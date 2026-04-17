若手のキャリア自律を“自己決定”で再設計。株式会社NEWONE、行動につながる「若手社員向けキャリア自律研修」を提供開始

株式会社NEWONE

エンゲージメント向上を軸とした組織開発・人材育成コンサルティング支援を通して“推せる職場づくり”を進める、株式会社NEWONE（本社：東京都港区 代表取締役：上林 周平、https://new-one.co.jp/ 以下、NEWONE）は、若手のキャリア形成を促進する「若手社員向けキャリア自律研修」の提供を開始いたします。

本プログラムは、将来を考えようとしても「何を選べばいいか分からない」「考えても行動に移せない」といった若手社員が抱えやすい課題に対し、自ら選び、決めて行動する力を育むことを目的としています。また、ゲーミフィケーションの要素を取り入れながら、仕事における納得感や手ごたえを軸にキャリアを捉え直すことで、“考えるだけで終わらない”、行動につながるキャリア形成を支援します。

背景

近年、若手社員を取り巻く環境は大きく変化しています。SNSなどを通じて多様なキャリアの選択肢に触れられる一方で、「自分はどうしたいのか分からない」「他者と比較するほど不安になる」といった「無意識の焦り」を感じやすくなっています。

また、選択肢の多さゆえに「キャリアの方向性を考える難しさ」に直面するケースが増え、現場からは次のような声が多く聞かれます。

- キャリアを考える機会はあるものの、行動につながらない- 日々の業務とキャリアのつながりが見えず、モチベーションが停滞する- 確固たるやりたいこと（Will）を見出すことができず、思考が止まってしまう

NEWONEでは、これらの課題を若手個人の意欲の問題ではなく、従来のキャリア開発のフレームワークと、現代の若手の価値観との間に生じた構造的なズレによるものと捉えています 。

だからこそ必要なのは、単に将来のキャリアプランを描くことではありません。自らが選び、決めていくプロセスそのものに手ごたえ”を感じられる状態をつくることが、行動につながるキャリア自律の第一歩だと考え、本プログラムを開発しました。

プログラム開発の狙い

「自己決定」の重要性を理解し、納得感のあるキャリアへの転換を図る

本プログラムは、若手社員が環境や与えられた役割に左右されず、自らの意志でキャリアを選択し、行動できる状態をつくることで、次の行動転換を促す狙いで開発しました。

こうした転換を通じて、日々の仕事とキャリアを結び付け、主体的に成長し続ける若手社員の育成を支援します。

こんな課題を持つ企業へ

・キャリアを考える機会はあるものの、自分から行動を起こせていない

・「キャリア」と「現在の仕事」とのつながりが見えず、業務のマンネリ化や成長の鈍化が起きている

・キャリアの不透明さを理由に、エンゲージメント低下や離職の兆しが見られる

・一般的なWill/Can/Mustの考え方を教える研修では、現代の若手にフィットしていないと感じている

プログラム提供形態対象

・対象：若手社員

・方式：オンライン／対面 いずれも対応可（ワークショップ形式）

・構成：基本プログラム（Day1～Day4の複数回実施）

※その他の日数での実施も可能です。お気軽にお問い合わせください。

詳細資料について

若手社員向けキャリア自律研修のプログラム詳細資料をご希望の方は、下記URLよりダウンロードいただけます。

https://new-one.co.jp/download/career_autonomy/

株式会社NEWONE 会社概要

「他にはない、新しい（new one）価値を生み出す」を社名に掲げ、エンゲージメントをテーマに、「個人の意識変革」と「関係性の向上」を中心とした企業向けコンサルティング、人材育成・組織開発を提供。

人的資本経営の潮流の中で、社員が自発的に仕事にのめり込み、成果と成長を両立する“推せる職場”づくりを支援しています。

主な支援企業：ソフトバンク、カゴメ、三菱地所ホーム ほか多数

代表書籍：

『人的資本の活かしかた』(https://www.amazon.co.jp/dp/477621217X/)（2022年7月）

『組織の未来は「従業員体験」で変わる』(https://www.amazon.co.jp/dp/4862763367)（2024年6月・共著）

『部下の心を動かすリーダーがやっていること』(https://www.amazon.co.jp/%E9%83%A8%E4%B8%8B%E3%81%AE%E5%BF%83%E3%82%92%E5%8B%95%E3%81%8B%E3%81%99%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC%E3%81%8C%E3%82%84%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8-%E4%B8%8A%E6%9E%97-%E5%91%A8%E5%B9%B3/dp/4776214539/)（2026年1月）

所在地：東京都港区虎ノ門3丁目4－7 虎ノ門36森ビル9階

設立日：2017年9月1日

代表者：代表取締役 上林 周平

事業内容：コンサルティング、企業研修・組織開発等

URL：https://new-one.co.jp/

【本件に関する企業様からのお問い合わせ先】

株式会社NEWONE お問い合わせフォーム

https://new-one.co.jp/contact/