株式会社grubio、一般社団法人大学技術移転協議会（UNITT）に賛助会員として参画　―同社代表がネットワーキング委員会に就任―

株式会社grubio

株式会社grubio（東京都渋谷区、代表取締役：佐藤龍飛）は、大学における技術移転・産学連携に関わる業界団体である大学技術移転協議会（以下「UNITT」）に賛助会員（法人）として参画しました。あわせて、代表の佐藤が、UNITTのネットワーキング委員会の委員として参画しました。

【参画の背景と目的】

近年、産学連携や知財活用の重要性が社会的に高まる一方で、技術移転・TLO（技術移転機関）の現場に博士人材や若手研究者が十分に関わりを持てていないという問題があります。博士課程進学者数は増加傾向にあり、研究者支援施策も拡充されつつありますが、研究者が社会に関わる出口戦略やキャリアパスには、依然として拡張の余地があります。

博士人材のキャリア拡大・価値流動に取り組む東京科学大学認定ベンチャーとして、弊社はこうした現状を当事者として認識してきました。この問題の解決に向けた一歩として、産学連携業界・技術移転業界における博士・若手研究者の参画促進と認知度向上を目指し、今回UNITTへの参画を決定しました。

【代表者コメント】

株式会社grubio代表取締役CEO 佐藤 龍飛

このたびのUNITT参画を通じて、技術移転・産学連携のコミュニティとより深くつながることができることを大変光栄に思います。

研究成果を社会へ実装するプロセスには、知的財産管理、技術移転、共同研究及び起業など、多様な実務があります。一方で、博士人材や若手研究者がそうした機能を十分に認識できておらず、その結果、キャリアの選択肢としても十分に挙がってこないという課題があります。当社がそうした研究者の意見を当業界へと繋ぐハブとして機能することで、博士人材のキャリア拡大と、産学連携実務の活性化を同時に実現したいと考えています。

また、ネットワーキング委員会の一員としても、当該業界における博士・若手の交流・議論の活性化に貢献してまいります。

【大学技術移転協議会（UNITT）について】

UNITT(一般社団法人大学技術移転協議会)は、大学・研究機関及びTLO並びにそれらの活動を支援する機関や個人間のネットワークを形成するとともに、そのネットワーク基盤の上で、大学・研究機関における知的財産管理、技術移転、共同研究及び起業等、広く産業連携の業務を効果的に展開するための交流、相互啓発、調査、研究、提案などを推進します。

こうしたアカデミア間のネットワーク活動と産学連携のグローバルな展開をとおして、UNITTは、大学等による豊かな未来社会形成への貢献と産業の発展への貢献を支援します。

公式サイト：https://unitt.jp/

【会社情報】

- 住所：東京都渋谷区渋谷2-19-15 宮益坂ビルディング609- 代表者：代表取締役CEO 佐藤 龍飛- 設立：2024年8月- 公式サイト：https://grubio.jp- 問い合わせ先：info@grubio.jp

株式会社grubioは、博士人材・若手研究者と大学・企業・社会との新たな接点を設計し、共創機会の創出を推進する東京科学大学認定ベンチャーです。研究者コミュニティとの連携やプログラム設計を通じて、博士人材の可能性を研究室の外へ拡張し、大学と社会をつなぐ仕組みづくりに取り組んでいます。