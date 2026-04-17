飲食店倒産″過去最多″の時代に、渋谷で10年。スタッフ全員が現役プロダンサーの異色バー「キズキ」が10周年記念ショー「Ｘ-エックス-」を3日間にわたり上演

■ リリース要旨

株式会社グレイド

東京・渋谷の中心地で「スタッフ全員が現役プロダンサー」という異色のコンセプトで営業するBAR「キズキ」（運営：株式会社グレイド／代表：澤田佳宏）は、2026年4月に開業10周年を迎えます。

これを記念し、10周年記念ショー「KIZUKI 10TH LEGACY『Ｘ-エックス-』」を4月18日（土）・24日（金）・25日（土）の3日間、全5公演にわたって上演いたします。

帝国データバンクの調査によると、飲食店の倒産件数は2年連続で過去最多を更新。とりわけ小規模なバー・スナック業態にとっては極めて厳しい時代が続いています。そうした逆風の中、当店は10年間一度も閉店することなく営業を続けてまいりました。

今回のショーには、現在のレギュラーメンバーに加え、キズキの歴史に深く関わるゲストダンサーも出演。10年という時間が紡いできた人と人とのつながり--それこそが当店の最大の資産であり、このステージでしかお届けできない唯一無二のパフォーマンスとなります。

■ 10年間で変わったこと、変わらないこと

開業から10年--。

2016年、渋谷にオープンした「傷ついたダンサーが集まるBAR キズキ」。この10年でスタッフとして在籍したダンサーは数十名に上り、キズキを経て新たなステージへ巣立っていった者、今なおカウンターに立ち続ける者、それぞれの道がこの場所で交差してきました。

変わったのは、スケール。

試行錯誤しながら始めたダンスショーは、今やキズキの代名詞に。2025年からは深夜帯の「スナックKIZUKI」も好評を博し、「ただお酒を飲む場所」を超えた「人に会いに行く場所」として、渋谷の夜に欠かせない存在へと成長しました。

変わらないのは、ここに集まる人たちの熱量。

スタッフも、お客様も、「この場所が好きだから来る」。10年経っても、その空気は変わりません。

■ 公演概要

KIZUKI 10TH LEGACY「Ｘ-エックス-」

【 4月18日（土）】 2公演

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/177831/table/14_1_bfcd1fed3b059c0d1711494ae48eb63d.jpg?v=202604170151 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/177831/table/14_2_464b1a6656fb5294f8dc33e6ee7ba985.jpg?v=202604170151 ]

出演者 : KOKi ／ 佑輔 ／ ちゃんみゅ ／ 桜舞 ／ 美音 ／ 春咲 ／ 美優 ／ HIRUMA ／ RYO ／ YUI

GUEST : 蝶羽 ／ もも ／ TAKUYA

【 4月24日（金）】 1公演

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/177831/table/14_3_d0f7c595696642417335cef6d1aba34e.jpg?v=202604170151 ]

出演者 : KOKi ／ 佑輔 ／ 佳介 ／ ちゃんみゅ ／ 桜舞 ／ 美音 ／ 春咲 ／ 美優 ／ HIRUMA ／ RYO ／ YUI

GUEST : 蝶羽 ／ 来夢

【 4月25日（土）】 2公演

■ ご来場にあたって

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/177831/table/14_4_f1423120cd8614381d1a8b065f7d57bc.jpg?v=202604170151 ]

ショー開始20分前までにご入店をお済ませください

ショー上演中は入退場いただくことができません

お席はこちらから指定させていただきます

ご予約方法：お電話（03-6434-1309）、DM、担当ダンサー、またはキズキ公式LINEにて承っております。

■ 代表コメント

「10年前、『ダンサーが集まるバーをつくりたい』という想いだけで始めた場所が、こうして10周年を迎えられたことに、正直、驚いています。

飲食店が次々と閉店するこの時代に生き残れたのは、私たちの力ではありません。通い続けてくださるお客様、このステージに立ち続けてくれるダンサー、そして関わってくれたすべての人のおかげです。

今回のショーのタイトル『Ｘ-エックス-』には、10年という数字のローマ数字表記であると同時に、まだ見ぬ未知の可能性--"未知数"としてのXの意味も込めています。

10年分のすべてを詰め込んだステージを、ぜひ観に来てください」

── 株式会社グレイド 代表 澤田佳宏

■ 店舗概要

【本件に関するお問い合わせ・取材依頼先】

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/177831/table/14_5_dcc8a6ddd951bec1b5691a5a312a0c04.jpg?v=202604170151 ]

傷ついたダンサーが集まるBAR キズキ

電話：03-6434-1309

広報担当：澤田

※10周年記念ショーの取材・撮影、出演ダンサーへのインタビューなども調整可能です。

お気軽にお問い合わせください。