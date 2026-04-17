【首里城公園】「ゴールデンウィーク体験イベント2026」開催のお知らせ

一般財団法人 沖縄美ら島財団

首里城公園では、令和8年5月3日（日）～5月5日（火）の3日間、「ゴールデンウィーク体験イベント2026」を開催します。琉球王国時代の伝統技法に触れる「金細工（カンゼーク）お守り作り体験」や「紅型コースター染付け体験」、昔ながらの伝統美を体験する「琉球張り子絵付け体験」。さらに、公園内を巡りながら謎解きに挑戦する「謎解きゲーム」など、親子で楽しめるイベントも多数ご用意しています。

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/24500/table/178_1_721dd513c68bec3492c9d1dd24079b17.jpg?v=202604170151 ]

プログラム・内容

１．こども御開門式（うけーじょー）

地域の子どもたちが、歴史衣装を着て「御開門」の儀式に挑戦します！

日程：5/3(日)～5(火・祝)

時間：8:25～（10分程度）

場所：奉神門前

料金：観覧無料

２．漆喰絵付け体験

漆喰でできた龍やシーサーに絵付けをして楽しもう！

日程：5/3(日)・5(火・祝)

時間：10:00～16:00（受付終了 15:30）

場所：瑞泉門下（芝生エリア）

定員：70名/日（当日先着）

料金：1,300円

３．琉球張り子絵付け体験

沖縄の伝統的な玩具「琉球張り子」に自由に色をぬって楽しもう！

日程：5/4(月・祝) 限定

時間：10:00～16:00（受付終了 15:30）

場所：瑞泉門下（芝生エリア）

定員：60名/日（当日先着）

料金：1,300円

４．紅型コースター染付け体験

紅型コースターに染付をして自分だけのコースターを作ってみよう！

日程：5/3(日)～5(火・祝)

時間：10:00～16:00（受付終了 15:30）

場所：系図座・用物座

定員：60名/日（当日先着）

料金：1,300円

５．琉球音楽演奏会

沖縄の豊かな文化を感じる贅沢なひとときをお楽しみください！

日程：5/3(日)～5(火・祝)

時間：１.9:00～ ２.11:00～ ３.14:00～

４.16:00～（各30分）

場所：首里杜館1階 無料休憩所

出演：沖縄県立芸術大学琉球芸能専攻

琉球芸能共同研究

料金：観覧無料

６．金細工（カンゼーク）お守り作り体験

伝統工芸の金細工の技法でオリジナルのお守りを作ろう！

日程：5/4(月・祝)・5(火・祝)

時間：１.10:00～11:30 ２.14:00～15:30

（各回90分）

場所：首里杜館1階 レビューホール

定員：各回10名（2日間計40名）

料金：3,500円

予約：事前予約制 (TEL: 098-886-2279)

※4/15より受付開始

※定員に空きがあれば当日受付可

７．謎解きゲーム

首里城公園内を巡りながら謎解きに挑戦しよう！

日程:5/3(日)～5(火・祝)

時間:9:00～16:00

場所:首里城公園内全域

受付: 首里杜館B1階入口付近

料金:無料（別途入場料）

８．首里城アプリ GW特別イベント

首里城アプリを体験して限定グッズを手に入れよう！

日程:5/3(日)～5(火・祝)

時間：9:30～16:30

場所：首里杜館総合案内所前 特設ブース

料金：無料（※限定グッズはなくなり次第終了）

その他のイベントはプログラム詳細をご覧ください。

お問い合わせ先

首里城公園管理センター 首里城事業課 企画係

TEL：098-886-2279

【首里城公園】

首里城は、1429年から1879年まで約450年間にわたり栄えた琉球王国の歴史そのものです。

現在は「見せる復興」をテーマに、復元が進む首里城の魅力の発信や調査研究による史実に基づいた展示、芸能・文化を体感できる催事を行っております。

また安全・安心な管理体制の構築、地域と協働した持続可能なまちづくりや歴史・文化の継承と人材育成を通して、首里城の未来を次世代へつないでいきます。