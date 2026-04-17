【4/18(土)オープン】日本初！！新業態の手巻き寿司専門店　SUSHI KAGUYA　大阪の心斎橋に誕生！

合同会社サイバーコネクト

合同会社サイバーコネクト（本社：大阪府大阪市）は、2026年4月18日に大阪市中央区・心斎橋に新業態の手巻き寿司専門店「SUSHI KAGUYA」をオープンいたします。営業時間は、11:00～22:00

店内では日本文化を感じられる空間演出とともに、視覚・体験の両面で楽しめる新しい手巻き寿司体験を提供いたします。

▪️コンセプト・当店の特徴

日本文化を世界基準に

SUSHI KAGUYAは

「日本文化を世界基準のワンハンドフードに。」というコンセプトのもと、日本人のみならず訪日外国人にも、手巻き寿司をより気軽に楽しんでいただける新しいスタイルの店舗です。本店舗は、大阪を代表する観光エリアである心斎橋・なんばエリアに位置し、国内外の幅広いお客様の来店を見込んでおります。

当店最大の特徴は、オリジナル設計の専用容器（筒）を使用した提供スタイルです。

筒の下部を押し上げることで、一口サイズの手巻き寿司を1カットずつ楽しむことができます。

従来の寿司とは異なる新しい食体験を提供します。

▪️素材へのこだわり

海苔は有明産の高品質焼海苔

米は国産コシヒカリを使用した赤酢シャリ

醤油は伝統製法による国産丸大豆醤油を採用しています。

お好みに合わせて食べられるよう醤油の追加トッピングも可能です。

中央卸売市場を通じて仕入れた新鮮な海鮮を使用し、当日中にすべて提供いたします。

日本初※の“ワンハンド寿司体験”を提供する店舗として、新たな寿司文化を創出します。

※自社調べ(2026年4月時点)

▪️こだわりの最高峰の日本茶

宇治玉露「玉兎」

日本茶の中でも最高峰とされる玉露。

その中でも京都・宇治で丁寧に育まれた上質な茶葉を使用した「玉兎」は、まろやかな旨みと上品な甘みが特徴の逸品です。

渋みを抑えた繊細な味わいは、口に含んだ瞬間に広がり、余韻として静かに残り続けます。

その奥行きのある味わいは、素材の良さを引き立て、食体験全体をより豊かなものへと昇華させます。

日本が誇る茶文化の一端を、ぜひご体感ください。

▪️高級寿司店にも匹敵するKAGUYA Special

厳選した上質な海鮮を1口で

まぐろとサーモンの2種類からお選びいただけます。

まぐろは赤身と中トロを贅沢に使用し

サーモンは通常メニューとは異なる脂のりの良い上質なサーモンを採用しています。

さらに、ミョウバン不使用の無添加うにを使用。

独特の苦みやえぐみがなく、自然な甘みと磯の香りをお楽しみいただけます。

いくらも贅沢に使用し、素材本来の風味を活かした絶妙なバランスに仕上げています。

海鮮丼のような贅沢な組み合わせを

当店ならではのスタイルで手軽にお楽しみいただけます。

SUSHI KAGUYAを象徴する一品として、自信を持ってお届けします。

▪️メニュー

輝夜スペシャル \3,500

中トロ・赤身・雲丹 いくら

輝夜スペシャル \3,500

サーモン・雲丹・いくら

カリフォルニアジャパン\2,300

本ズワイガニ・きゅうり アボカド・マヨ・マサゴ

まぐたく巻 \1,200

赤身・きゅうり・沢庵

サーモン巻 \1,300

サーモン・きゅうり クリームチーズ

スパイシーツナ \1,700

赤身・クリームチーズ きゅうり・スパイシーマヨマサゴ

スパイシーサーモン \1,600

サーモン・クリームチーズきゅうり・スパイシーマヨマサゴ

ベジロール \1,000

きゅうり・アボカド・沢庵黒胡麻

▪️各種SNS

SNS・公式サイトにて情報発信も行って参りますので、ぜひご覧ください。店舗詳細につきましては、以下をご確認ください。

■公式サイト▶https://sushikaguya.com

■公式Instagram▶https://www.instagram.com/sushi.kaguya

■公式TikTok▶https://www.tiktok.com/@sushi.kaguya

■公式X▶https://x.com/_sushikaguya

店舗詳細

SUSHI KAGUYA

住所：〒542-0083

大阪府大阪市中央区東心斎橋1-19-19 1F

アクセス：御堂筋線・四ツ橋線 心斎橋駅

クリスタ長堀 南9番出口より徒歩5分

定休日：なし

決済方法：現金

各種QRコード決済

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