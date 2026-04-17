『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』砥波いぶき役・青山吉能、演じる上で意識したのは“ぐにゃぐにゃ感”！？『霧尾ファンクラブ』三好藍美役・稗田寧々、本作おすすめシーンに選んだ“あの場面”にスタジオ驚愕

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMAアニメチャンネル」にて、2026年4月10日（金）夜9時～10時にわたり『SHIBUYA ANIME BASE（#シブアニ）』#82を生放送し、放送終了後より無料見逃し配信を開始しました。

今回はゲストに声優・青山吉能と稗田寧々を迎え、春の新作アニメ情報や制作の裏側をたっぷりとお届けしました。

今回は、4月10日（金）24時より放送開始のアニメ『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』を大特集。本作は、「チャンピオンクロス」（秋田書店）で連載中の塀による漫画作品が原作の“お酒×ガールズ青春ストーリー”。大学進学を機に学生寮へ入寮した20歳の女子大生・上伊那ぼたんが寮長・砺波いぶきとの出会いをきっかけに、寮生たちと“お酒”を通して関係を深めていく物語が描かれます。主人公の寮の先輩・砥波いぶき役を務める青山吉能は、本作について「一見、女の子がお酒を飲んでフワフワする日常系と思いきや、繊細な人間関係や心の機微を濃密に描いている」と魅力を熱弁。「台本を見開いてもセリフが二言しかない」と語るほど、間や雰囲気を大切にした挑戦的な作品であることを明かしました。

アフレコ現場の尋常ではない熱量についても言及され、セリフのタイミングを指示する「ボールド」をすべて無視し、役者のテンポ感に合わせて後から絵を調整するという“生っぽい演技”へのこだわりが明かされると、スタジオからは驚きの声が。さらに、氷が揺れる音や水面の音といった細やかな環境音へのこだわりに加え、「主人公・ぼたんだけで30着以上の衣装設定画があり、毎話衣装が変わる」という制作陣の異常なまでの愛が語られました。また、青山はいぶきを演じる上で“ぐにゃぐにゃ感”を意識したことを明かしました。さらに、朝の収録でお腹を空かせた青山が「お腹空いたー！」と呟いたところ、翌週からウナギや稲荷寿司といった豪華なご飯系の差し入れが用意されるようになったという温かい裏話も披露し、スタジオを和ませました。

また、主人公・上伊那ぼたんを演じる鈴代紗弓について、青山は「一生懸命で完璧な役者」「飲み会でも気が回る、いい意味での“人たらし”」と絶賛していました。 『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』は、毎週金曜日24時「ABEMA」にて地上波同時・最速配信中です。ぜひご覧ください。

続いて、ゲスト・稗田寧々が主人公・三好藍美役を演じるアニメ『霧尾ファンクラブ』を大特集。2022年から2024年にかけて『COMICリュエル』(実業之日本社)で連載された、地球のお魚ぽんちゃんによる一方通行ラブコメディーが原作。女子高生・三好藍美と同級生・染谷波が、気になるクラスメイト・霧尾賢への止まらない妄想や愛のやりとりを描いた作品です。稗田は本作の魅力について、友人・波との「コントのような妄想トーク」だと熱弁。霧尾くんを「ファン」として接する波と、「崇めている」藍美との絶妙な“好き”のスタンスの違いを語りました。さらに、稗田が選んだ「オススメシーン」の映像が流れるとスタジオは騒然。「もし霧尾くんのおならが引くほど爆音だったら…」と狂気的に熱く語るシーンや、彼に印象付けるために「目の前で吐いてくるわ」と決意するヒロインらしからぬ衝撃的なシーンが紹介されました。稗田は、この吐こうとする演技について「実際に指を3、4本口に入れてアフレコに挑んだ」と激白し、出演者たちを驚かせました。

ほかにも、「アニメ化スルカモ！？トピックス」のコーナーでは人外ヒロイン終末ラブストーリー「きみは終末」を特集するなど盛りだくさんの内容でお届けした『SHIBUYA ANIME BASE』#82は現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中です。

次週は休止回となり、4月24日（金）放送の『SHIBUYA ANIME BASE』#83は、ゲストに声優・黒沢ともよと浪川大輔が登場することが発表に。かねてより「一番好きな声優は浪川さん」と公言している岩井は、「浪川さんがテレビバラエティに出る時は、絶対付き添わせてくださいって言っている」と溢れんばかりの“浪川愛”を爆発させています。ぜひお楽しみに。

■「ABEMA」オリジナル アニメ/ポップカルチャー情報レギュラー番組『SHIBUYA ANIME BASE』#シブアニ#82

放送日：2026年 4月10日（金）夜 9時～夜10時

放送URL：https://abema.go.link/ccMIX(https://abema.go.link/ccMIX)

出演者（敬称略）：

メイン MC：岩井勇気（ハライチ）

徳井青空

仲村宗悟

ゲスト：青山吉能、稗田寧々

※期間限定無料配信中です。

クールエンディングテーマ曲：浪川大輔『UNSTOPPABLE』

■『SHIBUYA ANIME BASE』#シブアニ

国内発の動画サービスの中でも最大級の利用者数（※）を誇る「ABEMA」が手掛けるアニメ/ポップカルチャー情報番組です。「ABEMA」の独占情報や、今知りたいアニメ・アニソン・ゲーム・漫画、そして最新鋭かつちょっとマニアックな“1 週間のトピックス”をテーマにゲストたちが言いたい放題語りつくします。ほかにも関係者、声優を招いての激レアトークも！？金曜日の夜、アニメ/ポップカルチャーがもっと好きになる1時間を、渋谷よりお届けいたします。

（※）2024 年時点、「ABEMA」調べ

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎える、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/