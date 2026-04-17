TORANOTEC投信投資顧問、米InvestXと提携し、未上場株投資商品を展開へ

TORANOTEC株式会社

資産運用とアプリ開発・運営を行うフィンテック企業のTORANOTEC株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：ジャスティン・バロック、以下：「トラノテック」）は、完全子会社のTORANOTEC投信投資顧問株式会社が、近日中に未上場株に投資できる投資商品の提供を開始することを発表しました。

未上場株に特化した投資商品として米国市場における有望なプレIPO企業および大型ユニコーン企業への投資機会を提供することにより、日本の個人投資家および機関投資家は、新たなオルタナティブ投資のカテゴリーにアクセスできるようになります。

これまでの未上場株は、投資金額や取り扱いの条件の面で機関投資家に限定されることが一般的でしたが、今回のサービス展開では、以下の要素も踏まえ、アクセスしやすい環境を整備します。

・ アクセスが困難だった、レイトステージの有望企業への投資機会を提供

・ 投資銘柄の厳選、厳しいリスク管理・デューデリジェンスにより、

選び抜かれた未上場株へのアクセスを実現

・ 厳正な管理の下、透明性をもって提供し、投資進捗に関するレポーティングを実施

今回の未上場株投資の提供にあたり、TORANOTEC投信投資顧問は、北米を代表するファンド運用会社であるInvestXと提携しました。InvestXは、世界的に著名な未上場企業を対象としたレイトステージ・ベンチャー投資およびプレIPO投資に特化しています。本戦略的パートナーシップにより、AIやロボティクスなどの分野における高成長企業へのアクセスを可能にするInvestXの専門性、また、両社の知見を組み合わせることで、優良なプライベートエクイティの投資機会を提供します。

今回の発表に関し、TORANOTEC投信投資顧問株式会社 代表取締役社長のジャスティン・バロックは、次のように述べています。



「今回の取り組みは、日本における未上場株へのアクセス拡大に向けた重要な一歩です。投資機会の裾野を広げるという当社のミッションのもと、独自性の高い投資機会を追求する投資家層に対して、さらにサービスを強化します。未上場株投資は長期的な資産形成において強力な手段のひとつであり、この商品をより多くの日本の投資家・機関投資家に届けられることを大変嬉しく思います。豊富な実績を有するInvestXとの提携により、世界トップクラスの投資機会、革新的な投資戦略を当社プラットフォームで提供し、お客様の資産運用をサポートしてまいります。」

InvestX 創業者兼CEOのマーカス・ニューは、次のようにコメントしています。

「TORANOTEC投信投資顧問との提携により、日本の投資家に対して世界でも有数の魅力的なプレIPOおよびレイトステージの未上場企業へのアクセスを提供できることを大変嬉しく思います。当社のミッションは、これまで多くの投資家にとって手の届かなかった投資機会を提供し、投資をより身近にしていくことであり、日本はその実現に向けた大きな可能性を秘めた市場です。

私たちは、AI分野のトップランナーへの投資実績に加え、優れた革新性を持つ企業を厳選する独自の手法を確立してきました。こうした専門性を武器に、これまで限られていた投資機会を世界中のより多くの皆様に提供していくことが、私たちの変わらぬ使命です。」

本商品は、日本における適格機関投資家および、オルタナティブ投資の所定の要件を満たされた個人投資家の皆様を対象としており、TORANOTEC投信投資顧問が提供する投資ラインナップをさらに拡充するものです。

本未上場投資商品に関する詳細（投資適格性、戦略内容、参加方法など）については、TORANOTEC投信投資顧問公式ウェブサイト（https://toranotecasset.com）をご覧いただくか、funds@toranotecasset.comまでお問い合わせください。

InvestX Ltd.について

InvestXは、レイトステージの未上場企業（プレIPO企業）への投資に特化した資産運用会社であり、適格投資家およびウェルスマネジメント業界向けに、単一銘柄への投資に特化したファンドから、複数銘柄に分散投資を行うファンドまで幅広く提供しています。2014年に設立、ニューヨークおよびバンクーバーを拠点とし、現在は第5号ファンドの募集および投資を進めています。

TORANOTECグループについて

TORANOTEC株式会社

名称：TORANOTEC株式会社

所在地：東京都港区虎ノ門4-3-1城山トラストタワー36階

代表者：代表取締役社長 ジャスティン・バロック

事業内容：金融サービス投資、フィンテック開発、アプリ運営

設立年月日：2016年8月17日

URL : https://toranotec.com

TORANOTEC投信投資顧問株式会社

名称： TORANOTEC投信投資顧問株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第384号

所在地：東京都港区虎ノ門4-3-1城山トラストタワー36階

代表者： 代表取締役社長 ジャスティン・バロック

事業内容： 投資運用業および投資助言・代理業/ 第二種金融商品取引業

加入協会： 一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

一般社団法人第二種金融商品取引業協会

設立年月日： 1998年7月31日

親会社：TORANOTEC株式会社（100%）

URL : https://toranotecasset.com

本リリースに関してのお問い合わせ、取材のお問い合わせについて

本未上場投資商品に関するお問い合わせにつきましては、以下までお願いいたします。

TORANOTEC投信投資顧問 ファンド担当

Email: funds@toranotecasset.com

取材に関するお問い合わせにつきましては、以下までお願いいたします。

TORANOTEC 広報担当

Email: press@toranotec.com