子供服リユースショップ「ECOLIFE COCO」新店舗「ララガーデン長町店」が2026年4月24日（金）にグランドオープン

株式会社AVANCE

株式会社AVANCE（本社：東京都豊島区、代表取締役：葛西佳織）が展開する子供服リユースショップ ECOLIFE COCO（エコライフココ）は、新店舗「ララガーデン長町店」（宮城県仙台市）を 2026年4月24日（金）にオープンいたします。本店舗は、株式会社テレビユー福島の完全子会社である合同会社YouthBase が運営を担い、YouthBaseが運営するECOLIFE COCOとして2店舗目となります。地域のお客様に、サステナブルで楽しい子供服リユース体験を提供してまいります。

「ママに優しく地球に優しく！！」をスローガンに展開する ECOLIFE COCO（エコライフココ） は、こども服・雑貨・育児用品のリユースを通じて、ママにも地球にも優しいライフスタイルを提案しています。

今回オープンする「ララガーデン長町店」では、合同会社YouthBaseの地域に根差したネットワークと、AVANCEが培ってきたリユース事業のノウハウを融合し、地域のお客さまに信頼され、親しまれる店舗づくりを目指します。

【オープニング記念イベント開催】

「ララガーデン長町店」のオープンを記念して、店内全商品20％OFF、買取査定額20％UPを実施いたします。さらに、お子さまに人気のアンパンマングッズが当たる抽選会を開催いたします。加えて、USヴィンテージキッズ古着も数量限定で販売予定です。お子さまもママもおトクがいっぱいのイベントをぜひお楽しみください。

■イベント開催期間

2026年4月24日（金）開店 ～ 2026年5月6日（水）閉店

※イベント内容は変更になる可能性があります。

■アンパンマングッズのくじ詳細

オープンを記念して1,000円（税抜）以上ご購入の方、先着80名様限定でアンパンマングッズが当たる大抽選会を開催いたします。

※数に限りがございますのであらかじめご了承ください。

■店舗情報

〒982-0011 宮城県仙台市太白区長町７丁目２０－５ ララガーデン長町３階

営業時間：10:00～21:00（買取受付10:00～19:00）

■株式会社AVANCEとは

「ママに優しく地球に優しく！！」をスローガンにECOLIFE COCO（エコライフココ）はこども服・雑貨・育児用品専門のリユースショップです。着られなくなったこども服や使わなくなったこども用品を店頭にて買取、販売をおこなっております。ブランド、ノンブランド一切問わず、店頭にて買取を実施し必要な方に安価でご提供しています。ママにも地球にも優しい「こども向け」のリユースショップです。

フランチャイズオーナー募集中！

ECOLIFE COCO（エコライフココ）ではフランチャイズオーナーを募集中です。現在、子供用品専門のリユースショップで積極的に全国出店を進めている企業があまりなく競争相手が圧倒的に少ない業態です。在庫リスクが少ない簡潔明瞭なシステムで、高粗利益かつ安定した経営をサポートいたします。ご興味をお持ちの方は是非一度お問い合わせください。ECOLIFE COCOと共に全てのママが自然と笑顔になれるお店にチャレンジしませんか？

https://ecolife-coco.com/fc/