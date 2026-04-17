【神保町シアター】白黒映画で観る極上のクライムサスペンス特集！ GW恒例のサイレント映画ライブ上映は小津安二郎の傑作犯罪映画！　──特集上映「白と黒の犯罪映画」4/25(土) より開催

株式会社小学館

監督・出演者・テーマなど様々な角度から作品にスポットを当て、古き良き日本映画をフィルムで上映する、本の街の名画座・神保町シアター。

4月25日(土) からは、白黒映画に限定したクライムサスペンスの特集「一度はスクリーンで観ておきたい 白黒で観る犯罪映画」です。

白黒映画ならではの魅力に迫る

神保町シアターでは、2024年1月に「白と黒の小津安二郎」と題して小津安二郎監督の白黒映画のみを集めた特集上映を開催し好評を得ましたが、白黒映画といえば、やはりノワールもの！というわけで、今回は白黒で観る犯罪映画の名作をセレクトしました。

日本では1950年代までの多くの映画が白黒で製作され、60年代以降にカラーが主流となりましたが、カラー主流の時代にあっても今回上映する『首』や『みな殺しの霊歌』のように、その効果を狙って意図的に白黒フィルムで撮られた名作もあります。

今回は、白黒が主流だった戦前のサイレント映画から、カラーの時代にあえて白黒で撮られた作品まで、相性のよいクライムサスペンスというジャンルを通してその魅力に迫ります。

GW恒例のサイレント映画ライブ上映も開催

日本の家族の原風景を描いた巨匠として知られる小津安二郎監督は、戦前に犯罪ものの大傑作を撮っていた！ ──女優・岡田茉莉子の実父でもある戦前のスター・岡田時彦主演『その夜の妻』と、名女優・田中絹代が若き日に主演した『非常線の女』を35mmフィルム上映！ 各作品とも、ピアノ生演奏付きと、ピアノ生演奏＆活弁付きがあり、お好みの環境でご鑑賞いただけます。特に、寄席でも人気沸騰中の坂本頼光弁士が登場する活弁付き上映は売り切れ必至！ 前売情報をご確認ください。

カラー映画では味わえない、白と黒でしか表現しえない光と影の世界 ――この機会に、ぜひスクリーンでご堪能ください。

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《特集上映》

一度はスクリーンで観ておきたい──

白と黒の犯罪映画

──映画で味わうスリルの快楽

2026年4月25日(土) ～ 5月8日(金)

神保町シアター

（千代田区神田神保町1-23 TEL.03-5281-5132）

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【入場料金】

《サイレント作品》

活弁&ピアノ伴奏付き上映：特別料金2200円均一

ピアノ生演奏付き上映：特別料金2000円均一

サイレント作品に限り、前売券（日時指定・整理番号付き）を4/24(金) 12:00 よりチケットぴあ【Pコード：556-174】にて販売開始

※前売券完売の場合は当日券の販売はありません

《トーキー作品》

一般1400円、シニア1200円、学生1000円

神保町シアター ホームページ

https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/)

「白と黒の犯罪映画」特集上映ページはこちら

https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/features/2026-04-25_crime-black-white.html



【上映作品】

サイレント作品

活弁＆ピアノ伴奏付き上映 もしくは ピアノ生演奏付き上映

ピアノ：天池穂高 神崎えり

活動写真弁士：坂本頼光

※サイレント作品は、5/2(土) ～ 6(休・水) の上映です

その夜の妻(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/features/2026-04-25_crime-black-white.html#film-A)

昭和5(1930)年

監督＝小津安二郎 原作＝オスカー・シスゴール

出演＝岡田時彦、八雲恵美子、山本冬郷

非常線の女(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/features/2026-04-25_crime-black-white.html#film-B)

昭和8(1933)年

監督＝小津安二郎 原作＝ゼームス槇

出演＝田中絹代、岡譲二、水久保澄子

トーキー作品

地獄の波止場(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/features/2026-04-25_crime-black-white.html#film-001)

昭和31(1956)年

監督＝小杉勇 原作＝陶山鉄

出演＝小杉勇、三橋達也、木室郁子

彼奴を逃すな(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/features/2026-04-25_crime-black-white.html#film-002)

昭和31(1956)年

監督＝鈴木英夫

出演＝木村功、津島恵子、志村喬

果しなき欲望(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/features/2026-04-25_crime-black-white.html#film-003)

昭和33(1958)年

監督＝今村昌平 原作＝藤原審爾

出演＝長門裕之、中原早苗、渡辺美佐子

影なき声(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/features/2026-04-25_crime-black-white.html#film-004)

昭和33(1958)年

監督＝鈴木清順 原作＝松本清張

出演＝南田洋子、二谷英明、宍戸錠

野獣死すべし(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/features/2026-04-25_crime-black-white.html#film-005)

昭和34(1959)年

監督＝須川栄三 原作＝大藪春彦

出演＝仲代達矢、団令子、白川由美

首(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/features/2026-04-25_crime-black-white.html#film-006)

昭和43(1968)年

監督＝森谷司郎 原作＝正木ひろし

出演＝小林桂樹、南風洋子、神山繁

みな殺しの霊歌(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/features/2026-04-25_crime-black-white.html#film-007)

昭和43(1968)年

監督＝加藤泰 原案＝広見ただし

出演＝佐藤充、倍賞千恵子、応蘭芳

以上、全9作品

◎上映スケジュール、作品詳細等は、劇場ホームページでご確認ください。