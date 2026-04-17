世界140カ国・600万ユーザーに選ばれた「電気の安心」をその手に。EcoFlow、最大63%OFFの「会員フェスタ」を4月13日より開催。

EcoFlow Technology Japan株式会社

ポータブル電源およびクリーンエネルギー技術のリーディングカンパニーであるEcoFlow Technology Japan株式会社（本社：東京都中央区、以下EcoFlow）は、2026年4月13日（月）から5月6日（水）までの期間、日頃のご愛顧に感謝を込めた「EcoFlow 会員フェスタ」を開催いたします。世界中のユーザーと共に歩んできたEcoFlowが、より多くの方へ「電気があることの安心」を届けるための特別な期間となります。

EcoFlowは2026年2月時点で、世界140以上の国と地域で600万人を超えるユーザーにご愛用いただいております。また、ポータブル電源市場において約30％のシェアを獲得し、業界トップのポジションを維持しています（※フロスト＆サリバン調査、2024年）。

こうした飛躍的な成長の背景には、製品を日々活用いただいているユーザーの皆さまの存在があります。

■ 「EcoFlow 会員フェスタ」注目商品

4月13日からの会員フェスタ期間中、エントリーモデルからフラッグシップモデルまで、最大63%OFFの特別価格でご提供いたします。新生活や防災対策の強化に、ぜひこの機会にEcoFlow会員へご登録ください。

「DELTA 3 Classic+160W軽量両面ソーラーパネル」

通常価格（税込）：\153,700

フェスタ特価（税込）：\79,800

URL：https://jp.ecoflow.com/products/delta-3-classic

「EcoFlow DELTA 3 Max Plus(2048Wh) + 専用エクストラバッテリー」

通常価格（税込）：\399,580

フェスタ特価（税込）：\239,748

URL：https://jp.ecoflow.com/products/delta-3-max-plus-portable-power-station

「EcoFlow DELTA 3 Ultra Plus」

通常価格（税込）：\369,800

フェスタ特価（税込）：\192,000

URL：https://jp.ecoflow.com/products/delta-3-ultra-plus-portable-station

■ 開催概要

イベント名： EcoFlow 会員フェスタ

開催期間： 2026年4月13日（月）～ 5月6日（水）

公式サイト： https://jp.ecoflow.com/

■ ユーザーストーリー募集キャンペーン：「EcoFlowが聞きたい、あなたの話。」

私たちは、ポータブル電源の真の価値は、スペックの数値だけではなく、実際に使われるシーンの中で生まれるものだと信じています。

製品がどのように使われ、どのような意味を持つかは、ユーザーの数だけストーリーがあります。私たちの想像を超える活用方法や、電気を通じて生まれた感動の瞬間を分かち合うため、3月1日よりエピソード募集キャンペーンを実施しています。

「電気が日常にそっと寄り添っていた体験」を、ぜひご自身の言葉でお聞かせください。

募集内容： EcoFlow製品をご利用中の方の体験談を優先的に募集しておりますが、電気と人の関わりに関する実体験も対象となります。

実施期間： 2026年3月1日（日）～ 2026年12月31日（木）

実施形態： 全5期（各2か月間）に分けて募集を実施いたします。

応募URL： https://jp.ecoflow.com/pages/user-stories-collection(https://jp.ecoflow.com/pages/user-stories-collection)

＜EcoFlowについて＞

EcoFlowは、環境に配慮した創造的な技術革新を通じて、人々の活動に不可欠な電力エネルギーを提供し、新たな生活環境や業務活動の機会を生み出すエネルギーソリューション企業です。2017年に「クリーンな電力へ、誰でも簡単にアクセス出来る社会」を実現するべく設立されました。EcoFlowは現在、アメリカ、ドイツ、日本に事業本部を持ち、世界140以上の国と地域の市場で600万人を超えるユーザーにご利用いただいています。ファミリーキャンプや車中泊に活躍する大容量・高出力モデル「DELTAシリーズ」や、キャンプに必須なギアと言える軽量・小型モデル「RIVERシリーズ」をはじめとするポータブル電源と再生可能エネルギーを提供する企業として、次世代に向けた最先端のクリーンな電力技術を開発しています。詳しくは公式サイト（ https://www.ecoflow.com/jp/ ）をご覧ください。

■EcoFlowポータブル電源の詳細：https://jp.ecoflow.com/pages/portable-power-stations/

■EcoFlowソーラーパネルの詳細：https://jp.ecoflow.com/pages/portable-power-station-solar-panel/