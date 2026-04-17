【芍薬販売開始】滝の粧、華燭の典など人気品種が続々入荷中｜花の卸通販フラワースミスマーケット

株式会社frantolive

花の卸通販サイト『Flower Smith Market（フラワースミスマーケット）』では、春から初夏に楽しめる人気花材芍薬の販売を2026年4月17日(金)より開始いたしました。

あわせて芍薬特集ページも公開し、毎年高い人気を誇る芍薬を、品質にこだわりながらお求めやすい価格でご案内いたします。

＜芍薬販売ページ＞

https://flowersmithmarket.com/shop/e/eshakuyaku2305/

・当店の芍薬の魅力

当店では、品質にこだわって選定した高等級の芍薬を取り扱っています。

花の美しさはもちろん、仕入れやすさも重視し、より多くのお客様にご利用いただけるように価格面にも配慮したラインナップをご用意しました。

さらに、芍薬ならではの魅力である「つぼみから咲き進む美しさ」を楽しんでいただけるよう、配送時の水量などを調整し、出来る限りつぼみの状態でお届けできるよう工夫しております。

届いた瞬間だけでなく、開花していく過程まで長く楽しめることも、当店の芍薬の大きな魅力です。

・芍薬のおすすめ商品

※SALE価格での販売は予告なく終了する可能性がございます。

【生花】芍薬 滝の粧 ※SALE中商品

上品でやわらかな雰囲気が魅力の商品です。

ふんわりと咲き広がる花姿が美しく、季節感のある売り場づくりや優しい印象のアレンジにもオススメです。

URL：https://flowersmithmarket.com/shop/g/gfShk-Tkn/

【生花】芍薬 華燭の典 ※SALE中商品

華やかさと気品を兼ね備えた商品です。

晴れやかで上品な花姿が魅力で、お祝いシーンや特別感を演出したい場面にもおすすめです。

URL：https://flowersmithmarket.com/shop/g/gfShk-Ksh/

【生花】芍薬 レッドチャーム

存在感のある華やかな花姿が魅力の商品です。

深みのある色合いが空間を引き締め、売り場のアクセントや印象的なアレンジにもぴったりです。

URL：https://flowersmithmarket.com/shop/g/gfShk-Rdc/

【生花】芍薬(薄ピンク) 品種おまかせ ※SALE中商品

「どの品種を選べば良いかわからない」「品種にこだわりはないが、花の色味だけを指定したい」という方にオススメの品種おまかせ商品。

※商品写真は入荷品種の一例ですので、実際に届く商品と色味や咲き方が異なる場合があります。

URL：https://flowersmithmarket.com/shop/g/gfShk-Olp/

【生花】芍薬(白) 品種おまかせ ※SALE中商品

清楚で上品な印象が魅力の白芍薬を、品種おまかせでお届けします。

店頭販売やアレンジメン、ギフトにも取り入れやすく、開花とともに華やかな表情を楽しめる商品です。

※商品写真は入荷品種の一例ですので、実際に届く商品と色味が異なる場合があります。

URL：https://flowersmithmarket.com/shop/g/gfShk-Owh/

・企業コメント

当店は、個人・法人問わず、どなたでもご利用いただけます。

芍薬は、当店の中でも毎年特に人気が高く、シーズンを楽しみにしてくださるお客様が多い花材です。

今年も品質にこだわった商品を、よりお求めやすい形でご案内できるよう準備を進めてまいりました。

お届け後、つぼみからゆっくりと開花していく芍薬ならではの魅力も、ぜひ楽しんでいただければと思います。

また、現在【初回送料無料キャンペーン】も実施しておりますので、この機会にぜひお楽しみください。

(Flower Smith Market 担当者)

※5000円以上のご購入で初回送料無料になります。

※入荷花材は適用外

芍薬特集ページ :https://flowersmithmarket.com/shop/e/eshakuyaku2305/

・サイト情報

■Flower Smith Market（フラワースミスマーケット）

https://flowersmithmarket.com/

・会社概要

会社名：株式会社frantolive（フラントリーブ）

所在地：大阪市中央区平野町２丁目6-11 ホーコス伏見屋ビル2F

代表取締役社長：白田圭祐

事業内容：生花、胡蝶蘭の卸販売・定期宅配、Webメディア運用

会社サイト：https://frantolive.com/