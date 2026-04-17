【福田ゆあ写真集『忘れ方を知らない』4/17（金）リリース】今、最もバスっているＨカップセクシー女優の1st写真集が発売！

株式会社大洋図書瞬く間に新世代スターの仲間入りを果たした超大型新人

国宝級に可愛い笑顔に、Ｈカップバスト＆健康的な美細クビレのナイスボディを引っ提げて、昨年末にセクシー女優としてデビューした21歳の超大型新人・福田ゆあ。

ＤＶＤセールス・配信視聴数は驚異的な数字を叩き出しており、セクシー女優界のトップ・オブ・トップに迫る今、最もバスっているセクシー女優です。

そんな福田ゆあのファースト写真集が4月17日（金）に発売されます。

全編沖縄ロケで撮影された今作。

今作における本人の思い入れはかなり強く、写真集タイトルの『忘れ方を知らない』も自身の考案。

無邪気な可愛らしさを振りまく一方、小悪魔的なエロスも放つ、多彩な表情を持った福田ゆあの魅力を網羅したフォトブックです。

◎タイトル：福田ゆあ写真集『忘れ方を知らない』

◎撮影：野澤亘伸

◎定価：4,400円(本体4,000円+税)

◎判型：A4版

◎ISBNコード：978-4-8130-7643-8 C0072

◎ページ数：96ページ

◎発行・発売：大洋図書

◎発売日：4月17日

【ふくだゆあ】2025年2月20生まれ

身長162cm／スリーサイズ B90(H).W55.H90.

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