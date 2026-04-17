日常と旅のボーダーをなくす。パッカブルトート＆ユーティリティポーチ2型同時リリース

BRUNO株式会社

インテリア雑貨およびライフスタイル商品の企画・開発・販売を手がける「BRUNO 株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：塩田徹）」は、“毎日を旅するように暮らす”大人のためのトラベルブランド「MILESTO(ミレスト)」 より、「MILESTO UTILITY(ミレスト ユーティリティ)」シリーズの新作、パッカブルトートバッグとユーティリティポーチの2型を、4月17日（金）より直営ECサイトにて順次先行発売いたします。

MILESTO UTILITY SERIES ～UTILITY GEAR～

整理整頓で旅を彩る。

豊富なカラーとアイテムで、快適な旅をデザイン。

素材とディテールにこだわった「MILESTO UTILITY」シリーズのなかで、街中やアウトドアなど様々なシーンで使用できる「コンパクトに持ち運べる本格派バッグ」のライン。

MATERIAL & COLOR

※左からカーキ、キャメル、ブラックの3色展開と撥水のイメージ。※撥水加工は防水加工と異なるため、長時間の雨水では水が染み込む場合がございます。※製品内側の加工面は、素材の特性上、折り曲げたりこすったりすると白化することがあります。※本生地はワッシャー（シワ）加工をしています。

軽量で、シワになっても目立ちにくいワッシャー加工の入ったナイロン製リップストップ生地を使用。

撥水加工も施しているため、雨天時の使用でも安心です。

カーキ、キャメル、ブラックの3色展開。

DETAIL

※左から小物をベルトに引っかけたイメージとバッグ外側ポケットのイメージ。

バッグ外側には小物を引っかけることができるアタッチメントベルトと小物の収納に便利なポケットを搭載。

PACKABLE TOTE BAG M

PACKABLE DESIGN & LOAD CAPACITY 20KG

※左からパッカブルの状態、バッグの内装、手持ち、肩掛けしたイメージ。

容量48Lモデルで好評を博したパッカブルトートが、さらに使いやすい約34Lの新サイズで登場。本体は内装の背面ポケットにパッカブル収納できる仕様で、折りたたみ時は表面にプリントされたグラフィックがアクセントに。手持ちのバッグに取り付けられるループ式コードも付属しています。

耐荷重は20kgで、日々のシーンやライフスタイルに合わせて使いやすいサイズとタフさを兼ね備えています。外側には前面に2つ、背面に1つのポケットを備え、スーツケース連結用ストラップも搭載。 日常にも旅にも、新たな選択肢となるトートバッグです。

自由の幅を、もっと軽やかに。

※縫製製品のため、サイズ・重量・容量はおおよその値となります。

発売日 2026年4月17日（金）※直営店は4月18日（土）

商品名 MILESTO UTILITY パッカブルトートバッグ M

価 格 \4,620(税込)

カラー カーキ、キャメル、ブラック

サイズ W390(最大値 580)×H325×D225[mm]

材 質 ナイロン

重 量 310g

容 量 約34L

耐荷重 20kg

2WAY UTILITY POUCH

TRANSFORMABLE

※左からシューズ、衣服を収納するイメージ。ハンドルスナップと他のバッグへ取り付けたイメージ。

シーンに合わせて、求められる形へ。街でもアウトドアでも、自在に活躍するポーチ。

収納するものの形状に合わせ、本体の奥行きをフラットにもボックス型にも変形可能。前面には小物収納に便利なポケットを設置しています。

ハンドルのスナップを外せば、他のバッグへの取付けやフックへの引っかけもスムーズ。持ち物にもライフスタイルにも、変化する自由をプラスします。

変わるカタチ、変わらない自由。

※縫製製品のため、サイズ・重量・容量はおおよその値となります。

発売日 2026年4月17日（金）※直営店は4月18日（土）

商品名 MILESTO UTILITY 2WAY ユーティリティポーチ

価 格 \2,970(税込)

カラー カーキ、キャメル、ブラック

サイズ フラット時：W270×H410[mm]

ボックス時：W170×H320×D100[mm]

材 質 ナイロン

重 量 110g

容 量 約5L

MILESTOについて

MILESTO（ミレスト）

“毎日を旅するように暮らす”大人たちへ心地良い旅支度を提案します。

旅するように、暮らしたい。ミレストと。

はじめて訪れる街 ビジネストリップ お気に入りのカフェへの道のり

旅は私たちの日常の中にいつも在る。

ON も OFF も、どんな瞬間も寄り添う

機能性と普遍的なデザインで、自分らしくいられる心地良さ

"Standard" "Relax" "Borderless"

こころ躍る、旅へ出よう。

【MILESTO オンラインショップ】https://bruno-onlineshop.com/ext/sh_milesto/about.html

【MILESTO Instagram】＠milesto.jp（https://www.instagram.com/milesto.jp/）

BRUNO 株式会社のプレスリリース一覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/90148

＜本リリースに関するお問い合わせ先＞

BRUNO株式会社 広報担当 福士

MAIL:ideapress@bruno-inc.com