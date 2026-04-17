【初公開】Panasonic (パナソニック) ×Synstreamが次世代スマートシティ技術をSusHi Techで披露！

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[東京／台北] - [2026年4月27日] - データ統合テクノロジーのディスラプター（破壊的革新者）である Synstream は、本日、東京で開催される「Sushi Tech Tokyo 2026」への出展を発表しました。パナソニックR&Dセンターシンガポール（PRDCSG）との概念実証（PoC）の成功を受け、両社は正式に協力覚書（MOU）を締結し、AI駆動型データ自動化の新たなグローバル・ブループリントを策定します。

戦略 I：パナソニックとの連携による「ビジュアルAI」の新境地

Synstreamとパナソニックの協業は、歴史的な節目を迎えました。Synstreamの革新的なローコード・アーキテクチャを活用することで、世界をリードするパナソニックのAIビデオ解析および認識技術をシームレスに統合することに成功しました。

- スマートシティ＆スマートポール：街路灯を交通流、公共安全、環境モニタリングのためのデータ収集ハブへと変貌させ、都市インテリジェンスの基盤を支えます。- 製造業（スマートファクトリー）：ゴム・プラスチック部品の微細な欠陥を検出する高精度な自動検査システムを実現し、不良品ゼロの生産ラインを構築します。- アグリテック（スマート農業）：AIによる作物の健康診断や収穫の自動自動化を通じて、現場のセンサーと農場管理ソフトの溝を埋め、食料安全保障に貢献します。- 物流＆サプライチェーン管理：リアルタイムの追跡と視覚的な自動仕分けにより、大規模配送センターにおけるボトルネックを解消します。

当社の高速データオーケストレーション・コマンドセンターを通じて、Synstreamは膨大なビジュアルストリームをリアルタイムで「実行可能なインテリジェンス」へと変換し、これら多様な環境への導入スピードを劇的に加速させます。この相乗効果は高精度インテリジェンスの変換を成し遂げ、生データの取得から自動実行までのギャップを埋めることで、パナソニックの高精度な解析結果を企業の基幹システムへ直接かつシームレスに連携させることを可能にします。

戦略 II：フィンテックの変革 - Synstreamが再定義する金融AMLモニタリング

産業分野にとどまらず、Synstreamは銀行・金融セクターにおいてもその優位性を確立しています。特に、アンチマネーロンダリング（AML）システムに革命的なソリューションを提供します。

・⁠ ⁠オムニチャネル・データフュージョン：サイロ化したシステムを橋渡しし、遅延ゼロのデータ収束を実現します。

・⁠ ⁠自動監視とスマートアラート：AI駆動の自動化エンジンにより、不審な取引を24時間365日体制で自動モニタリング。潜在的なリスクを検知した瞬間に即座にアラートを発信します。

・⁠ ⁠コンプライアンスの最大化：運用コストを大幅に削減しながら、銀行が最も厳格な規制要件をクリアすることを支援します。

世界が注目する確かな実績

Roots Innovation（Synstream提供元）とパナソニックの戦略的提携は、すでに国際的な注目を集めています。

・⁠ ⁠JETRO ビジネス短信：[パナソニックがAI企業ルーツと協業、中小企業の自動化支援へ]( https://www.jetro.go.jp/biznews/2026/03/90e402f541471ad3.html )

・⁠ ⁠PR TIMES 公式リリース：[Roots InnovationとPRDCSG、スマートシティおよび自動車ソリューション向けAIデータ自動化の推進で協業]( https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000178357.html )

台湾パビリオン（Taiwan Pavilion） ブース #A-117 へお越しください

これは単なる展示ではありません。データの未来を直接目撃する機会です。Roots Innovationは、金融業界のリーダー、テクノロジーの先見者、そしてメディアの皆様を、Synstreamの圧倒的なパフォーマンスを体験できる展示ブースへご招待します。

・⁠ ⁠イベント名：Sushi Tech Tokyo 2026

・⁠ ⁠会場：東京ビッグサイト（Tokyo Big Sight）内 「Taiwan Pavilion」

・⁠ ⁠ブース番号：#A-117

・⁠ ⁠見どころ：

1. 「Zero-to-Hero」ライブデモ：わずか数分で国境を越えた金融モニタリング・パイプラインを構築する様子を実演。

2. ビジュアルAI活用事例：パナソニックの画像認識技術を、特定の業務現場にいかに最適化・ローカライズするかを深掘り。

3. 戦略的コンサルティング：弊社のエリートチームが、ローコード技術によるエンタープライズ・アーキテクチャの近代化について直接ご提案します。

「Synstreamは、前例のないスピードで従来のデータ統合の枷を打ち破っています」と、Roots InnovationのCEO、イヴァン・チャム（Ivan Cham）は述べています。「パナソニックのビジュアルAIであれ、金融界のAMLモニタリングであれ、データの未来に高額なコーディングは不要です。必要なのはSynstreamなのです。」