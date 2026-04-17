オーデマ ピゲ、ドキュメンタリー「Inside the Dream: Audemars Piguet 」を公開

オーデマ ピゲ ジャパン株式会社

オーデマ ピゲは、マニュファクチュールのイノベーションの舞台裏に迫るドキュメンタリー「Inside the Dream」を2026年4月15日より公開いたしました。

ドキュメンタリーでは、昨年ブランド創業 150 周年を記念して発表された「RD#5」の長い製作工程を追う

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=zN_DVu4ViMY ]

才能とイノベーションのドキュメント

時計には、技術とデザインが織りなす調和の物語が宿っています。しかしその裏側には、複雑な開発工程や多くの才能、そして緻密な作業が隠されています。時計製作という世界に新たな視点を提供するため、オーデマ ピゲは Terminal 9 Studios とタッグを組み、「Inside the Dream」シリーズの特別エピソードを制作しました。

2022年から「Inside the Dream」は象徴的なブランドの世界を訪れ、そのクリエーションとサービスの背景にある情熱と才能、そして卓越性を紹介してきました。

その流れを受けて今回の新作ドキュメンタリーでは、オーデマ ピゲのアトリエにカメラが入り、昨年ブランド創業 150 周年を記念して発表された「ロイヤル オーク “ジャンボ” エクストラ シン フライング トゥールビヨン クロノグラフ（RD#5）“150周年アニバーサリー” 」の長い製作工程を追います。デザイナー、職人、時計師、エンジニアたちが、エルゴノミックなデザインの限界をどのように押し広げ、これまでにない繊細な触感を持つクロノグラフムーブメントと洗練された視覚的シンプルさを両立したのか、その舞台裏が明らかになります。

「Inside the Dream: Audemars Piguet 」は、Amazon Prime Videoにて視聴可能です。

動画を視聴する :https://www.amazon.co.jp/gp/video/detail/B0GVGMBKMV/ref=atv_dp_share_cu_r

オーデマ ピゲについて

オーデマ ピゲは、今なお創業者一族（オーデマ家、ピゲ家）によって経営される最も歴史あるウォッチブランドです。1875年以来ル・ブラッシュを拠点に、型破りなトレンドを生み出そうと新たなスキルや技術の開発、そして職人技の向上を続ける才能ある職人たちを、何世代にもわたり育んできました。スイス・ジュラ山脈に抱かれたジュウ渓谷で、マニュファクチュールが受け継いできた職人技と先進的なスピリットが込められた、デザインや技術の粋を極めた数々の厳選されたマスターピースが制作されています。実現可能な境界を押し進め、創造的な世界の間に橋を架けるオーデマ ピゲは常に新たな地平に向かって進み、その精神にインスパイアされたコミュニティを作り出してきました。

https://www.audemarspiguet.com/com/ja/home.html