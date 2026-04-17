長崎発、“まるで対面”の新しい診療体験テレプレゼンスシステム「窓」を活用したオンライン診療を開始

医療法人Palette

医療法人Palette 上田皮ふ科（所在地：長崎県大村市、理事長：上田厚登）は、

このたびテレプレゼンスシステム「窓」を活用したオンライン診療を開始しました。



本取り組みは、従来のビデオ通話とは異なり、

『まるで同じ空間にいるかのような臨場感』を実現する新しい診療モデルです。



患者は大村市のクリニックで診療を受けながら、

医師は長崎市内のオフィスからリアルタイムで診察を行います。

■ 「窓」とは

オンライン診療の様子長崎県大村市 新大村駅徒歩３分 「上田皮ふ科PΛΛK」



「窓」は、大型ディスプレイと高精細な映像・音響技術により、

遠隔でも対面に近い診療体験を実現するテレプレゼンスシステムです。



・遅延の少ない自然な会話

・等身大での再現による視線一致

・空間の雰囲気まで伝える臨場感



により、患者と医師の心理的距離を縮め、

従来のオンライン診療の課題を大きく改善します。

テレプレゼンスシステム「窓」 MUSVI株式会社様(https://musvi.jp/lp/medical/)

■ 導入背景



日本の地域医療では現在、

・医師不足

・地域偏在

・高齢化

といった課題が深刻化しています。



また医師の働き方においても、

特に女性医師は



・出産

・育児

・家事との両立



によって、キャリア継続が難しいという現状があります。

■ 本取り組みの価値





１. 女性医師の新しい働き方を実現



長崎市内のオフィスから診療が可能となることで、

通勤や移動の制約を減らし、

育児や家庭と両立しながら医療現場に関わることができます。





２. “待たない医療”の実現



医師の配置を柔軟にすることで、

診療効率を向上させ、

患者の待ち時間短縮につながります。





３. 医師不足への新しい解決策



地理的制約を超えて医師を配置することで、

限られた医療資源を最大限活用し、

地域医療の持続性向上に貢献します。





４. 対面に近い安心感



「窓」による診療は、

従来のオンライン診療よりも臨場感が高く、

患者からも「実際に診てもらっている感覚がある」と評価されています。

■ 今後の展望



当院では今後、



・複数拠点での遠隔診療ネットワーク構築

・美容皮膚科・専門診療への拡張

・完全オンライン診療との融合



を進め、

「どこにいても適切な医療が受けられる社会」の実現を目指します。

■ 理事長コメント



「医療は“患者が医師のもとへ行く時代”から、

“医療が必要な場所へ届く時代”へと変わっています。



今回の取り組みは、

患者の利便性だけでなく、

医師の働き方そのものを変える挑戦です。



特に、子育てや家庭と両立しながら働きたい医師が、

安心して医療に関われる環境をつくることは、

これからの医療にとって非常に重要です。



この仕組みを長崎から広げ、

日本の医療課題の解決に貢献していきたいと考えています。

医療法人Palette 上田皮ふ科PΛΛK 理事長 上田 厚登