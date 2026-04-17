『カーナビタイム』 タブレット版をリニューアル地図上での直感的なルート編集と「乗務記録」機能でプロドライバーを支援

株式会社ナビタイムジャパン

株式会社ナビタイムジャパン（代表取締役社長：大西 啓介、本社：東京都港区）は、2026年4月17日（金）より、カーナビアプリ『カーナビタイム』タブレット版のUIを、大幅に刷新いたします。これに合わせ、プロドライバー向けに、業務別の「ショートカットボタン」およびタクシードライバー向けの「乗務記録」機能も新たに提供開始いたします。

タブレットの大画面を最大限に活用し、画面遷移を伴わずに地図上で直感的にルート検索・編集ができる操作性を目指しました。交差点やICをタップするだけでルート作成・編集が可能です。

また、『カーナビタイム』のプロドライバーの利用について分析したところ、タクシーを車種登録しているユーザーの4人に1人がタブレットを利用していることから、正確で効率的な移動が不可欠なプロドライバーは、視認性・操作性の観点から、タブレットを活用するケースが多いと考え、UIと業務用の機能についても検討しました。

乗客や現場の状況に即座に対応できるよう、既存のUIからステップ数を削減し、プロドライバーに求められる即応性をサポートする快適な操作性を追求しました。安全運転に寄与するとともに、プロの現場で求められる迅速な意思決定と業務効率化を支援します。

また、タクシー・トラック・配達の3つの業務について、それぞれに便利な機能にすぐにアクセスできるショートカットボタン機能も追加いたします。

さらに、タクシードライバー向けには、乗務記録と走行ログを自動で作成する、乗務記録機能も提供開始いたします。

ドライバーの労働時間制限や人手不足が深刻化する中、業務効率化が求められる物流業界やタクシー業界において、プロ仕様のルートカスタマイズ機能により、最適なルートを短時間で作成できるようにすることで、1日の稼働効率の最大化や実車率の向上に寄与します。

■機能詳細

・地図上で操作可能な、直感的なルート編集機能 （無料会員含む、全コース会員が利用可能）

地図を見ながら、ルート線をドラッグ＆ドロップしたり、道路名・交差点名・IC/JCT名をタップするだけで、ルートを簡単に編集できます。従来のUIでは、交差点名を検索して、リストから指定し、経由地として設定するなど画面遷移を繰り返す必要がありましたが、新UIでは、地図を見ながら、最小2タップで編集できるようになります。

乗り降りするICを変更したいトラックドライバーや、乗客から交差点や道路の指定をされることの多いタクシードライバーが、走行前に地図で位置関係を見ながら即座にルート編集できるようにすることで、安全運転と業務効率化をサポートします。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ffDXvZiGerQ ]

・タクシー・トラック・配達業務に特化した、ショートカットボタン （プレミアムプラス、住宅地図プラスコース会員限定）

タクシー・トラック・配達の各業種で頻繁に利用する機能を、画面下部のフッター部分にショートカットとして配置できます。地図メニューにて、「ドライバーモード」を切り替えると、自動でそのモードにあったショートカットボタンが表示されます。

・タクシー：空車/実車/迎車/休憩記録ボタン、ルート全体図表示

・トラック： 走行時間・距離の表示、ドライブログ、ルート全体図表示、周辺検索

・配達： 配達完了率の表示、配達リストボタン、配達地点の全画面表示、住宅地図の切り替え

・「乗務記録」機能 （住宅地図プラスコース会員限定）

タクシー向けのショートカットボタンにて、空車・実車・迎車・休憩時に、ボタンを押すことで、乗務記録が可能となります。走行ログが、空車・実車で色分けして表示されるので、地図上で、どこで乗客を乗せたかや、乗車の多いエリアなどを視覚的に振り返ることが可能です。

さらに、走行ログだけでなく、実車率や推定売上、営業回数なども自動で算出され、1日のサマリーや乗降記録をリストと地図で確認できるほか、月・年単位で、推定営収や営業回数をカレンダー形式で詳細に確認することもできます。

本機能は、タブレット版およびスマートフォン版でも、閲覧・編集が可能です。

また、今後、トラックドライバー向け・配達ドライバー向けの業務記録機能も、搭載予定です。

■関連プレスリリース

・2020年7月10日 『カーナビタイム』プロドライバーやヘビーユーザー向けの「プレミアムプラス」コースを新設(https://corporate.navitime.co.jp/topics/pr/202007/10_5270.html)

・2021年4月14日 『カーナビタイム』、タクシードライバー向け機能を大幅に拡充(https://corporate.navitime.co.jp/topics/pr/202104/14_5348.html)

・2024年11月20日 『カーナビタイム』 「タクシーモード」を新設、7つのタクシー向け新機能を提供開始(https://corporate.navitime.co.jp/topics/pr/202411/20_5824.html)

・2025年10月15日 『カーナビタイム』の「タクシーモード」が、2025年度 グッドデザイン賞を受賞！(https://corporate.navitime.co.jp/topics/pr/202510/15_5934.html)

●『カーナビタイム』について

オフラインでも使える本格派カーナビアプリです。リアルタイム渋滞情報や、独自のノウハウを活かした「超渋滞回避ルート」、車載機連携、ドライブレコーダー、プロドライバー向け機能など、多数の先進機能を搭載しています。

・アプリ紹介サイト(https://static.cld.navitime.jp/automostorage/servicestorage/html/carnavitime.html)

・iOS(https://apps.apple.com/jp/app/id555847992)

・Android OS(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.navitime.local.carnavitime)

・法人一括契約について(https://inquiry.navitime.co.jp/carnavitime/bussiness.html)

※「NAVITIME」「カーナビタイム」は、株式会社ナビタイムジャパンの商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名や商品名等は、各社の商標又は登録商標です。