形にできない」という企業様のブランドストーリーを、World Road独自の視点でターゲットへ発信します。

③ 研修・教育プログラム

https://www.worldroad.org/culturebranding

内定者、新入社員から管理職などのリーダー層など階層別研修をテーラーメイド。特徴として、世界196+カ国の各分野のグローバルリーダー、社会課題の当事者をゲスト講師に招き、テーマに合わせた研修を構築するのを得意としています。 オンライン・対面どちらにも対応し、AI自動翻訳で言語対応、企業研修から学校教育まで幅広くご活用いただけます。

過去の事例も公開中

https://www.worldroad.org/training

各サービスページと合わせて、コーポレートサイトでは過去の支援事例も公開しています。「どんな支援が受けられるのか」イメージを掴む参考に、ぜひご覧ください。 ▶ 事例はこちら：https://www.worldroad.org/case

会社概要

- 企業名：World Road株式会社 - 所在地：〒106-0045 東京都港区麻布十番2-20-7 髙木ビル - 代表者：市川太一 - E-Mail：info@worldroad.org - 公式サイト：https://www.worldroad.org/ - 世界196カ国+の夢を知る・World of Story -WE HAVE A DREAM-：https://worldofstory.worldroad.org/ja/