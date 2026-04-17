小田原市南町に「建築家と創る家」完成｜マッケンジーハウス

株式会社マッケンジーハウス

神奈川県小田原市南町にて、株式会社マッケンジーハウス（本社：神奈川県平塚市）は、建築家とともに設計した新築分譲住宅「建築家と創る家」を完成させた。

本物件は、外部からの視線を遮断しながら、内部に光と開放感を取り込む“中庭型住宅”。都市部におけるプライバシーと開放性の両立という課題に対し、ひとつの明確な解を提示する住宅である。

■ 背景

住宅地は年々、密集化している。「カーテンを閉めたままの生活」「外の視線を気にする日常」

マッケンジーハウスは、これまで湘南・西湘エリアで数多くの住宅を手がけてきた中で、



“開放的な家ほど、実際には閉じて暮らしているのではないか”

その問いに対する答えとして生まれたのが、今回の「建築家と創る家」である。

■ 特徴

１. 中庭を中心とした設計

建物の中心に配置された中庭が、すべての空間に光と抜けをもたらす。外からは見えないが、内部では空とつながる構造。

２. リビングと一体化するウッドデッキ

大開口サッシを介して、リビングと中庭がフラットにつながる。カーテンを閉める必要のない開放感が、日常の中に“外”を取り込む。

３. スキップフロアによる立体的空間

段差によって空間にリズムを生み、単なる広さではなく、体感的な広がりを実現。

視線の抜けと居場所の多様性を両立している。

４. 素材を活かしたミニマルデザイン

木の質感をベースに、余計な装飾を排した設計。時間とともに変化する素材の表情を、

暮らしの一部として取り込む。

５. 外部からの視線を制御する外観設計

道路側には大きな開口を設けず、生活感を外に出さない構成。

一方で内部は開放的という、相反する要素を同時に成立させている。

■ 企業情報

株式会社マッケンジーハウスは、神奈川県平塚市を拠点に、湘南・西湘エリアで住宅事業を展開。

単なる住宅供給ではなく、「人と家と街をつなぐ」ことを理念に掲げ、地域密着型の住まいづくりとコミュニティ形成を行っている。

■ 物件概要

・所在地：神奈川県小田原市南町

・事業主：株式会社マッケンジーハウス

・種別：新築分譲住宅

・コンセプト：建築家と創る家

・主な特徴：中庭／スキップフロア／高断熱設計／デザイン住宅

■ 内覧可能

写真では伝わらない「光の入り方」や「空間の抜け感」を、現地で体感できる機会を体感できる。

https://build.mackenzie.co.jp/modelhouse/26/