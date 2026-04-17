「ダイワロイネットホテル松江駅前」2026年8月6日(木)オープン(ニュースリリース)

大和ハウス工業株式会社

大和ハウスグループの大和ハウスリアルティマネジメント株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：伊藤光博）は、山陰地方初出店となる「ダイワロイネットホテル松江駅前」（島根県松江市）を2026年8月6日（木）にオープンします。なお、現在公式HP・各種予約サイトにて宿泊予約を受付中です。

公式予約サイト：https://www.daiwaroynet.jp/matsue-ekimae/

当館はJR山陰本線「松江駅」北口からすぐの立地で、ビジネスにも観光にも非常に便利です。県庁所在地である松江市内はもちろん、出雲大社・石見銀山など島根県内の人気観光地や、鳥取・境港・米子など近隣都市への移動もスムーズなため、山陰エリア各地へお越しのお客さまにとって便利な旅の拠点としてご利用いただけます。

全208室の館内には、お客さまに快適にお過ごしいただけるよう様々な種類の客室や設備を備えています。客室は全室禁煙で、ベッドや家具などを機能的に配置し居住性を高めた「カジュアルダブル」から、小上がりを設けた広々とした空間の「フォース」まで、様々なニーズにお応えする9タイプを設置。館内には大浴場やサウナも備えており、旅の疲れをゆったりと癒していただけます。さらにダイワロイネットホテルズ初の無人コンビニも館内にオープン予定です。加えて会議室や宿泊者専用のフィットネスルームも設置し、お客さまの様々なニーズにお応えします。

利便性の高い立地と充実した設備を活かし、お客さまお一人お一人に心地よい滞在を提供してまいります。

【施設の概要】

物件名称：ダイワロイネットホテル京都四条烏丸

所在地：〒690-0003 島根県松江市朝日町590-10

交通：JR山陰本線「松江駅」北口 徒歩約3分

構造・階数：鉄骨造・地上10階建て

建物用途：1階 エントランス・駐車場

2階 フロント・会議室・フィットネスルーム・飲食店

3階 大浴場・サウナ・無人コンビニエンスストア・客室

4～10階 客室

客室：客室名／人数／室数／面積

カジュアルダブル／2名／67室／14.8～15.9平方メートル

モデレートダブル／2名／66室／21.4平方メートル

スーペリアクイーン／2名／14室／23.4平方メートル

スーペリアツイン／2名／33室／25.7平方メートル

トリプル／3名／11室／28.7平方メートル

デラックスツイン／2名／12室／29.4平方メートル

フォース／4名／2室／66.5/70.2平方メートル

ユニバーサルツイン／2名／2室／25.7平方メートル

ユニバーサルダブル／2名／1室／28.7平方メートル

客室合計 208室

※ホテル内は全室禁煙です。

喫煙スペースはフロント階と3階、6階、13階にございます。

宿泊料金一例：カジュアルダブル 1室10,000円～80,000円（税込・料金変動有）

ホテル内設備：大浴場、サウナ、アメニティバー、コインランドリー（男女別）、製氷機、電子レンジ、喫煙ブース（2階/フロント階、3階、6階、10階）、セルフチェックイン機など

室内設備：全室43インチ以上の液晶テレビ（ミラーリング・動画配信サービス対応）、冷蔵庫、加湿空気清浄機、電気ケトル、マルチタイプ携帯充電器、セーフティボックス、ズボンプレッサー、消臭スプレーなど（全室／無料）

駐車場：提携駐車場 60台（有料、先着順、予約不可）

着工：2024年11月18日

竣工予定日：2026年7月17日

開業予定日：2026年8月6日

公式HP：https://www.daiwaroynet.jp/matsue-ekimae/

電話番号：0852-61-3255

【ダイワロイネットホテル松江駅前 アクセス】

■電車でお越しの方

JR山陰本線「松江駅」北口より徒歩約3分

■飛行機でお越しの方

「出雲縁結び空港」から空港バスで約35分

「米子鬼太郎空港」より空港バスで約45分

■お車でお越しの方

山陰自動車道「松江中央IC」より車で約10分

■大和ハウスリアルティマネジメント株式会社について

大和ハウスグループとして1986年1月8日に設立され、今年で40周年を迎えました。

不動産事業とホテル事業の2本柱で事業を展開しており、不動産事業では、ディベロッパーとして「アクロスプラザ」等の商業施設に加え、オフィスビルや物流施設、複合ビルなど、幅広く事業を展開しています。ホテル事業では、都市型ホテル「ダイワロイネットホテルズ」を国内で76 ホテル展開しているほか、海外では韓国で「ロイネットホテルソウル麻浦（マポ）」を展開しています。また、2025年には新たなホテルブランド「BATON SUITE（バトンスイート）」を立ち上げ、リゾート型ホテル事業に参入。3月には「BATON SUITE 沖縄古宇利島」を開業しました。これからも基幹事業の拡充はもとより、海外事業やリゾート型ホテル事業にも挑戦し、「まちを元気に、ひとに笑顔を。」の実現を目指します。

公式サイトURL：https://www.dh-realty.co.jp/

■「ダイワロイネットホテルズ」について

大和ハウスリアルティマネジメント株式会社が 100％出資する「ダイワロイネットホテルズ株式会社」が運営を担っています。都市型ホテル「ダイワロイネットホテル」「ダイワロイネットホテルPREMIER」「DEL style by Daiwa Roynet Hotel」3ブランド（全国76ホテル）とリゾート型ホテル「BATON SUITE」1ブランド（全国1ホテル）を運営しています。

公式サイトURL：https://daiwaroynet.co.jp/（ダイワロイネットホテルズ株式会社）

予約サイトURL：https://www.daiwaroynet.jp/

以 上