コパ・コーポレーション、ライブコマース社と業務提携　実演販売の知見を活かし、TikTok Shopへ本格参入

株式会社コパ・コーポレーション

株式会社コパ・コーポレーション（本社：東京都渋谷区、代表取締役：吉村泰助、以下「当社」）は、アジアを代表する※PR会社である株式会社ベクトル（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：西江 肇司）内のTikTokコマースに特化した子会社となる株式会社ライブコマース（本社：東京都港区、代表取締役：森 勇気、以下ライブコマース社）と業務提携し、TikTok Shopにおけるライブコマース事業を共同で開始いたします。

※出所：PRovoke MediaによるGLOBAL TOP 250 PR AGENCY RANKING 2024より

https://www.provokemedia.com/ranking-and-data/global-pr-agency-rankings/2024-pr-agency-rankings/top-250

■ 背景：成長を続けるライブコマース市場

ライブコマース市場は、SNSの普及と購買行動の変化を背景に、近年飛躍的に成長しています。

なかでも TikTok Shop は、エンターテインメント性と購買体験を融合した新たな購買モデルとして注目されており、日本ローンチ後も市場規模を拡大し続けています。

当社は実演販売業界で唯一の上場企業であり、リアル店舗、テレビ通販、EC、クラウドファンディングなど多様な販売チャネルで「商品の魅力をわかりやすく伝える」実演販売の強みを磨いてまいりました。

この強みと、TikTok Shop 専門運用ノウハウを有するライブコマース社の機能が合わさることで、より効果的なライブコマースの実現が可能であると考え、本提携に至りました。

■ 本提携の内容

本提携では、TikTok Shop の開設から運用、動画制作、ライブ配信、プロモーション、効果測定、販売管理までをワンストップで支援するライブコマース社と連携し、取り組みを推進してまいります。また、商品共同開発や実演設計など、多岐にわたる領域での提携を予定しております。販売カテゴリーは、実演販売との親和性が高い生活雑貨に特化し、ライブ配信は当社所属の実演販売士が担当いたします。ライブコマースにおいても、商品の使用シーンや機能性を伝える「実演」の価値は極めて高く、双方の強みを活かした新たな購買体験の創造を目指します。

■運営アカウント

・アカウント名：ガチ検チャンネル

・URL：https://www.tiktok.com/@gachiken_ch

■ ライブ配信を担当する当社所属・実演販売士

TikTok Shop でのライブ配信は、経験豊かな当社所属の実演販売士が担当いたします。

各配信者が TikTok の視聴ユーザーに合わせた最適なライブ演出を行いながら商品の価値を伝えてまいります。

● ラショーモン亀山（プロジェクトリーダー）

TV通販で単日売上1億5000万円、店頭実演では単日60万円を記録。

日本語・英語・中国語を操るトリリンガルとして海外実演経験も豊富。

● ジャック日田

俳優経験を経て2011年より実演販売士として活動。

本社営業として約100商品の採用を獲得した実力派。

● ブレーカー足立

常にテンションMAX。家電・日用品を中心に、親しみやすいスタイルで顧客を惹きつける販売士。

● となりのハンニャ

EC畑出身。累計視聴22万人・最高日商2,000万円のライブコマース実績を有する実力者。

押し売りしない“寄り添うトーク”が人気。

■ 株式会社ライブコマース 会社概要

会社名：株式会社ライブコマース

住所：東京都港区赤坂 4-15-1 赤坂ガーデンシティ 17F

設立：2025年4月

代表者：代表取締役 森 勇気

事業内容：TikTok Shop運営事業、ライブコマース事業、インフルエンサーキャスティング事業、越境EC事業

URL: https://live-commerce.co.jp/

■ 株式会社コパ・コーポレーション 会社概要

会社名：株式会社コパ・コーポレーション

所在地：〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南2-23-7

設立：1998年10月

代表者：代表取締役 吉村 泰助

事業内容：実演販売を通じた商品の企画および卸・販売

URL：https://www.copa.co.jp/