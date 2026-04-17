「NFC×新聞折り込み」で新メディアの実証実験　　　　　　　　　　　　　　　　　～松山市石井東地区で毎日防災クイズ～

株式会社愛媛新聞社

「毎日ピッ」の新媒体をつくりたい―。紙とネットをつなぐ代表格はQRコード※ですが、NFCでもっと気軽にアクセスしてもらおうと愛媛新聞社（松山市、加藤令史社長）はスタートアップのバリュークリエイション合同会社（大阪府、山田知宏代表）と協働し、2026年３月18日、NFCチップを埋め込んだ折り込みチラシ1000部を松山市内に配布、現在も実証実験中です。

ハガキやノベルティなどでNFCチップ入りメディアを配るのは既に多様な例がありますが、新聞折り込みチラシに応用し一定数を大量配布するのは全国初の試みです（当社調べ）。

NFCチップを埋め込んだ折り込みチラシ

概要：防災をテーマに松山市石井地区のまちづくり協議会および自主防災連合会から協力を得て、近隣の避難所などがひと目で分かる略地図をチラシに掲載。1000部配布。日々防災のことを考える時間をつくってもらう狙いで、NFCのリンク先は毎日更新される防災クイズ（愛媛新聞社「いよゼロプロジェクト」より）を用意しました。

背景と目的：地方紙などの紙媒体は信頼性の高い情報源で地域に根差す一方、デジタルへの誘導や効果測定に課題があります。本実証実験では、NFCタグを使ってリッチなデジタルコンテンツへ誘導、毎日アクセスしてもらう仕掛けと組み合わせました。配布後はサーバー側でアクセス状況を測定しました。

NFC技術は決済などで広く普及しており、最新テクノロジーとは言えませんが、バリュークリエイションは比較的低コストで薄型チップを大量に紙に仕込み、インクジェットプリンターなどで印刷できる手法を確立しました。どのチップがアクセスしたかが解析可能なのがNFCの特長で、紙とデジタルをつなぐ、「古くて新しいメディア」を創出することを目指しています。

本実証実験では府内の就労継続支援事業所にNFC入りチラシ制作を依頼しましたが今後同様事業を実施する場合は愛媛県内での発注を検討中です。

展望：本実証実験では個人とチップの紐づけはしていませんが、会員組織を抱える（または今後構築する）企業であれば、ポイントなどのプレミア付与を通じて顧客ロイヤリティ醸成などに応用可能です。「毎日アクセス」は強力な新メディアになる可能性があり、チラシなどの紙＋NFCという新メディアのソリューションを企業・団体に提案していくと同時に、地域のデジタル課題解消にも貢献します。

協業：NFCチラシの製造・デジタル領域の監修はスタートアップ企業のバリュークリエイションが担当しました。同社はNFCを使ったさまざまなソリューションを提供しています。https://valuecreation.hp.peraichi.com/

□本事業は愛媛県「EHIME新事業ラボ」による実証実験です。

EHIME新事業ラボは株式会社Relic（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：北嶋貴朗）が運営しています。



https://ehime-newbizlabo.com/startup/

https://relic.co.jp/

□松山市オープンイノベーション促進奨励金を受けて実施しました。https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/sangyo/sousyutu/open-i.html

□えひめ防災・減災いよゼロプロジェクト（略称「いよゼロ」）は愛媛新聞社が2016年度から実施している防災企画で、編集と営業の両部門横断的に災害ゼロを目指しています

https://www.ehime-np.co.jp/online/life/disaster/iyozeroproject/

※QRコードはデンソーウェーブ社の登録商標です。

【株式会社愛媛新聞社】愛媛で発行される新聞の63.8％（2024年日本ABC協会報告部数）を占める愛媛新聞を軸に、デジタルメディアやCATV、ラジオ、書籍など、さまざまな媒体で情報を発信し、愛媛の発展や県民生活の安全安心に貢献しています。近年はデジタル分野でのニュース発信に取り組み、有料サイト「デジタルプラン」も展開。記事を教育現場で活用してもらう事業「愛媛新聞forスタディ」は、愛媛県のほぼすべての小中学生に利用が広がっています。



【お問い合わせ】愛媛新聞社 デジタル開発部 末冨(すえとみ) 電話089-935-2323