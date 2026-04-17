オフィスサプライ／照明／清掃用品／日用品のカタログを発刊

株式会社MonotaRO

事業者向けネット通販事業と購買管理システム事業を展開する株式会社MonotaRO（本社：大阪市北区、代表執行役社長：田村咲耶、以下「モノタロウ」）は、オフィスサプライを中心に掲載した最新カタログ「RED BOOK VOL.19 オフィスサプライ/照明/清掃用品/日用品」を発刊し、2026年3月より順次発送を開始しました。あわせて4月上旬より、Webサイトにてデジタルカタログの公開を開始しています。

当社は現在2,800万点以上の商品を取り扱っています。その豊富なラインナップの中から最適な商品を探すお客様の「選定・比較・検索」をサポートするとともに、ページをめくることで新たな商品を発見していただきたいという想いから、本カタログを制作しました。

カタログ発刊は2022年（Vol.18）を最後に一時休止していましたが、2025年7月に一部のお客様限定で復刊したところ、多くの反響をいただきました。これを受け、本号より本格的な再開を果たし、今後も継続してお届けしてまいります。また、紙のカタログに加え、ネット通販サイト上でもデジタルカタログを展開することで、お客様の働く環境に合わせた多様な閲覧手段をご提供してまいります。

■直感的に仕様を把握できる！ 「仕様早見アイコン」で圧倒的な視認性を実現

お客様が迷わず商品を選べるよう、視認性の向上に徹底的にこだわりました。サイズやタイプなど、商品選びの際に重要なポイントとなる特徴を「仕様早見アイコン」として抜粋して表示しています。これにより、各商品の仕様や性能をひと目で直感的に把握でき、目的の商品へスムーズにたどり着くことができます。

■経費削減をサポート！ コストを簡単に比較できる「単価・最安価格」の拡大表示

値段を大きく表示して分かりやすくするとともに、「コピー用紙1枚あたりいくらなのか」といった単価レベルで価格を比較できる情報を掲載しています。これにより、当社のプライベートブランド（PB）商品の安さやコストパフォーマンスの高さがひと目で実感でき、経費削減に直結する商品選びをサポートします。

■めくる楽しさと発見がある、Web時代の「これからのカタログ」

ネット通販が当たり前となった今、あえて「紙のカタログ」の価値を問い直し、Webの検索性に負けない紙面デザインへとリニューアルしました。見やすさと選びやすさを追求し、紙ならではのページをめくる楽しさや、目的以外の商品に出会える新たな発見を提供します。

【カタログ概要】

名称：RED BOOK VOL.19 オフィスサプライ/照明/清掃用品/日用品

掲載商品数：4,420点

掲載商品カテゴリ：事務用品、パソコン・周辺機器、印刷用紙・インク、照明、清掃用品、洗剤・除去剤、日用品

掲載ブランド数：164

ページ数：196ページ

有効期間：2026年3月25日～2027年3月31日

配布対象：モノタロウをご利用の法人・個人事業主のお客様

デジタルカタログ：https://www.monotaro.com/main/tws/tws_ctlg/

※掲載商品の販売価格や在庫状況は変動する場合があります。あらかじめご了承ください。

■株式会社MonotaROの概要

2000年の設立から「資材調達ネットワークを変革する」を企業理念に、製造業・建設業等のお客様を中心に 間接資材（MRO）をネット通販で販売。工具から事務用品までロングテール（低頻度購買）商品、PB商品を 含め幅広く取り扱い。中堅・大企業向けには購買管理システム連携で調達を支援。東証プライム市場上場。

本社所在地：大阪市北区梅田三丁目2番2号JPタワー大阪22階

代表者：代表執行役社長 田村 咲耶

コーポレートサイト：https://corp.monotaro.com(https://corp.monotaro.com/)

ネット通販サイト：https://www.monotaro.com