ニュージーランド×韓国の新鋭インディーポップ・アーティスト、hanbee（ハンビー）が新曲「city time」で都会の孤独と美しさを描く

The Orchard Japan

ニュージーランドと韓国にルーツを持つインディーポップ・アーティスト hanbee（ハンビー）が、新曲「city time」をリリースした。本楽曲は、2026年6月19日にリリース予定のフルアルバム『daydream radio』からの先行シングルとなる。

オークランド、シドニー、ソウルといった都市を行き来しながら活動してきたhanbeeにとって、「city time」は“都会の中で美しさを見つけること”をテーマにした楽曲。

hanbee - city time m/v ♪ *:・ﾟ

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=tZ_ZT71OZIU ]

都会の孤独と美しさを描く「city time」

本作についてhanbeeは次のように語っている。



「忙しい都市生活は時々耐えられないほど寂しくなる事があります。『city time』は都市生活のそういう寂しさと大変さの事を語る曲です。高いビルのせいで見当たらない星空、そしてどこにあるのか分からない自分の居場所を探していることの話。」

グローバルに注目を集める次世代インディーポップ

hanbeeは、ニュージーランド・オークランドを拠点に活動する韓国出身のシンガーソングライター。

BENEE、Clairo、Kali Uchis にも通じる、バターのように滑らかなサウンドが特徴。

これまでに楽曲「Strawberry」「Buttercup」がTikTokを中心にバイラルヒットを記録し、数百万回規模のストリーミングを達成。さらに、H&M や Air New Zealand のキャンペーンにも起用されている。また、音楽メディア Rolling Stone や、同郷アーティストの BENEE、Fazerdaze からの支持も集めており、豪メディア Tone Deaf は「まるで呼吸をするかのように、メランコリックなインディーポップを生み出す」と評している。

■リリース情報

hanbee（ハンビー）

ニューシングル「city time」配信中

配信リンク：https://orcd.co/behanbee

レーベル：hanbee

hanbee（ハンビー）

ニューアルバム『daydream radio』

リリース日：2026年6月19日

■Music Video:

「city time」https://www.youtube.com/watch?v=tZ_ZT71OZIU

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ーーThe Orchard Japanは、音楽配信とアーティスト＆レーベルサービスにおけるテクノロジーを駆使したディストリビューター。ニューヨークに本社を置き、世界45以上の市場でアーティストがグローバルに活躍し、最大限のパワーを発揮するための多角的サポートをしている。