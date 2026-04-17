横浜バニラ、「塩バニラシェイク」が待望の復刻！横浜高島屋ベーカリースクエアにて期間限定販売！

横浜バニラ株式会社横浜バニラ《塩バニラシェイク》

横浜発ギフトスイーツブランド『横浜バニラ』を展開する、横浜バニラ株式会社（神奈川県横浜市、代表取締役社長CEO 高橋優斗、以下当社）は、2025年夏に期間限定販売を行い大好評を博した「塩バニラシェイク」を、横浜高島屋ベーカリースクエア内特設ポップアップストアにて復刻販売することを発表いたします。

■販売概要

販売場所：横浜高島屋 地下1階 Foodies' Port2 ベーカリースクエア

販売期間：2026年4月22日(水)～5月5日(火・祝)

販売方法：フリー販売

販売商品：塩バニラシェイク

営業時間：10:00～21:00

※他各種商品はFoodies' Port2 横浜高島屋店にて販売いたします

※写真・イラストはイメージです。

※価格は消費税を含む総額にて表示しております。

※より多くのお客様にお求めいただけるよう、お一人様あたりの購入点数を制限させていただく場合がございます。

※品数に限りがございますので、売切れの際はご容赦ください。

※ご購入により横浜バニラ会員ポイントが付与されます。会計時に横浜バニラ公式LINEの会員カードをご提示ください。

※都合により、販売方法が一部変更、または中止になる場合がございます。

■横浜バニラ《塩バニラシェイク》の商品詳細

横浜バニラ《塩バニラシェイク》

・横浜バニラ《塩バニラシェイク》750円(税込)

横浜バニラ初の冷たいプレミアムスイーツをお楽しみください。

【本商品の特徴】ベルギー産ホワイトチョコ × 国産生クリーム × ピンク岩塩

まろやかなベルギー産ホワイトチョコレートと軽やかな国産生クリームを合わせた、"なめらかなバニラガナッシュ"にアンデス山脈のピンク岩塩をひとさじ。

横浜バニラブランドを象徴する《圧倒的なバニラの香り × やわらかな塩味》の体験を、冷たいシェイクで表現しました。

なめらかで冷たいバニラシェイク横浜バニラ特製バニラジャム

天然ブルボンバニラエキスにバニラビーンズを加え、北海道産コンデンスミルクで贅沢に仕立てた、"ミルキーでコクのある特製バニラジャム"を上層にトッピング。

あえて生クリームは使わず香りとコクを凝縮し、"横浜バニラの香りの頂点"を味わうための、リッチな仕上がりにしました。

ミルキーでコクのある特製バニラジャム混ぜて味変！2種類の味が楽しめる2層仕立て

まずはシェイク層だけで、横浜バニラが誇る《圧倒的なバニラの香り × やわらかな塩味》をそのままお楽しみください。

そして後半、トッピングされた特製バニラジャムをストローで混ぜれば、天然バニラの華やかさと北海道産コンデンスミルクのコクが重なり、バニラの香りと上質な甘さが芳醇に広がっていく--至福のアフターへと進化します。

混ぜて2種類の味が楽しめる

【ブランドムービー】塩バニラシェイク （ナレーション：高橋優斗）

■CEOコメント

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=TA4-Kfz3vN0 ]

横浜バニラ株式会社 代表取締役社長CEO 高橋優斗

今年も販売が決定しました！

昨年、大好評をいただいた横浜バニラ初の冷たいプレミアムスイーツ《塩バニラシェイク》！

バニラにこだわる横浜バニラだからこそ実現した、強烈なバニラが香るリッチなシェイクを、今年もぜひ楽しんでください！

僕は「特製バニラジャム」が濃厚で大好きなんです。

シェイクを混ぜる前に、まずはジャムだけで一口味わってみてください！

実は、今のところ販売が決まっているのはこの期間だけなんです。

夏にも出したいな…とは思っているのですが、とにかく場所がなくて…(笑)。

なので、ぜひこのチャンスを逃さないでいただけたら嬉しいです！

少しずつ温かくなってきた横浜を、

《塩バニラシェイク》を片手に楽しんでください！

横浜に来たら、横浜バニラ！！！

■販売商品

■ギフトスイーツ

【第一弾】塩バニラフィナンシェ

12時間で販売されたフィナンシェの最多個数 世界No.1

■販売価格

・3個入りミニギフトボックス、個包装：1,100円(税込)

・6個入りギフトボックス、個包装：2,160円(税込)

■販売店舗

横浜高島屋店、新横浜駅 新幹線東改札口前、東京駅改札外「PRECIOUS DELI TOKYO」、赤レンガ［デポ］、海老名SA 上り、横浜みなとみらい万葉倶楽部、GOODIES YOKOHAMA、マリンタワーショップ、ヨコハマメモリーズ(そごう横浜店、ランドマークプラザ店、ラクシスフロント店）、その他期間限定ポップアップストア

国産小麦を使用した小麦粉を100%使用。中はしっとり、外はカリッと焼き上げた、こだわりのバニラフィナンシェです。最新鋭のトンネルオーブンを細かく設定調整し、高温かつ短時間で焼き上げることによって、水分・バニラ・美味しさを、しっかり閉じこめました。そして、最後にひとつずつ丁寧に岩塩をふりかけたら、横浜バニラが誇る「塩バニラフィナンシェ」の完成です。

2025年2月の販売開始日には、12時間で販売されたフィナンシェの個数の世界No.1として、ギネス世界記録(TM)に認定。『横浜バニラ』ブランドおよび当社を代表するフラッグシップ商品である本商品は、外さない横浜みやげとして多くのお客様にお選びいただいております。



【商品ムービー】塩バニラフィナンシェ （ナレーション：高橋優斗）

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=fT4EBEdqH8A ]商品の詳細はこちら！ :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000152494.html

【コラボ商品】劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』コラボパッケージ

横浜バニラ 劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』コラボレーションパッケージ

■販売価格

・3個入りミニギフトボックス、個包装、お買い上げ特典付き：1,620円(税込)

■販売店舗

・横浜高島屋店、他期間限定ポップアップストア

■お買い上げ特典の内容

・コラボステッカー：萩原千速・江戸川コナン・萩原研二・松田陣平・横溝重悟(全5種)

■お買い上げ特典のお渡し条件

・本パッケージを1箱お買い上げ毎に、先着順で1枚ランダムにお渡しいたします。

※お買い上げ特典はなくなり次第お渡し終了とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。

横浜バニラのフラッグシップ商品「塩バニラフィナンシェ」と、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』のコラボレーションパッケージです。

劇中に登場する横浜を背景に、江戸川コナンと萩原千速が入った横浜バニラオリジナルデザインです。

ブランドカラーのブルーをベースに、側面には作品を象徴するレンガ模様を配置。作品の世界観と横浜の空気感をシンプルに表現しました。

さらに、ショッパーも表裏で異なるイラストを施した特別仕様で登場。

表面には「大ヒット上映中」のコピーとともにスケートボードで疾走する江戸川コナンを、裏面には「大ヒット販売中」と題してコナンに扮した当社マスコットキャラクター『バニ丸』を描いた、コラボレーションならではの遊び心を加えたデザインに仕上がっています。

名探偵コナンファンの方々はもちろん、手にとっていただいた全ての方に作品の舞台である横浜を感じていただける一品です。

商品の詳細はこちら！ :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000130.000152494.html

【夏限定】塩バニラフィナンシェ しゃりじゅわ檸檬

塩バニラフィナンシェ しゃりじゅわ檸檬

■販売価格

・4個入りギフトボックス、個包装：2,376円(税込)

■販売店舗

横浜高島屋店、他期間限定ポップアップストア

※

「3層の檸檬が彩る、凛とした爽やかさ」が特徴の夏限定の「塩バニラフィナンシェ」です。

口に入れた瞬間に押し寄せる、檸檬グレーズの爽やかな「しゃりっ」と感と、「じゅわっ」と溢れ出すプレミアムレモネードシロップの酸味が「塩バニラフィナンシェ」に軽やかさをもたらし、檸檬ソルトが後味を引き締めます。

爽やかな酸味と清涼感が際立つ、新感覚の「しゃりじゅわ」食感をぜひご堪能ください。



【商品ムービー】塩バニラフィナンシェ しゃりじゅわ檸檬 （ナレーション：高橋優斗）

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=ihFp841U55M ]商品の詳細はこちら！ :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000124.000152494.html

【第二弾】塩バニラクリーミーサブレ

横浜バニラ《塩バニラクリーミーサブレ》

■販売価格

・8個入りミニギフトボックス、個包装：1,550円(税込)

・16個入りギフトボックス、個包装：2,970円(税込)

■販売店舗

横浜高島屋店、新横浜駅 新幹線東改札口前、東京駅改札外「PRECIOUS DELI TOKYO」、赤レンガ［デポ］、海老名SA 上り、横浜みなとみらい万葉倶楽部、GOODIES YOKOHAMA、マリンタワーショップ、ヨコハマメモリーズ(そごう横浜店、ランドマークプラザ店、ラクシスフロント店）、その他期間限定ポップアップストア

『気軽に贈りたい、プレミアムなひとくち』がコンセプトの、横浜バニラのギフトスイーツ第二弾。

洗練されたパッケージと上質な味わいで、横浜みやげとしてはもちろん、お配りにも適したおしゃれな手土産としても大変ご好評をいただいております

最大の魅力は、緻密な温度管理を経て生まれた新食感のコントラスト。まずは一口、繊細に焼き上げられたサブレが“ほろっ”と崩れ、直後にたっぷりと包まれた濃密な特製バニラチョコレートクリームが“とろ～り”と溶け合います。仕上げにふりかけた、アンデス山脈のピンク岩塩がきりっと味を引き締め、深い余韻を残します。

ふんだんに使用された天然ブルボンバニラエキスの芳醇な風味と相まって、舌の上ですべてが一体となってほどけていく、まさに至福の体験をお楽しみください。

【商品ムービー】塩バニラクリーミーサブレ （ナレーション：高橋優斗）

[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=IklMvVWQHYI ]商品の詳細はこちら！ :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000058.000152494.html

■横浜発ギフトスイーツブランド『横浜バニラ』とは

【ブランドストーリー】～横浜の潮風～ 永久不滅の夢バニラ

横浜で生まれ育った高橋優斗が、自身が思い描く横浜のイメージを基に企画・開発を推し進めた横浜発ギフトスイーツブランドです。高橋の理想を追求すべく、過去に有名ギフトスイーツを手がけた豊富な実績を持つパートナー企業各社から業界のプロフェッショナルたちが集結し、素材から製法まで徹底的にこだわって開発しています。

■会社概要・代表者プロフィール

横浜バニラ株式会社

英名：Yokohama Vanilla Inc.

（旧社名：YX factory株式会社）

本社所在地：神奈川県横浜市

代表者：代表取締役社長CEO 高橋優斗

高橋優斗 プロフィール

1999年生まれ。横浜市出身。2015年から芸能事務所に所属し、TV・舞台・コンサート等で幅広く活動。2024年に芸能事務所を退所し、横浜市にYX factory株式会社（現 横浜バニラ株式会社）を設立、代表取締役社長CEOに就任。スタートアップ起業家として、横浜発ギフトスイーツブランド『横浜バニラ』を展開中。

本件に関するお問い合わせ

横浜バニラ・高橋優斗 公式SNS一覧 :https://lit.link/yokohamavanilla

横浜バニラ株式会社

公式サイト お問い合わせフォーム：https://yokohamavanilla.com