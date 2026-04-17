株式会社ベル・クール研究所が『ビューティーワールドジャパン東京』（5/18～5/20）に出展！10本～化粧品OEM可能＆医薬部外品OEMもご相談ください

株式会社ベル・クール研究所

化粧品・医薬部外品・健康食品の製造販売およびOEM事業を展開する株式会社ベル・クール研究所（本社：北海道札幌市、代表取締役：柴田宏洋 https://www.belle-coeur.jp/）は、2026年5月18日（月）～20日（水）に東京ビッグサイトで開催される「ビューティーワールドジャパン東京 2026」に出展いたします。

ビューティーワールド ジャパンとは

日本の美容トレンドが一挙集結。ビューティーワールドジャパンは、化粧品、ネイル、美容機器、ヘア、スパ等ビューティに関する最新の製品、サービス、情報、技術が国内外から一堂に集う総合ビューティ見本市です。

#業界関係者限定

株式会社ベル・クール研究所の出展概要

ブースイメージ

◆会期：2026年5月18日（月）～20日（水）

◆時間：10:00 - 18:00（最終日は16:30まで）

◆会場：東京ビッグサイト 西1-4ホール+アトリウム、南1-4ホール

◆ブース番号：西1・2ホール 1Fアトリウム A005

◆主催：メッセフランクフルト ジャパン（株）

来場登録はこちら

https://beautyworld-japan.jp.messefrankfurt.com/tokyo/ja/planning-preparation/visitor/online-visitor-registration.html

※ご来場には必ず来場登録が必要です

最新トレンド商品多数展示！

「Hallmarks of Aging」に着目し開発したジェルクリームや、これからの季節に嬉しいさらっとした使い心地のボディジェルなど、本展示会で新しく発表予定です！

そのほか、「睡眠美容」のコンセプト化粧品や、「PDRN（ポリデオキシリボヌクレオチド）※」「NAD＋」に注目した製品をはじめ、映画やドラマ撮影現場でも使用されている人気UV下地「サンハイドクリームEF」など最新トレンドを押さえたアイテムを多数展示いたします。

さらに、ルーレットイベントや、特別クーポンの配布などの企画をご用意。OEM/ODM特設コーナーでは弊社の強みであるコンセプト化粧品の展示に加え、医薬部外品OEMコーナーを設置！美白・抗炎症などの機能性を持った処方のご提案も可能です。

Made in HOKKAIDOの様々なスキンケア商品をこの機会にぜひお手に取ってお試しください。普段はお話しすることができない、研究開発スタッフもお客様と直接お会いできるのを楽しみにしております。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

※保湿成分：DNA-Na（PDRN ポリデオキシリボヌクレオチド）

西1・2ホールの1Fアトリウムです！赤いブースが目印。ぜひお立ち寄りください。

出展社ページ

https://beautyworld-japan.jp.messefrankfurt.com/tokyo/ja/exhibitor-search.detail.html/belle-coeur-laboratory-co-ltd.html#exhibitorheadline

もらえる！ お得！ お楽しみ企画が盛りだくさん

ご購入金額に応じて、BIGルーレットイベントにご参加いただけます。

必ず化粧品やサプリメントが当たる？！嬉しいチャンスをご用意しております。

また、当日ブースでは弊社公式SNSをフォローしていただいた方へのクーポン配布などもご用意。来場者限定の特典を多数ご用意しております。

遊びに来るだけでも楽しい♪お得にキレイになれるチャンスをお見逃しなく！

“老化の連鎖”に着目した「ノーラインジェル」

「Hallmarks of Aging」の概念に着想を得て開発したジェルクリームです。紫外線や乾燥などの外的ストレスによる肌環境の乱れに多角的に着目し、うるおいを与えながら肌をすこやかに整え、ハリと弾力のある肌へ導きます。ユビキノンやヘプタペプチド-6※1などの美容成分を贅沢に配合。軽やかなジェルクリーム処方で、しっとりとした保湿感とべたつかない快適な使用感を実現しています。

※1 整肌成分：ユビキノン、ヘプタペプチド-6

ひんやりと心地よく肌を整える「スプラッシュジェル クーリング」

暑さや日差し、運動後などで熱を帯びた肌を心地よく整えるクーリングジェルです。メントールやカンフル※1による心地よい清涼感で、肌をすっきりと整え、さらに、ヒドロキシエチルウレア※2が軽やかなうるおいを与えながら、グリチルリチン酸2K※3が肌コンディションを整え、健やかな肌状態をサポートします。爽やかな香りとひんやりとした使用感で、肌も気分もリフレッシュ。運動後や入浴後のケアにもおすすめです。

※1 清涼成分：メントール、カンフル ※2 保湿成分として ※3 整肌成分として

期間限定商品

CICA PDRN（ポリデオキシリボヌクレオチド）を配合の「VPDRNエッセンス」

ツヤやハリ感が期待できると話題のPDRN（ポリデオキシリボヌクレオチド）※1を日本で初めて※2配合した美容液です。肌のうるおいバリア機能が低下し、日々ゆらぎやすい肌に。ツボクサエキス※3やDNA-Na※1などの美容成分を配合し、肌のキメやハリを整え、すこやかでなめらかな肌へと導きます。肌をみずみずしく保ち、透明感※4あふれる肌印象へとサポートします。

※1 保湿成分：DNA-Na（PDRN ポリデオキシリボヌクレオチド）

※2 PhytoPDRN Centellaを日本国内ではじめて採用 自社調べ（調査年月2025年3月31日）

※3 整肌成分：ツボクサエキス

※4 潤いによる肌印象

眠るたび、美しさが積み重なる「眠り姫シリーズ」

夜の肌リズムに着目した睡眠美容シリーズです。ティーツリー葉油、ラバンデュラハイブリダエキス、アラリアエスクレンタエキス※1などの植物由来成分を贅沢に配合。日中に受けた肌ダメージ※2をケアしながら、眠っている間に肌をすこやかに保ち、ぐっすり眠った翌朝のような、うるおいとハリに満ちた肌印象へ導きます。夜の時間を美しさのためのケアタイムに。明日の肌を支える“おやすみ前の新習慣”としておすすめです。

※1 保湿・整肌成分：ティーツリー葉油、ラバンデュラハイブリダエキス、アラリアエスクレンタエキス

※2 乾燥による

左：眠り姫のオイルエッセンス 右：眠り姫のジェルパック

プレゼンテーションのご案内

「白髪は染める」は古い？髪の引きこもり細胞を呼び覚ます！2026年最新の黒髪戦略

白髪の正体は、メラニンが消失した「透明な髪」です。最新研究では、原因は色の種となる細胞の「引きこもり」だと判明しました。鍵を握る司令塔「MITF遺伝子」を活性化し、細胞を本来の配置へ戻すことで、染めるのではなく「内側から黒髪を呼び戻す」次世代のケアが、今大きな注目を集めています。

- 株式会社ベル・クール研究所 代表取締役社長 柴田 宏洋- 2026年5月18日（月）15時00分～15時50分- 会議棟6F プレゼンテーションルームC

株式会社ベル・クール研究所

30年以上にわたる研究開発において高い商品開発力を誇っており、スキンケア、ヘアケア、ボディケア、サプリメント等の幅広い商品の製造を行っております。 最新原料をはじめ豊富な原料や基剤を取り揃えており、「業界最小ロット、10本」よりご要望に沿ったオーダーメイド化粧品をご提案します。

安心安全、お客様のニーズに対し様々な商品をご提案しております。 基礎研究から製剤研究までより高い技術開発にも力をいれて常に取り組んでいます。また製造、研究のみならず海外への輸出サポート、薬機法に関するアドバイス、製品リリースまでトータルサポート体制もございます。

北海道自社工場（札幌市清田区）

最小ロット店販品10個、業務用3個からOEMを受け付けております。小ロットから始めることで、テストマーケティングが可能になり、在庫を抱えるリスクにも対応できます。

お客様のオリジナル化粧品（PB）を長年開発・製造してきたベル・クール研究所は既存処方のラベル替えOEMと、処方を一から組み立てるOEM化粧品事業に加え、現在高まる唯一無二の差別化された商品のニーズに対し、独自の新規化粧品原料開発からスタートするOEM化粧品事業を展開しております。

株式会社ベル・クール研究所の主な事業

オーガニック化粧品の開発・製造

オーダー化粧品の開発・製造

OEM化粧品の開発・製造

一般基礎化粧品の開発・製造

エステティック業務用化粧品の開発・製造

理容・美容店業務用化粧品の開発・製造

健康食品、美容食品、栄養食品の開発・製造

理美容や化粧品に関するコンサルタント

化粧品に関する一切の教育

インスタグラム・TikTok・YouTubeにて化粧品の最新トレンドを発信！

不定期にて化粧品の最新トレンドを発信中！ぜひご覧ください♪

- 公式Instagram：@bellecoeur_official(https://www.instagram.com/bellecoeur_official/)- 公式YouTube：www.youtube.com/@ベル研チャンネル(https://www.youtube.com/@%E3%83%99%E3%83%AB%E7%A0%94%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%8D%E3%83%AB)- 公式TikTok：@bellecoeurlaboratory(https://www.tiktok.com/@bellecoeurlaboratory)弊社Instagram

会社概要

社名：株式会社ベル・クール研究所

本社所在地：北海道札幌市清田区美しが丘5条9丁目10-30

TEL：011-881-9666

代表：代表取締役 柴田 宏洋

設立：1993年4月

東京営業所：東京都渋谷区渋谷3丁目13-5 BPRレジデンス渋谷1204号

TEL：03-6452-6969

大阪営業所：大阪府大阪市中央区東心斎橋1-8-11 アルグラッド・ザ・タワー心斎橋2302

TEL：06-6241-2243

会社Webサイト : https://www.belle-coeur.jp/

アミノ酸46

アミノ酸46公式サイト: https://aminosan46.jp/

アミノ酸46公式オンラインショップ: https://belle-coeur-lab.myshopify.com/

アミノ酸46公式Instagram: https://www.instagram.com/aminosan46_official/

お問合せ窓口（お気軽にお問い合わせください）

https://www.belle-coeur.jp/contact/