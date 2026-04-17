「LuckyFes」に今年もColorSingによるステージ出場が決定！

ColorSing株式会社

ColorSing株式会社（東京都渋谷区、代表取締役社長 今井拓自、代表取締役会長 柴田順任、以下 当社）が運営する歌特化ライブ配信アプリ「ColorSing」は、2026年8月8日（土）・9日（日）・10日（月）・11日（火・祝）の4日間に国営ひたち海浜公園（茨城県ひたちなか市）で開催される音楽フェス「LuckyFes’26」のステージでColorSingがオープニングアクトへの出場を決定しました。これに伴い、Lシンガー20名を選出する「LuckyFes’26ステージ出演権獲得イベント」を実施します。

ColorSingでは、“歌で夢を叶えたい” “より多くの人に歌を届けたい”と願うLシンガーをサポートするイベントを続々と実施しています。

昨年、8万人を動員した「LuckyFes’25」に続き、5回目の開催となる「LuckyFes’26」では、POPS、ROCK、HIPHOP、アニソン、アイドル、K-POPなど多様なジャンルより、BABYMETAL、西川貴教、MAN WITH A MISSION、FRUITS ZIPPER、ウルフルズ、新しい学校のリーダーズなどの豪華アーティストが出演する予定です。その夢のステージに、昨年に引き続きColorSing出場枠が決定しました。

ビッグアーティストが集結する「LuckyFes’26」のステージに出演するLシンガーを選抜するイベント「LuckyFes’26出演権獲得イベント」を6月7日（日）～6月9日（火）に開催します。

「LuckyFes’26」 出演概要

出演日：2026年8月9日（日）オープニングアクト枠

持ち時間：60分 ※単独枠、グループパフォーマンス枠の合計

出演人数：最大20名

＜昨年のダイジェスト映像＞

「LuckyFes’26出演権獲得イベント」実施概要

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=eYq0JcgFjWk ]

※イベント内容は変更する場合があります

■実施期間

2026年6月7日（日）0:00～6月9日（火）23:59

■参加条件【6/10（水）0:00時点での状態が基準となります】

・Lシンガーである方

・ColorSingリーグ*1が30以上

・2026年4月・5月または6月のいずれかの月で「歌推し*2」の人数が25名以上

・2026年8月9日（日）に国営ひたち海浜公園で開催される「LuckyFes'26」オープニングアクトに現地出演できる方

・ステージでの歌唱パフォーマンスが可能な方



※未成年の方は、必ず保護者の同意を得たうえでご応募ください

※バーチャル出演NGとなり、現地ステージでのリアルな出演が必須です。一方で、声のみで活動しているLシンガーの方であっても、仮面・サングラス・衣装などを用い、顔を隠した形での出演は可能です。

*1 リーグについて：https://faq.colorsing.com/327f7d67522c4ab4abf04eca1bf2409b

*2 歌推しについて：リスナーが月間に行ったLシンガーへの応援の量が一定に達すると、「歌推し」と認定される

イベントの詳細は追ってお知らせいたします。お楽しみに！

「LuckyFes’26」について

「日本初、夏フェス4日連続開催！アジア最大のテーマパーク型フェスへ」

株式会社LuckyFM茨城放送が株式会社BARKSと共催で、2026年8月8日（土）～ 11日（火・祝）の4日間、国営ひたち海浜公園（茨城県ひたちなか市）で開催するイベントです。「日本初、夏フェス4日連続開催！アジア最大のテーマパーク型フェスへ」をテーマに、茨城の緑豊かな公園で、熱中症対策を万全とした安心安全なフェスを目指しています。

■開催概要

日程： 2026年8月8日（土）・9日（日）・10日（月）・11日（火・祝）

会場： 国営ひたち海浜公園（茨城県ひたちなか市馬渡字大沼605-4）

公式HP： https://luckyfes.com/

歌特化ライブ配信アプリ「ColorSing」について

■“歌”に特化したライブ配信アプリ

トークや雑談配信とは一線を画す、“歌”専用設計。歌好きのリスナーのみが集まり、あなたの「歌」を純粋に評価し、推してくれます。国内最大規模のライブ配信アプリを運営していたチームがサービスを手がけているため、歌好きの推しが付きやすく居着きやすい環境を実現しました。

■JOYSOUND提携による11万曲超の高音質音源

最新ヒットから懐メロ、ボカロ、洋楽まで正規音源で自由に歌える環境を提供。イヤフォン1つでキー変更やエコー調整も可能なため、機材がなくても高クオリティな歌配信が実現できます。

■歌で生きていける、を実現する仕組み

1曲歌うごとに報酬が獲得できる独自の仕組みを組み込んだ業界最高水準の報酬体系。また、「マイナス」がない「昇格戦メーター」や、リスナーの応援を無駄にしない「繰り越し」機能によって、リアルの活動で忙しい方も自分のペースで楽しむことができます。

当社は、この度の「LuckyFes’26 ステージ出演権獲得イベント」のようなさまざまなイベント企画を通し、今後もLシンガーが歌い手としてキャリアを築いていくためのサポートを行ってまいります。

Lシンガー志望の方は、ColorSingアプリからご応募ください（iOSアプリでのみ配信可能）。

アプリダウンロードURL：https://x.gd/uzzDF

提携についてのお問い合わせは、ホームページ（https://colorsing.com/）の「事務所・エージェンシーお問合せ」からご連絡ください。

提携事務所募集の詳細：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000012.000154558.html

＜会社概要＞

社名 : ColorSing株式会社

URL : https://corp.colorsing.com/

所在地 : 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F－C

設立日 : 2022年7月26日

代表者 : 代表取締役社長 今井拓自

代表取締役会長 柴田順任

ミッション : 歌の力を最大化し、人生に彩りを

ビジョン : 歌好きのQOLを爆上げした企業として歴史に刻む

事業内容 : 歌特化ライブ配信アプリ「ColorSing」









