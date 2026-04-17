Datachain、学生向けハッカソン「Tornado 2026」に公式パートナーとして参画賞金のJPYC送付を技術支援し、若年層のステーブルコイン理解促進に貢献

株式会社Datachain

ブロックチェーン技術を活用した次世代の金融・決済インフラの構築に取り組む株式会社Datachain（代表取締役：久田哲史、以下「Datachain」）は、2026年夏に開催される学生向けハッカソン「Tornado 2026」に、公式パートナーとして参画することをお知らせします。

「Tornado 2026」について

「Tornado 2026」は、一般社団法人夢未来・デジタル起業支援ラボ（所在地：東京都、代表：須田誠）が学生を対象に、チームでの企画・開発を通じてプロダクト創出に取り組むハイブリッドハッカソンイベントです。チームラボをはじめとする複数の企業が公式パートナーとして参画しており、学生が企業との接点を持ちながら開発に挑戦できる機会として開催されます。参加者は、与えられたテーマに基づいてプロダクトを開発し、専門家によるメンタリングを受けながら、実践的な学びを深めることができます。

参画背景・意義

- 「Tornado 2026」公式サイト：https://2026.tornado-official.jp/

近年、ブロックチェーンおよびステーブルコインは、暗号資産領域にとどまらず、決済、送金、トークン化資産、デジタルアセット流通など、より実務的な領域へと活用の幅を広げつつあります。こうした技術の社会実装を今後さらに進めていくうえでは、その担い手となる次世代人材の育成も重要なテーマの一つです。

今回、Datachainが「Tornado 2026」に公式パートナーとして参画するのは、若年層におけるブロックチェーンおよびステーブルコインへの理解促進に貢献するとともに、次世代の技術者・事業開発人材の育成に寄与するためです。ハッカソンは、単なる開発競争の場ではなく、参加者がチームで課題を設定し、仮説を立て、プロダクトとして形にする実践の場でもあります。こうした経験は、今後のエンジニアリングやプロダクト開発、事業創出を担う人材の成長に大きく資するものと考えています。

また、本ハッカソンの賞金となるJPYCの送付・管理において、当社の法人向けWeb3ウォレット「Datachain Wallet」が利用される予定です。「Datachain Wallet」は、企業によるステーブルコインの送付・管理等のユースケースを想定して提供しており、導入や活用に関する事前のご相談を受け付けています。

株式会社Datachainについて

- 「Datachain Wallet」の詳細：https://www.wallet.datachain.jp/ja

「世界を透過的にひとつのネットワークとして扱えるようにする」を掲げ、2018年の創業期からのブロックチェーン技術のR&Dを土台に、ステーブルコイン、トークン化預金、法人向けWeb3ウォレット、クロスチェーン基盤、プライバシー基盤などの事業を通じて、次世代の金融・決済インフラの社会実装を推進しています。

【会社概要】

・会社名 ：株式会社Datachain

・代表者 ：代表取締役 久田 哲史

・所在地 ：東京都港区六本木3-2-1 六本木グランドタワー35階

・設立 ：2018年3月

・事業内容 ：ブロックチェーン技術に関する企画・開発

・URL ：https://www.datachain.jp/ja

本件に関するお問い合わせ

取材・講演依頼など歓迎しております。お気軽にご相談ください。

株式会社Datachain・広報

Eメール：contact@datachain.jp

＊ 株式会社Datachain は、株式会社Speee（本社：東京都港区、代表取締役：大塚 英樹、東証スタンダード市場：4499）の子会社です。

＊ 本資料に記載されている会社名、商品名、サービス名は、各社の商標又は登録商標です。