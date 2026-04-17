『ペルソナ５: The Phantom X』『ペルソナ５ ザ・ロイヤル』の「明智 吾郎」が登場！Ver.3.6アップデートを実施

株式会社セガ

株式会社セガは、好評配信中のモバイル・PC向けゲーム『ペルソナ５: The Phantom X』（以下、『P5X』）について、Ver.3.6のアップデートを実施しました。今回のアップデートでは、『ペルソナ５ ザ・ロイヤル』（以下、『P5R』）とのオリジナルイベント“運命が交錯する時・研究所編 後半”の開催や、新★5怪盗として『P5R』の「明智 吾郎（コードネーム：クロウ）」が登場します。

また、Ver.3.6のアップデート記念のログインボーナスや、公式放送関連のプレゼントを配布中です。どちらもお見逃しなく！

◆『P5R』オリジナルイベント“運命が交錯する時・研究所編 後半”を開催！

『P5X』の怪盗団と『P5R』の「心の怪盗団」が出会い、協力していくストーリーなどが楽しめるオリジナルイベントの“研究所編 後半”では、「クロウ（明智 吾郎）」が新登場します。

新たなパレスの探索やボスバトルに挑戦し、契約（ガチャ）に使える「ゴールドチケット」や「プラチナミリコイン」などの豪華報酬を手に入れましょう！

▼イベント紹介ムービー 研究所編 後半

https://www.youtube.com/watch?v=TqTiG2gIWqY

開催期間：2026年4月30日（木）メンテナンス開始まで

※期間終了後は通常イベントに切り替わり、一部イベントを除いての継続プレイが可能です。

【コンテンツ紹介】

●運命が交錯する時・研究所編 後半

『P5X』×『P5R』の完全オリジナルストーリーが展開します。クロウや心の怪盗団の面々と共に、新たなパレスを攻略しましょう。ステージを探索中には、交換所で豪華報酬と交換可能な「『反逆』のコイン・違」が手に入ります。

また、ステージクリアで「『反逆』のコイン・違」や「８面サイコロ」が、ミッションの達成では「自在結晶」「出目指定サイコロ」などが獲得可能です。

【ストーリー あらすじ】

ヴァイオレットのピンチに颯爽と現れた、白い怪盗服の少年。

「クロウ」と名乗ったその少年は、ジョーカーたちと一時的に協力関係を結んでいるという。

一同は異質なパレスもどきからの脱出を目指し、クロウを仲間に加え、強力なシャドウの気配を追い続けるが…。

【『P5R』の“あの時”の心情が描かれる！】

オリジナルイベント“運命が交錯する時・研究所編 後半”では、『P5R』本編では語られることのなかった各キャラクターの心情が描かれます。クロウこと明智 吾郎との大きなドラマがあった『P5R』の“あの時”、ジョーカーは、ヴァイオレットは、そして明智は何を思っていたのか…ぜひオリジナルイベントをプレイしてご体験ください！

●イベント“メメントス・ア・ゴーゴー”

“運命が交錯する時・研究所編 後半”などで集めた「８面サイコロ」と「出目指定サイコロ」を使う探索イベントです。探索を進めると様々なイベントが発生し、イベントをプレイすると報酬を獲得できます。

一定の探索距離に到達すると、そのルートのボスに挑戦でき、ボスを倒すと先へ進めるようになります。探索中に集めたアイテム「花」は「ゴールドチケット」や「神楽鈴」などの報酬と交換可能です。

●ボスバトル“在りし日の回顧・異”開催！

歪みレベルに応じた強大なボスを撃破し、主人公の専用武器などと交換可能な「喚喜のメダル」や、「出目指定サイコロ」を集めましょう。また、撃破済みのレベルには“スタミナモード”が解放されます。“スタミナモード”は体力を消費しての挑戦が可能で、撃破すると「『反逆』のコイン・違」などの報酬が獲得できます。

●「明智 吾郎」がルブランに登場！

四軒茶屋にある純喫茶「ルブラン」に「明智 吾郎」が登場します。関連する都市生活を行うと、報酬の獲得が可能です。

◆新たな★5怪盗「明智 吾郎」が登場！

『P5R』から新たな★5怪盗「明智 吾郎」が、特定の怪盗の出現確率がアップする“PICKUP怪ドル契約”に登場します。専用★5武器は“武器補給 無音の硝煙”で手に入ります。

【PICKUP怪ドル契約“探偵の流儀”開催！】

開催期間：2026年5月21日（木）10:59まで

▼ピックアップ怪盗 ★5「明智 吾郎」（コードネーム：クロウ）

万能属性/支配ロールの★5キャラクター。

万能属性攻撃で大ダメージを与えることが得意で、強力な味方アタッカーと組み合わせると威力が上がる。

また、味方の与ダメージを上昇させる祝福属性攻撃と、敵の防御力を低下させる呪怨属性攻撃も発動可能。さらに、明智の欲望の共鳴は全属性対応で、最大でパーティ編成している味方3属性の欲望の共鳴を発動でき、その発動数に応じて明智の与ダメージが上昇する。

主要アタッカーとしても活躍でき、支配ロールのキャラクターとも相性が良く、チーム全体の火力を高めながら、万能属性の雨矢で敵を攻撃する。

▼中国アジア版からの性能調整

▼「明智 吾郎」の性能について、詳しい情報をもっと知りたい方は公式放送をチェック！

https://www.youtube.com/watch?v=c0xnXdfWg4c

◆シナジーストーリーに「長尾 愛歌」が追加！

『P5X』のメインストーリーの冒頭にも登場した「長尾 愛歌」のシナジーストーリーが追加されました。衝撃的な出会いの後に愛歌はどうなったのか、ということを中心に物語が展開していきます。

また、祖母である「長尾 チヅ子」のサイドミッションをプレイすると、今回のストーリーがより楽しめますので、ぜひご体験ください！

【ストーリー あらすじ】

かつての誹謗中傷によって心に傷を抱え、祖母のチヅ子と暮らしていた長尾 愛歌。

自分の足で歩くことも、好きだった歌さえも手放そうとしていたが、主人公との時間を重ねる中で、少しずつ前へと歩き始める…。

◆Ver.3.6アップデート記念！ログインボーナス＆プレゼントを実施！ 公式放送「Persona X-stream ver. 3.6」関連プレゼントも

アップデートの実施を記念し、期間中に7日間ログインすると武器補給で使用できる「プラチナミリコイン」が合計で7枚手に入る、ログインボーナスを開催中です。

また、上記に加え、アップデート記念として契約などに使用できる「自在結晶」×300をプレゼントするほか、Ver.3.6アップデートの情報をお伝えした公式放送ご視聴の感謝を込め、「自在結晶」×300をプレゼント！ 合計で「自在結晶」×600が手に入ります。

ログインボーナス開催期間：2026年4月30日（木）メンテナンス開始まで

アップデート記念、公式放送プレゼント配布期間：2026年4月30日（木）メンテナンス開始まで

◆『ペルソナ５: The Phantom X』とは

東京を舞台に“学生”と“怪盗”ふたつの顔を使い分ける新感覚RPG。

渋谷・新宿・吉祥寺など、リアルな街を自由に探索しながら、昼は高校生として青春を満喫。夜は怪盗として異世界へ潜入し、強敵とのバトルに挑もう！

放課後は、部活動やアルバイトをしたり、友人と一緒に遊んだり、時にはデートをすることも。

一緒に映画を観たり、食事をしたり悩みごとの相談に乗ったりと、日常の中で仲間との絆を深めることで、親友や恋人に発展することも！？

築いた絆は、怪盗としての戦いにも力を与えてくれる。 あなたの交流が、物語を動かす鍵になる。

夜は異形の怪物“シャドウ”たちがうごめくダンジョンへ潜入。

異能力“ペルソナ”の力を解き放ち、スキルと戦略で敵を撃破せよ！ スタイリッシュなバトルと心震えるサウンドが、あなたを待っている。

▼『P5X』ダウンロードはこちらから！

iOS：

https://apps.apple.com/jp/app/id6502942931(https://apps.apple.com/jp/app/id6502942931)

Google Play：

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.persona5.the.phantomx.jp(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.persona5.the.phantomx.jp)

Steam：

https://store.steampowered.com/app/3061570(https://store.steampowered.com/app/3061570)

▼『P5X』公式ストア

https://p5xjp-store.sega.com/ja-JP(https://p5xjp-store.sega.com/ja-JP)

▼『P5X』公式サイト

https://p5x.jp/(https://p5x.jp/)

【『ペルソナ５: The Phantom X』概要】

名称：ペルソナ５: The Phantom X

対応機種・OS：iOS／Android／Google Play Games／Steam

配信開始日：2025年6月26日（木）

価格：基本無料（アイテム課金あり）

ジャンル：心のダンジョンを冒険するRPG

メーカー：セガ

著作権表記：(C)Perfect World Adapted from Persona5 (C)ATLUS. (C)SEGA.

公式X：https://x.com/P5X_Official_JP(https://x.com/P5X_Official_JP)

公式LINE：https://page.line.me/269lfzcy(https://page.line.me/269lfzcy)

公式Discordサーバー：https://discord.gg/hUkkpGPEp5(https://discord.gg/hUkkpGPEp5)

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。