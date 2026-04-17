整体×骨盤サロン「カラダファクトリー」「今治タオルの贅沢ごろ寝まくら」をカラダファクトリー公式通販サイト「カラダマルシェ」で販売スタート

株式会社ファクトリージャパングループ整体×骨盤サロン「カラダファクトリー」「今治タオルの贅沢ごろ寝まくら」販売開始

整体×骨盤サロン「カ・ラ・ダ ファクトリー」（以下 カラダファクトリー）などを海外・国内に展開する株式会社ファクトリージャパングループ（本社:東京都千代田区、代表取締役社長：春名 秀樹、以下 ファクトリージャパン）は、2026年4月17日より、「今治タオルの贅沢ごろ寝まくら」を、カラダファクトリー公式通販サイト「カラダマルシェ」にて販売開始いたします。

■「今治タオルの“贅沢”ごろ寝まくら」商品の特徴

「拭く」ための道具であるタオルを、肌を休めるための贅沢な「寝具」へ。

今治の伝統と紡績技術の融合により、圧倒的なボリューム感と柔らかさに仕上げました。

■「今治タオルの“贅沢”ごろ寝まくら」４つのこだわり

1．一般的なタオルの1.4倍のふっくら感

大手繊維メーカー「クラボウ」が開発した高品質綿糸「テキサスホワイト」を採用。特殊な紡績技術（BAS式）により、糸の中に空気をたっぷり含ませることで、通常の糸と比較して約1.4倍のふっくら感を実現しました。毎日使ってもへたりにくく、しっかりとしたコシと安定した品質を保ちます。

2．パイル密度を極限まで高めた「総上げ総落ち」

一般的なタオルは表裏にパイルが分散（各50%）していますが、本製品は「寝具」としての心地よさを追求し、パイルを片面に100%引き出す（総上げ総落ち）ことで、肌に触れる面の密度を最大化しました。包み込まれるような柔らかさと、圧倒的な吸水力を提供します。

3．空気層が生む、驚きの厚み

片面パイル100%の生地をさらに「2枚重ね」にする贅沢な構造を採用しています。

生地の間に豊かな空気の層が生まれるため、通常の1枚布タオルでは不可能な「ふっくらとした厚み」と「高い保水力」を両立させました。

4．洗う度実感する、丈夫さとやさしさ

デリケートな肌にも安心な「甘撚り」に近い設定で、理想のやわらかさを実現。

さらに特殊技術により、タオルの悩みである毛羽立ちや浮遊繊維の発生を抑制しています。

洗濯機で繰り返し洗っても傷みにくいため、清潔に、長くご愛用いただけます。

■アイテム

・今治タオルカバー：お好みの寝心地や体格に合わせて、簡単に高さ調整が可能です。柔らかさと吸水性に優れているため、汗をかいても蒸れにくく、デリケートな肌にも安心です。

・ロールパーツ：適度な弾力性のロールパーツが頭や首をしっかり支えます。

≪使用方法≫

ロールパーツを今治タオルカバーのポケットに入れ、お好みの高さに調整してご使用ください。

※快適な「短時間仮眠」専用設計です。長時間の使用はお控えください。

≪商品概要≫

【名称】今治タオルの”贅沢”ごろ寝まくら

【カラー】グレー【サイズ】今治タオルカバー：130cm x 55cm、ロールパーツ：直径8cm x 55cm (約)【素材】今治タオルカバー：綿100％(今治タオル) ロールパーツ：複合繊維（ポリエステル／ナイロン）65%、ポリエステル35% ロールパーツ中身：粉砕ウレタンチップ【製造】日本【販売者】株式会社ファクトリージャパングループ

■商品ＵＲＬはこちら： https://shopping.karada39.com/products/m0230

◆公式通販サイト「カラダマルシェ」

サロンで整えたカラダを1日でも長く維持してほしい、日々生じる悩みは、気づいた時にケアすることで溜めないカラダをつくってほしい。そんな想いから、カラダファクトリーではお客様が日常の中で活用できる商品の開発にも力を入れています。「整える技術」をベースとする様々なセルフケア商品を全国の方々に販売しております。

公式通販サイトカラダマルシェ https://shopping.karada39.com/

◆「カ・ラ・ダ ファクトリー」とは

「カ・ラ・ダファクトリー」は、根本ケアという考え方を基にしたカラダと健康のトータルボディケアサロンです。独自に開発した「A.P.バランス（R）」整体理論に基づいた施術法を用い、首・肩・腰・足のケアなどお悩み別に、お客様一人ひとりのカラダの状態を確認しながら施術を行います。

◆「ファクトリージャパングループ」とは

感動を生み出す「人財力」で健康の促進と予防に対する意識改革を世界に広げ、社会に貢献する。それが「ファクトリージャパングループ」の企業理念です。お客様一人ひとりの声に寄り添い、いかにご満足いただけるかということを、とことん妥協無く追求することを最も重視しています。お客様第一主義をもとに、技術とサービス・ホスピタリティを重視した人財を育成し、サロン事業、教育事業、フランチャイズ事業など、健康の促進と予防に対する意識改革に関する事業を幅広く展開しています。

＜会社概要＞

商号：株式会社ファクトリージャパングループ

本社所在地：101-0041 東京都千代田区神田須田町1-9 5F

役員：代表取締役社長 春名 秀樹

資本金：5000万円

事業内容：整体サロン運営、健康関連商品の販売、フランチャイズ事業

従業員数：1,396名（2026/4/1時点） ※グループ会社を除く

グループ会社：株式会社 凜、FJG International Holdings Limited、卡莱达(深圳)健康管理有限公司

カラダファクトリー公式サイト：https://karada39.com/

公式通販サイトカラダマルシェ：https://shopping.karada39.com/

コーポレートサイト：https://factoryjapan.jp/

オウンドメディア：https://karadamag.com/