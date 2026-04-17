新入社員328名を迎え、 2026年度ポピンズグループ入社式を開催

株式会社ポピンズ

株式会社ポピンズ(東京都渋谷区、代表取締役社長グループCEO：轟 麻衣子)は、4月5日(日)、2026年度 ポピンズグループ入社式を開催いたしました。ポピンズグループでは新卒社員126名、中途社員202名、計328名を新たに迎えました。

■入社式の様子

2026年度、ポピンズは328名の新入社員を迎えました。

式典では、株式会社ポピンズ代表取締役社長グループCEOの轟麻衣子より、新たな仲間となった新入社員に向けて、創業当時から変わらず掲げる「働く女性の支援」というミッションや、保育のプロとしての3つの約束についてお話しました。

そして、社員自身の幸せが質の高いサービスを生む「社員ファースト」を掲げ、社員の挑戦を応援し、共に未来をつくるという決意を語りかけました。

■ 新入社員への温かいメッセージ

ポピンズでは毎年、お子様の未来に繋がる分野で活躍されている方にメッセージをいただいています。

今年は、ポピンズ独自の教育アプローチをまとめた書籍「0歳からのエデュケア」を監修いただいたお茶の水女子大学名誉教授／IPU・環太平洋大学教授の内田伸子先生から祝辞をいただきました。

内田先生からは、「子どもが助けを求めてきた時、大人は子どもの手を掴むのではなく、子どもが掴めるように手のひらを差し出す。自ら掴み、挑戦し、「もう大丈夫だ」と思ったら手を離せる。大人は、このように『賢い脇役』であることが求められる」というメッセージや、「未来を創る仕事」である保育者としての心構えについて、お話いただきました。

また、小池百合子東京都知事からは、ビデオメッセージで「現場での一つ一つの関わりが、子どもたち・ご家庭に安心をもたらし、社会の活力を生む。子どもの笑顔があふれる社会を共につくってまいりましょう。」という激励が贈られました。

■ ポピンズの卒園生が、自身が育った園で保育士に

新入社員の代表挨拶を務めたのは、幼少時にポピンズナーサリースクールに通っていた社員。

ポピンズで大切にされて育ったという思い出が保育士を目指す原点となり、自分もそのような保育士を目指したいという決意表明を行いました。

新入社員一人ひとりが強いポピンズへの希望を抱き、熱意を持って入社しました。社員の熱意が尊重され、生き生きと成長し輝ける環境を提供するために全力を尽くしてまいります。

■ポピンズグループ会社概要

ポピンズグループは、1987年創業以来「働く女性を 最高水準のエデュケアと介護サービスで支援します」をミッションに、ナニーサービス、ポピンズシッター、ナーサリーや学童、オーダーメイド介護のVIPケアサービスなど、働く女性の多様なニーズにお応えしてまいりました。

■ポピンズグループのSDGsへの取り組みについて

2020年に日本初のSDGs-IPO企業として東証一部に上場。創業以来、事業そのものでの社会貢献を目指してまいりました。ポピンズが特に注力してアクションするのは4番「質の高い教育をみんなに」5番「ジェンダー平等を実現しよう」8番「働きがいも経済成長も」の3項目です。日々ナニーサービスやナーサリー、学童で行うエデュケアなど、実践でのSDGsの取り組みに加え、ハーバード大学教育学大学院・プロジェクトゼロと共同で「子どものためのSDGs」をテーマに研究を進めるなど、アカデミックな面からも貢献を目指しています。

社名：株式会社ポピンズ

住所：東京都渋谷区広尾5丁目6番6号

設立：1987年

代表取締役社長グループCEO：轟 麻衣子

ホームページ：https://www.poppins.co.jp/hldgs/(https://www.poppins.co.jp/hldgs/)

主要子会社：

株式会社ポピンズエデュケア

株式会社ポピンズファミリーケア

株式会社ポピンズプロフェッショナル

株式会社ポピンズシッター

株式会社ウィッシュ